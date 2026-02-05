Mỹ nhân "tái sinh" thành công bậc nhất showbiz: 41 tuổi visual vẫn hoàn mỹ, mặc đẹp đến nỗi gái trẻ muốn copy
Từ nhan sắc đến gu ăn vận cũng mỹ nhân này đều không có điểm chê.
Lee Da Hee (sinh năm 1985) gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu từ năm 2002. Đến năm 2004, cô lấn sân sang diễn xuất và dần ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình, khẳng định vị trí vững chắc trong showbiz nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút.
Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lee Da Hee còn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân can thiệp thẩm mỹ thành công nhất xứ Hàn. Cô công khai việc bản thân đã sửa mắt, mũi và chỉnh cằm từ khi còn trẻ, thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật để theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau hơn 2 thập kỷ, nhan sắc tuổi 41 của Lee Da Hee vẫn sắc sảo, trẻ trung và quan trọng nhất là giữ được vẻ tự nhiên, hài hòa, khó tìm điểm chê.
Ở tuổi 41, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc mặn mà, cuốn hút
Không chỉ có nhan sắc được "tái sinh" thành công nhờ thẩm mỹ, phong cách thời trang của Lee Da Hee cũng là điểm cộng lớn. Với lợi thế chiều cao ấn tượng 1m76, mỹ nhân sinh năm 1985 luôn biết cách lựa chọn trang phục tôn dáng, biến những món đồ quen thuộc trở nên thời thượng, sang xịn và mang đậm dấu ấn cá nhân.
