Mỹ nhân "tái sinh" thành công bậc nhất showbiz: 41 tuổi visual vẫn hoàn mỹ, mặc đẹp đến nỗi gái trẻ muốn copy

Lee Da Hee (sinh năm 1985) gia nhập làng giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu từ năm 2002. Đến năm 2004, cô lấn sân sang diễn xuất và dần ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình, khẳng định vị trí vững chắc trong showbiz nhờ ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lee Da Hee còn được nhắc đến như một trong những mỹ nhân can thiệp thẩm mỹ thành công nhất xứ Hàn. Cô công khai việc bản thân đã sửa mắt, mũi và chỉnh cằm từ khi còn trẻ, thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật để theo đuổi con đường nghệ thuật. Sau hơn 2 thập kỷ, nhan sắc tuổi 41 của Lee Da Hee vẫn sắc sảo, trẻ trung và quan trọng nhất là giữ được vẻ tự nhiên, hài hòa, khó tìm điểm chê.

Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân "dao kéo" thành công nhất xứ Hàn

Ở tuổi 41, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc mặn mà, cuốn hút

Không chỉ có nhan sắc được "tái sinh" thành công nhờ thẩm mỹ, phong cách thời trang của Lee Da Hee cũng là điểm cộng lớn. Với lợi thế chiều cao ấn tượng 1m76, mỹ nhân sinh năm 1985 luôn biết cách lựa chọn trang phục tôn dáng, biến những món đồ quen thuộc trở nên thời thượng, sang xịn và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phong cách của Lee Da Hee luôn giữ phong độ sành điệu mà không cần cầu kỳ. Chỉ với áo khoác da phối cùng quần jeans, boots cao cổ và gam màu đen chủ đạo, nữ diễn viên đã có ngay outfit xuống phố gọn gàng, cá tính nhưng vẫn toát lên khí chất thời thượng

Vẫn là chiếc quần jeans đen quen thuộc, nhưng Lee Da Hee mang đến cảm giác hoàn toàn khác khi phối cùng áo cổ lọ và áo phao béo. Cách kết hợp này tạo nên diện mạo vừa ấm áp vừa thời thượng, tối giản mà vẫn đủ để tôn nét sành điệu đặc trưng

Lee Da Hee cực “hack tuổi” với công thức phối đồ đơn giản mà hiệu quả. Chiếc bomber đỏ cam rực rỡ trở thành điểm nhấn nổi bật, giúp tổng thể outfit trông tươi mới và trẻ trung. Các phụ kiện như khăn choàng, mũ lưỡi trai góp phần hoàn thiện set đồ của Lee Da Hee trở nên cuốn hút hơn

Set blazer phối quần suông vốn là công thức kinh điển không bao giờ lỗi mốt. Khi được diện bởi người sở hữu vóc dáng cao ráo như Lee Da Hee, bộ trang phục càng phát huy tối đa lợi thế tôn dáng, tạo cảm giác thanh thoát, thời thượng

Thỉnh thoảng chuyển sang phong cách cá tính, Lee Da Hee vẫn ghi điểm trọn vẹn. Nữ diễn viên kết hợp áo cardigan dáng ôm với chi tiết cut-out cùng quần túi hộp khỏe khoắn, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa phóng khoáng

Khó có thể tin Lee Da Hee đã bước sang tuổi 40 khi cô vẫn giữ phong độ thời trang ấn tượng đến vậy. Nữ diễn viên diện áo cổ yếm tôn bờ vai thanh mảnh, phối cùng quần jeans và boots cao cổ, mang đến tổng thể vừa gợi cảm vừa sành điệu

Lee Da Hee diện váy len gân dáng ngắn gam hồng pastel, phom ôm khéo khoe đường nét cơ thể đáng mơ ước. Nữ diễn viên chọn phối cùng túi xách cùng tông và giày sneaker để mang đến vẻ ngoài trẻ trung, yêu kiều

