Quan Hiểu Đồng (sinh năm 1997) từ lâu đã được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi bật của Cbiz nhờ nhan sắc trong trẻo cùng đôi chân dài 1,1m trứ danh. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi một khoảnh khắc hậu trường bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Dù chỉ là góc quay phía sau trong lúc ghi hình, Quan Hiểu Đồng vẫn khiến dân tình không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện với chiếc đầm dài hở lưng, khoe vóc dáng cao ráo cùng tấm lưng ngọc ngà. Chỉ vài giây xuất hiện, khoảnh khắc "flex" lưng trần gợi cảm của Quan Hiểu Đồng nhanh chóng leo thẳng lên vị trí No.2 Hot Search, chứng minh sức hút của mỹ nhân sinh năm 1997 vẫn luôn thuộc hàng top Cbiz.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài trứ danh và đến cả tấm lưng cũng nuột nà không điểm chê, Quan Hiểu Đồng có đủ lợi thế để chinh phục mọi phong cách. Nữ diễn viên luôn biết cách phát huy ưu điểm hình thể thông qua những outfit tôn dáng, vừa sành điệu vừa tinh tế. Từ các thiết kế đầm hở lưng quyến rũ đến những set đồ đời thường trẻ trung, gu ăn mặc của cô luôn ghi điểm bởi sự đơn giản nhưng vẫn cuốn hút. Nếu đang tìm cảm hứng mặc đẹp, chị em nhất định không nên bỏ qua loạt outfit dưới đây của mỹ nhân Cbiz.

Một tạo hình trong phim của Quan Hiểu Đồng gây ấn tượng với gu ăn vận trẻ trung, trendy. Cô lựa chọn áo hai dây phối ren kết hợp cùng áo khoác đồng điệu và chân váy nhấn chi tiết ren, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa thời thượng. Những chi tiết điểm xuyết ren mềm mại giúp outfit thêm phần tinh tế mà không hề rườm rà. Đây cũng là xu hướng đang được lăng xê mạnh trong năm nay, vì vậy chị em đừng bỏ qua những thiết kế váy áo có chi tiết ren nếu muốn nâng tầm phong cách.

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Diện đầm trắng dáng dài, Quan Hiểu Đồng mang đến hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn rất cuốn hút. Cô lựa chọn thiết kế cổ V được điểm xuyết chi tiết ren tinh tế ở phần cổ áo, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng mà vẫn đủ nổi bật. Phom váy ôm vừa vặn kết hợp dáng suông mềm mại giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Đây là kiểu đầm vừa dễ mặc vừa tôn dáng, chị em nên tham khảo để sắm về tủ đồ.

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Đầm trắng luôn là món đồ kinh điển trong tủ đồ phái đẹp, chẳng bao giờ lỗi mốt dù xu hướng có thay đổi liên tục. Với vẻ đẹp tinh khôi và khả năng "cân" nhiều phong cách, thiết kế này luôn được các fashionista ưu ái. Quan Hiểu Đồng cũng không ngoại lệ khi lựa chọn một mẫu váy hai dây màu trắng với phom dáng thướt tha, nhẹ nhàng. Không cần họa tiết cầu kỳ hay chi tiết rườm rà, chiếc váy vẫn đủ sức tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch và giúp tổng thể trở nên cuốn hút một cách tinh tế.

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Diện theo phong cách tối giản mà cuốn hút, Quan Hiểu Đồng ghi điểm với bản phối gồm áo cổ tim kết hợp quần short. Công thức tưởng chừng quen thuộc nhưng lại tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, năng động và không kém phần sành điệu. Thiết kế áo cổ tim giúp khoe khéo phần xương quai xanh, trong khi quần shorts tạo cảm giác đôi chân dài và vóc dáng cao ráo hơn. Chỉ với những item cơ bản, nữ diễn viên vẫn dễ dàng tạo nên một outfit vừa thoải mái, vừa thời thượng, rất đáng để chị em học hỏi.

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