Nhắc đến thế hệ hot girl Sài thành đời đầu, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ quên cái tên Ngọc Thảo. Hơn hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày đầu chạm ngõ nghệ thuật với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, mỹ nhân sinh năm 1990 nay vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc như "đóng băng" cùng thời gian. Ở tuổi 36, không chỉ giữ trọn vẹn nét rạng rỡ, trẻ trung, Ngọc Thảo còn tỏa sáng với một thần thái cuốn hút và gu thời trang sành điệu, nữ tính đầy bền bỉ qua năm tháng.

Khó có thể chê phong cách thời trang của Ngọc Thảo. Trong một outfit, cô khéo léo kết hợp áo hai dây cùng quần suông, tạo hiệu ứng trên ôm - dưới rộng giúp tổng thể vừa tôn dáng, vừa mang đến vẻ phóng khoáng, thời thượng. Cách phối đồ đơn giản nhưng ghi điểm nhờ sự cân đối, giúp diện mạo của Ngọc Thảo vừa xinh vừa trẻ.

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Ở tuổi U40, Ngọc Thảo vẫn mặc đẹp đến hội gái trẻ cũng phải mê. Cô diện áo hai dây phối ren đang hot hit, mix cùng quần jeans, tạo nên tổng thể vừa nữ tính vừa trẻ trung. Gam vàng nịnh mắt kết hợp chi tiết ren trendy giúp outfit thêm phần nổi bật, tôn da và mang đến vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần sành điệu.

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Vẫn là thiết kế áo hai dây phối ren quen thuộc, nhưng lần này Ngọc Thảo chọn tông đen đầy cuốn hút, kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng để tạo nên màn tương phản bắt mắt. Set đồ mang đậm tinh thần thời thượng, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, đặc biệt phù hợp để diện đi chơi, dạo phố hay lên đồ cho những chuyến du lịch biển.

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Ngọc Thảo cực kỳ hợp với phong cách nữ tính, bánh bèo nhưng diện lên lại chẳng hề sến súa. Cô khéo léo kết thân với những mẫu đầm ngắn mang gam hồng ngọt ngào, thiết kế cổ yếm giúp khoe khéo bờ vai và phần cổ thanh thoát. Đây cũng là kiểu váy chị em nên sắm về tủ đồ, vừa dễ diện vừa giúp vẻ ngoài thêm phần ngọt ngào, duyên dáng.

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