Dân gian tin rằng, việc chọn tên cho con theo nguyên tắc tương sinh tương khắc của ngũ hành có thể mang lại may mắn, thành công và bình an cho bé. Do đó, đối với bé trai sinh vào năm 2025, thuộc cung Hỏa, cha mẹ nên cân nhắc đặt tên liên quan đến mệnh Mộc hoặc Thổ, bởi vì theo quan niệm ngũ hành Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ.

Lựa chọn tên cho con trai là một hành động trọng đại, phản ánh tình cảm và hy vọng của bố mẹ dành cho con. Tên không chỉ dùng để gọi con mà còn chứa đựng những mong ước và tình yêu của cha mẹ. Đặt tên cho con dựa vào tháng sinh có thể phản ánh được tính cách và số mệnh, cũng như tăng cường sự hợp nhất với phong thủy, đem lại may mắn và thành công cho con trong hành trình phía trước.

Muốn con trai sinh năm Ất Tỵ 2025 thông minh, giỏi giang, ba mẹ nên đặt tên bé theo tháng sinh như thế này:

Em bé sinh tháng 1 đặt tên gì

Quốc Bảo: "Quốc" có nghĩa là quốc gia, đất nước và "Bảo" nghĩa là bảo vệ, bảo bối. Khi kết hợp lại, tên "Quốc Bảo" mang ý nghĩa người được đất nước trân trọng, hoặc người sẽ bảo vệ và làm rạng danh quốc gia.

Quang Đăng: "Quang" có nghĩa là ánh sáng, rực rỡ, và "Đăng" nghĩa là lên, hiện ra. Tên "Quang Đăng" thường gợi lên hình ảnh của sự sáng chói, tỏa sáng và thành công.

Anh Dũng: "Anh" có nghĩa là anh hùng hay dũng cảm, "Dũng" cũng có nghĩa là dũng khí, mạnh mẽ. Tên "Anh Dũng" thể hiện sự dũng cảm và mạnh mẽ như một anh hùng.

Minh Khôi: "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, và "Khôi" nghĩa là khôi ngô, tài năng. Tên "Minh Khôi" mang ý nghĩa người thông minh và có tố chất tài năng.

Em bé sinh tháng 2 đặt tên gì

Hữu Đạt: "Hữu" nghĩa là có, tồn tại, "Đạt" có nghĩa là đạt được, thành công. Tên "Hữu Đạt" mang ý nghĩa người sẽ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Đức Tài: "Đức" nghĩa là đức hạnh, phẩm chất tốt, và "Tài" là tài năng, khéo léo. Tên "Đức Tài" mang ý nghĩa người có đức hạnh và tài năng.

Bảo Hân: "Bảo" có nghĩa là bảo vệ, quý giá, và "Hân" là niềm vui, hân hoan. Tên "Bảo Hân" mang ý nghĩa của sự bảo vệ niềm vui hoặc quý giá như niềm vui.

Minh Nhật: "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, và "Nhật" là mặt trời, ban ngày. Tên "Minh Nhật" gợi lên hình ảnh của sự thông minh và rạng ngời như ánh nắng mặt trời.

Em bé sinh tháng 3 đặt tên gì

Tấn Phát: "Tấn" có nghĩa là tiến lên, tiến tới, và "Phát" nghĩa là phát triển, thịnh vượng. Tên "Tấn Phát" mang ý nghĩa người sẽ tiến tới thành công và thịnh vượng.

Ngọc Cường: "Ngọc" nghĩa là đá quý, vật quý giá, và "Cường" là mạnh mẽ, kiên cường. Tên "Ngọc Cường" gợi lên hình ảnh một người vừa quý giá như ngọc, vừa mạnh mẽ và kiên cường.

Thái Kiên: "Thái" có nghĩa là hòa đồng, hòa thượng, và "Kiên" là kiên định, kiên cường. Tên "Thái Kiên" mang ý nghĩa người có tâm hồn hòa nhã và sự kiên định trong cuộc sống.

Thanh Tùng: "Thanh" nghĩa là trong sạch, tinh khiết, "Tùng" là tùng trinh, cây thông. Tên "Thanh Tùng" mang ý nghĩa người có đức tính thanh cao, tâm hồn trong sạch như cây thông.

Em bé sinh tháng 4 đặt tên gì

Kiên Quốc: "Kiên" có nghĩa là kiên định, mạnh mẽ, và "Quốc" là quốc gia, đất nước. Tên "Kiên Quốc" mang ý nghĩa người có tinh thần kiên định và gắn bó mạnh mẽ với quốc gia, đất nước.

Việt Hùng: "Việt" là viết tắt của Việt Nam, và "Hùng" có nghĩa là hùng mạnh, hùng dũng. Tên "Việt Hùng" mang ý nghĩa của người con Việt Nam mạnh mẽ, dũng cảm.

Minh Phát: "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, và "Phát" nghĩa là phát triển, thịnh vượng. Tên "Minh Phát" mang ý nghĩa người thông minh và sẽ phát triển, thịnh vượng trong cuộc sống.

Quang Hải: "Quang" là ánh sáng, rực rỡ, và "Hải" là biển, đại dương. Tên "Quang Hải" gợi lên hình ảnh sự rộng lớn, mênh mông và sức sống tràn đầy như biển cả.

Em bé sinh tháng 5 đặt tên gì

Minh Tâm: "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, và "Tâm" là trái tim, tâm hồn. Tên "Minh Tâm" mang ý nghĩa người có tâm hồn thông minh, sáng suốt và trong sáng.

Cao Trí: "Cao" nghĩa là cao quý, và "Trí" là trí tuệ. Tên "Cao Trí" mang ý nghĩa người có trí tuệ cao đẳng, thông minh và cao quý.

Nhật Cường: "Nhật" có nghĩa là mặt trời, ngày, và "Cường" là mạnh mẽ, kiên cường. Tên "Nhật Cường" gợi lên hình ảnh người kiên cường, mạnh mẽ như ánh sáng của mặt trời.

Bình Nguyên: "Bình" nghĩa là bình đẳng, bình yên, và "Nguyên" là nguyên thủy, nguyên vẹn. Tên "Bình Nguyên" mang ý nghĩa người mang trong mình sự bình yên, giản dị và giữ gìn được bản nguyên thuần khiết của mình.

Em bé sinh tháng 6 đặt tên gì

Nghĩa Nam: "Nghĩa" có nghĩa là ý nghĩa, lòng trung thành, và "Nam" thường dùng để chỉ nam giới hoặc hướng nam. Tên "Nghĩa Nam" mang ý nghĩa người đàn ông có lòng trung thành và đạo nghĩa.

Bảo Việt: "Bảo" nghĩa là bảo vệ, quý giá, và "Việt" liên quan đến Việt Nam. Tên "Bảo Việt" gợi ý một người bảo vệ giá trị của Việt Nam hoặc quý như bảo vật của Việt Nam.

Huỳnh Anh: "Huỳnh" là họ, đồng thời cũng mang nghĩa của màu vàng, biểu tượng của sự cao quý, và "Anh" nghĩa là anh hùng hoặc ánh sáng. Tên "Huỳnh Anh" có thể mang ý nghĩa người quý như vàng, có tâm hồn hào sảng và anh hùng.

Gia Trung: "Gia" có nghĩa là nhà, gia đình, và "Trung" nghĩa là trung thành, trung hậu. Tên "Gia Trung" mang ý nghĩa người trung thành và tận tâm với gia đình.

Em bé sinh tháng 7 đặt tên gì

Bảo Luân: "Bảo" có nghĩa là bảo vệ, quý giá, và "Luân" là luân lý, quy luật. Tên "Bảo Luân" mang ý nghĩa của người coi trọng và bảo vệ những giá trị đạo đức, luân lý trong cuộc sống.

Thanh Luân: "Thanh" nghĩa là thanh khiết, trong sạch, và "Luân" là luân lý, quy luật. Tên "Thanh Luân" mang ý nghĩa người có tâm hồn trong sạch và sống theo đúng đạo đức, luân thường.

Văn Khánh: "Văn" thường liên quan đến văn chương, văn hóa, "Khánh" là niềm vui, hạnh phúc. Tên "Văn Khánh" gợi lên hình ảnh của người mang niềm vui thông qua văn hóa và tri thức.

Thành Đạt: "Thành" có nghĩa là thành công, hoàn thành, và "Đạt" là đạt được, thành tựu. Tên "Thành Đạt" mang ý nghĩa người sẽ đạt được nhiều thành công và thành tựu trong cuộc sống.

Em bé sinh tháng 8 đặt tên gì

Thành Toàn: "Thành" có nghĩa là thành công, hoàn thành, và "Toàn" nghĩa là toàn vẹn, hoàn hảo. Tên "Thành Toàn" mang ý nghĩa người sẽ đạt được sự hoàn hảo và thành công trong cuộc sống.

Gia Hưng: "Gia" liên quan đến gia đình, và "Hưng" nghĩa là phồn thịnh, thịnh vượng. Tên "Gia Hưng" mang ý nghĩa người mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình.

Bảo Khang: "Bảo" có nghĩa là bảo vệ, bảo bối, và "Khang" là khỏe mạnh, vững vàng. Tên "Bảo Khang" mang ý nghĩa người sẽ được bảo vệ và có cuộc sống khỏe mạnh, vững chãi.

Đức Toàn: "Đức" nghĩa là đức hạnh, phẩm chất tốt, và "Toàn" là toàn vẹn, hoàn hảo. Tên "Đức Toàn" mang ý nghĩa người có đức hạnh và sự hoàn hảo trong cuộc sống và cách sống.

Em bé sinh tháng 9 đặt tên gì

Trung Thành: "Trung" có nghĩa là trung tín, trung dũng, và "Thành" nghĩa là thành thực, thành công. Tên "Trung Thành" mang ý nghĩa người có lòng trung thành, một lòng một dạ và sống thành thực.

Cương Quyết: "Cương" nghĩa là cương nghị, mạnh mẽ, và "Quyết" là quyết đoán, kiên quyết. Tên "Cương Quyết" mang ý nghĩa người kiên định và quyết đoán, không dao động trước khó khăn.

Huy Vũ: "Huy" có nghĩa là rực rỡ, huy hoàng, và "Vũ" là vũ trụ, mưa. Tên "Huy Vũ" có thể mang ý nghĩa người sẽ có cuộc sống rực rỡ, to lớn và mạnh mẽ như mưa, hoặc như vũ trụ vô tận.

Khôi Nguyên: "Khôi" nghĩa là khôi ngô, tài năng, và "Nguyên" là nguyên sơ, đầu tiên. Tên "Khôi Nguyên" mang ý nghĩa người tài năng, nguyên sơ và đầy triển vọng, hoặc người là nguồn gốc, khởi đầu của thành công.

Em bé sinh tháng 10 đặt tên gì

Gia Phát: "Gia" có nghĩa là nhà, gia đình, và "Phát" nghĩa là phát triển, thịnh vượng. Tên "Gia Phát" mang ý nghĩa người mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho gia đình.

Tuấn Lực: "Tuấn" nghĩa là đẹp, tuấn tú, và "Lực" là sức mạnh, lực lượng. Tên "Tuấn Lực" gợi ý một người vừa có ngoại hình ưa nhìn, vừa có sức mạnh và nội lực.

Phương Nam: "Phương" có nghĩa là hướng, phương hướng, và "Nam" là miền Nam, hướng Nam. Tên "Phương Nam" thường liên quan đến sự am hiểu về phương hướng, hoặc có thể chỉ một người đến từ miền Nam.

Vĩnh Cường: "Vĩnh" có nghĩa là mãi mãi, vĩnh hằng, và "Cường" là mạnh mẽ, kiên cường. Tên "Vĩnh Cường" mang ý nghĩa người có sự mạnh mẽ và kiên cường vĩnh viễn, bất diệt.

Em bé sinh tháng 11 đặt tên gì

Minh Thắng: "Minh" có nghĩa là sáng suốt, thông minh, và "Thắng" là chiến thắng, thành công. Tên "Minh Thắng" mang ý nghĩa người thông minh, sáng suốt và luôn giành được chiến thắng.

Kiên Cường: "Kiên" nghĩa là kiên định, kiên nhẫn, và "Cường" là mạnh mẽ, kiên cường. Tên "Kiên Cường" gợi lên sự kiên định và mạnh mẽ, không khuất phục trước khó khăn.

Đình Sang: "Đình" có thể có nghĩa là đình làng, một biểu tượng của trung tâm văn hóa, và "Sang" là sang trọng, quý phái. Tên "Đình Sang" mang ý nghĩa của người có vị thế cao, quý phái và có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Tuấn Vũ: "Tuấn" nghĩa là tuấn tú, đẹp đẽ, và "Vũ" là vũ công, hoặc có thể hiểu là múa, điệu nghệ. Tên "Tuấn Vũ" gợi lên hình ảnh của một người vừa có nhan sắc vừa có tài nghệ, khéo léo và uyển chuyển.

Em bé sinh tháng 12 đặt tên gì

Xuân Đoàn: "Xuân" có nghĩa là mùa xuân, tượng trưng cho sự mới mẻ và sức sống, "Đoàn" nghĩa là tập thể, đoàn tụ. Tên "Xuân Đoàn" mang ý nghĩa người mang sức sống của mùa xuân và sự đoàn kết, gắn bó.

Trường Giang: "Trường" nghĩa là dài, bền lâu, và "Giang" là sông. Tên "Trường Giang" gợi lên hình ảnh một con sông dài, bền bỉ và không ngừng chảy, biểu thị sức sống mãnh liệt và sự trường tồn.

Việt Hà: "Việt" thường gợi lên tên gọi của người Việt hoặc Việt Nam, "Hà" cũng là một dạng gọi của sông. Tên "Việt Hà" có thể mang ý nghĩa một dòng sông Việt trữ tình, hoặc biểu thị niềm tự hào dân tộc.

Trọng Dương: "Trọng" có nghĩa là trọng yếu, quan trọng, "Dương" thường liên quan đến ánh sáng, mặt trời. Tên "Trọng Dương" mang ý nghĩa người có ảnh hưởng lớn, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi.

