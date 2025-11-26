Mỹ nhân phim hot lột xác đẹp át cả Suzy: Đều nhờ cách giảm cân vẫn ăn đủ 3 bữa 1 ngày

Ahn Eun Jin là một trong những gương mặt đang nhận được nhiều tình cảm từ công chúng sau 2 bộ phim gần đây là Genie, Make A Wish và Dynamite Kiss. Từ hình ảnh tròn trịa, đáng yêu trong tác phẩm đình đám Hospital Playlist, nữ diễn viên xuất hiện trở lại với gương mặt thon gọn, đường nét thanh tú và góc hàm sắc nét. Chính màn giảm cân thành công đã giúp người đẹp sinh năm 1991 lột xác ngoại hình, kết hợp với diễn xuất đa dạng, giàu cảm xúc chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ.

Không còn hình ảnh gương mặt tròn đầy, bầu bĩnh trong Hospital Playlist, Ahn Eun Jin ngày càng xinh đẹp, vóc dáng thon gọn.

Trong Genie, Make A Wish, Ahn Eun Jin gây ấn tượng không kém Suzy nhờ nhan sắc nhẹ nhàng, sang trọng như tiểu thư cùng diễn xuất đầy chiều sâu. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ Lee Mi Ju, cô vẫn toát ra khí chất rực rỡ, khi thì tươi sáng, dí dỏm, lúc lại tràn đầy cảm xúc và sự bao dung. Nhiều khán giả nhận xét rằng ở những phân cảnh đòi hỏi khắc họa tâm lý nhân vật, Ahn Eun Jin còn lấn át Suzy, không chỉ “đẹp mà còn rất tài”.

Trong Genie Make A Wish, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ đẹp nhẹ nhàng chuẩn tiểu thư. Cộng thêm với diễn xuất tự nhiên, cô thậm chí còn lấn át cả nữ chính Suzy.

Vốn sở hữu cơ địa dễ tích nước, việc giữ mặt không bị sưng trước lịch quay dày đặc là thử thách không nhỏ với Ahn Eun Jin. Dù vậy, nhờ điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì thói quen vận động đều đặn, nữ diễn viên đã xây dựng được dáng người khỏe khoắn cùng đường nét tự nhiên, nhẹ nhõm hơn hẳn. Đáng chú ý, ngôi sao Hospital Playlist không hề nhịn ăn, cô vẫn ăn đủ bữa tuân thủ theo 3 quy tắc.

1. Ăn ít nhưng tạo cảm giác no lâu

Ahn Eun Jin tiết lộ cô ưu tiên những bữa ăn “nhỏ nhưng đủ”, giúp tăng cảm giác no mà vẫn hạn chế calo. Vào buổi sáng, nữ diễn viên chỉ ăn nửa cuộn kimbap nhưng bọc trong xà lách để tăng thể tích món ăn, tạo cảm giác như đã ăn cả cuộn. Cô cũng chuẩn bị sẵn dưa leo hoặc giá luộc để ăn vặt khi đói – những loại thực phẩm giúp giảm phù nề và hạn chế tích nước. Ba bữa trong ngày vẫn được giữ nguyên nhưng phân bổ theo khẩu phần nhỏ: sáng ăn nửa cuộn kimbap + nửa quả dưa leo, trưa ăn nốt phần còn lại, tối chỉ ăn khoai lang hoặc trứng luộc kèm sữa đậu nành. Cách này giúp minh tinh xứ Hàn no bụng, không mệt mỏi nhưng vẫn kiểm soát tốt lượng calo nạp vào cơ thể.

Nữ diễn viên vẫn giữ đúng khẩu phần ăn 3 bữa 1 ngày.

2. Giảm tinh bột có kiểm soát, không cực đoan

Dù quản lý chế độ ăn khá chặt, Ahn Eun Jin không chọn phương pháp ép cân hay cắt tinh bột hoàn toàn. Thay vào đó, cô giảm lượng carbohydrate theo mức hợp lý, tập trung vào các thực phẩm sạch, ít gia vị, không chế biến cầu kỳ. Điều này giúp cô tránh cảm giác thèm ăn hoặc áp lực tinh thần – hai yếu tố dễ khiến cân nặng bật tăng trở lại. Chính nhờ sự điều chỉnh vừa phải, nhẹ nhàng này, nữ diễn viên giữ được sức khỏe ổn định, da dẻ sáng hơn và gương mặt cũng trở nên sắc nét mà không bị hốc hác.

Nhờ chế độ khoa học, gương mặt của Ahn Eun Jin thon nhưng không hề hốc hác, da dẻ vẫn hồng hào tràn đầy năng lượng.

3. Chạy bộ đốt mỡ, kết hợp yoga - pilates để siết dáng

Song song với việc kiểm soát khẩu phần ăn, Ahn Eun Jin duy trì chạy bộ như một thói quen không thể thiếu. Cô cho biết chạy bộ giúp giảm stress, cải thiện tuần hoàn máu và có khoảng thời gian “được thở” giữa lịch trình quay liên tục. Để cơ thể hài hòa và dẻo dai hơn, nữ diễn viên kết hợp thêm yoga và pilates – bộ đôi có tác dụng kéo giãn cơ, tăng sức mạnh cơ lõi, điều chỉnh tư thế và làm mềm đường nét cơ thể. Khi cần đốt mỡ mạnh, người đẹp sinh năm 1991 chọn Zumba vì một buổi tập có thể tiêu hao 500–1000 kcal, đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn. Nhờ sự kết hợp linh hoạt giữa chạy, yoga, pilates và Zumba, Ahn Eun Jin giữ được vóc dáng săn chắc, cân đối mà vẫn rất tự nhiên.

Nữ diễn viên rất chăm chỉ tập luyện để có được vóc dáng săn chắc, thon gọn một cách khỏe mạnh.

Ahn Eun Jin ngày càng xinh đẹp hậu giảm cân.

Nguồn: Beauty321