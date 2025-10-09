Mỹ nhân Nhật khiến Jennie không được công nhận là “Chanel sống”

Paris Fashion Week đã đi đến hồi kết, nhưng dư âm của chuỗi show đình đám vẫn khiến giới mộ điệu chưa thể nguôi bàn tán. Trong số đó, Chanel SS26 - show diễn gần như khép lại tuần lễ thời trang được xem là tâm điểm chú ý. Bên cạnh Jennie, nhiều người cũng dành sự chú ý cho 1 cái tên châu Á khác: Nana Komatsu.

Với gương mặt đậm chất điện ảnh, thần thái hút mắt, mỹ nhân Nhật Bản luôn để lại nhiều ấn tượng mỗi khi xuất hiện. Nhiều netizen thậm chí nhận định rằng, Nana mới chính là hiện thân hoàn hảo nhất cho tinh thần Chanel - thanh lịch, bí ẩn và đầy cuốn hút, khiến cụm từ “Chanel sống” trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết. Không những thế, 1 bài đăng khá hot trên Threads mới đây với nội dung "Xin lỗi người hâm mộ Jennie nhưng Nana Komatsu mới thực sự là Chanel sống" đã hút nhiều sự đồng tình.

Bài đăng khá viral trên Threads cho rằng mỹ nhân Nhật mới thực sự là "Chanel sống".

Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm này.

Jennie và Nana có mối quan hệ khá thân thiết vì thường gặp nhau ở các show diễn của Chanel. Trang phục dự show của mỹ nhân Nhật bản được đánh giá phá cách, đa dạng hơn thành viên BLACKPINK.

Đặc biệt, tại show diễn Chanel SS26, tạo hình của Nana được đánh giá ấn tượng, chất và hút mắt hơn bộ cánh quá an toàn của Jennie.

Nana Komatsu khiến công chúng không thể rời mắt với tạo hình vừa lạnh lùng vừa thời thượng. Nữ diễn viên diện full set da đen gồm áo khoác dáng rộng và quần ống suông, mang đậm phong cách rock chic phóng khoáng. Chiếc áo graphic T-shirt bên trong giúp tổng thể bớt nặng nề, thêm chút trẻ trung và ngẫu hứng. Mái tóc bob ngắn cắt bằng cùng lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt sâu càng tôn lên vẻ đẹp cá tính, cuốn hút của mỹ nhân sinh năm 1996.

Nana Komatsu thần thái cực bén trước ống kính truyền thông quốc tế. (Nguồn: Tatler Taiwan)

Nana Komatsu là một trong những diễn viên kiêm người mẫu được yêu thích nhất của Nhật Bản. Nhờ vẻ đẹp trong trẻo pha lẫn nét sắc sảo hiếm có cùng gu thời trang đậm chất riêng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật, được săn đón khắp châu Á. Nana sở hữu diện mạo vừa mong manh, ngọt ngào lại vừa toát lên sức hút quyến rũ khó cưỡng. Gương mặt thanh tú với những đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu và sống mũi cao giúp cô dễ dàng ghi dấu ấn mỗi khi xuất hiện.

Nana Komatsu còn có nhiều khoảnh khắc "gây lú" vì giống Lisa khi sở hữu khuôn miệng, đôi mắt khá tương đồng. Thêm vào đó, phong thái thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn hiện đại của nữ diễn viên càng khiến cô trở thành biểu tượng nhan sắc khó thay thế trong làng giải trí Nhật.

Nana và Lisa có nhiều khoảnh khắc trông như cặp chị em thất lạc.

Visual hút mắt đậm chất high fashion của Nana Komatsu.

Nhờ vẻ đẹp riêng biệt, ấn tượng, chiều cao nổi bật cùng khí chất cuốn hút, tiềm năng phát triển của Nana trong làng thời trang vô cùng rộng mở. Năm 2015, khi mới 19 tuổi, mỹ nhân Nhật Bản đã được Chanel lựa chọn trở thành House Ambassador – một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Ít ai biết rằng, mối liên kết giữa Nana và nhà mốt xa xỉ này đã bắt đầu từ rất sớm, khi cô vẫn còn là gương mặt ít được chú ý trong làng giải trí Nhật.

Nói về cơ duyên ấy, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô xem Chanel như “người đã mở ra con đường mới” cho mình: “Tôi thật sự bất ngờ khi họ chủ động liên hệ, dù khi ấy tôi vẫn chưa có danh tiếng. Chanel đã trao cho tôi một cơ hội đáng quý, và theo cách nào đó, họ là một phần khiến tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.”

Vẻ đẹp, khí chất riêng biệt giúp Nana Komatsu trở thành Chanel từ năm 19 tuổi.

10 năm gắn bó, vị trí của Nana Komatsu trong lòng Chanel vẫn không hề thay đổi. Không chỉ liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng, "ngọc nữ" Nhật Bản còn thường xuyên là gương mặt góp mặt tại các show diễn lớn và chiến dịch quảng bá quy mô của nhà mốt Pháp. Và sự xuất hiện của cô đều để lại nhiều ấn tượng với giới mộ điệu.

Nana Komatsu biến hóa đa dạng trong các sự kiện, show diễn của Chanel.

Sở dĩ Nana Komatsu được ví như mảnh ghép hoàn hảo mà Chanel luôn tìm kiếm – người vừa toát lên tinh thần cổ điển, thanh lịch, vừa mang nét hiện đại rất riêng. Cô không chỉ là gương mặt đại sứ thương hiệu, mà còn được xem như “hiện thân sống” của nhà mốt Pháp. Ở Nana, người ta dễ dàng nhận ra "DNA của Chanel": Sự kiêu kỳ, sang chảnh và một chút quyến rũ, mê hoặc. Khi kết hợp với các signature của Chanel như dạ tweed, ngọc trai, hoa trà, vẻ đẹp của nữ diễn viên càng thêm bùng nổ với visual được pha trộn giữa nét cổ điển và hiện đại.

Nana dường như không chỉ đơn thuần mặc Chanel — cô sống cùng Chanel, thổi vào đó hơi thở và cảm xúc riêng. Bởi thế, gọi Nana Komatsu là “Chanel sống” cũng chẳng hề quá lời.