Mỹ nhân mặt kim cương gầy trơ xương trong phim mới

Can This Love Be Translated? đang trở thành một trong những dự án phim Hàn được khán giả mong đợi nhất thời gian tới, nhờ màn kết hợp được đánh giá là “bùng nổ visual” giữa Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Ngay từ khi công bố dàn cast, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn bởi sự đồng điệu giữa nét điềm đạm, ấm áp của Kim Seon Ho và vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo của Go Youn Jung.

Mới đây, một đoạn video ngắn quảng bá cho phim được tung ra đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đạt lượng xem và tương tác cao. Bên cạnh sự kết hợp nhan sắc đầy hứa hẹn của cặp đôi, ngoại hình của Go Youn Jung cũng trở thành chủ đề bàn luận khi nữ diễn viên trông gầy đi trông thấy, vóc dáng mảnh mai hơn hẳn trước.

Đoạn video quảng bá cho phim mới hút gần 1 triệu lượt xem của Kim Seon Ho và Go Youn Jung. (Nguồn: Netflix)

Ngay từ những giây đầu, Go Youn Jung đã thu hút sự chú ý với visual nhẹ nhàng, sang chảnh trong chiếc váy cổ V mang phom dáng cổ điển. Thiết kế khoét sâu phần cổ vô tình làm lộ rõ xương quai xanh và ngực gầy trơ xương của nữ diễn viên. Dù chỉ là góc quay bán thân nhưng có thể thấy Go Youn Jung trông hom hem hơn, phần vai và tay cũng vô cùng mảnh khảnh. Tuy nhiên, mỹ nhân sở hữu gương mặt kim cương vẫn ghi điểm với đường nét xinh đẹp, cuốn hút cùng làn da sáng bừng "đốn tim" người nhìn.

Go Youn Jung trông khá hom hem khi diện mẫu váy ôm sát, cổ xẻ sâu để lộ phần xương ức rõ nét.

Trong bộ phim này, mỹ nhân sinh năm 1996 hóa thân thành 1 siêu sao hàng đầu, có lẽ chính vì thế, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã phải giảm cân để có được vóc dáng mảnh mai hơn. Qua những hình ảnh được "nhá hàng", Go Youn Jung sang chảnh, xinh đẹp trong những oufit hiện đại, nữ tính, đa phần là váy vóc điệu đà đúng với nhân vật minh tinh. Dù chưa để lộ quá nhiều vóc dáng nhưng có thể thấy, gương mặt nữ diễn viên thon gọn, góc cạnh hơn trước.

Tạo hinh của Go Youn Jung trong Can This Love Be Translated? (Nguồn: Instagram)