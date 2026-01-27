Mỹ nhân lôi thôi nhất showbiz đã thoát kiếp mặc xấu

Lư Dục Hiểu (sinh năm 1999) là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng làn da trắng sáng, cô gây ấn tượng với vẻ đep trong trẻo đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân". Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu cũng không ít lần gây tranh cãi vì phong cách ăn mặc thiếu chỉn chu, từ những bộ cánh kém tinh tế, tóc tai rối rắm cho đến việc diện đồ hiệu mà như diện hàng chợ. Chính điều này khiến cô từng bị gắn mác sao nữ có gu thời trang thất thường, thậm chí "lôi thôi" bậc nhất Cbiz.

Dẫu vậy, trong bộ phim Yết Hí đang lên sóng, Lư Dục Hiểu trong vai nữ chính Hồ Tu lại khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Cô xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, sáng bừng khung hình, đi kèm là phong cách ăn vận được chăm chút kỹ lưỡng, đẹp đến mức khó tìm điểm chê.

Lư Dục Hiểu sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng style thì "đẹp xấu bất thường"

Trong phim Yết Hí đang lên sóng, Lư Dục Hiểu "thoát kiếp mặc xấu", diện bộ nào bộ nấy đều sành điệu và cuốn hút miễn chê

Hãy cùng điểm qua một vài outfit nổi bật của Lư Dục Hiểu trong phim Yết Hí, đảm bảo chị em có thể bỏ túi nhiều bí kíp phối đồ vừa đẹp mắt vừa dễ ứng dụng.

Diện váy dài thướt tha, Lục Hiểu Dư khéo mix cùng những mẫu áo tay phồng nhẹ, ưu tiên tông màu tươi sáng, nhã nhặn. Không cần họa tiết cầu kỳ hay chi tiết phức tạp, tổng thể vẫn ghi trọn điểm mặc đẹp nhờ phom dáng mềm mại và cách phối tinh tế.

Với quần jeans dáng cơ bản, Lục Hiểu Dư vẫn khéo tạo nên những set đồ thanh lịch và sành điệu. Cô ưu tiên phối cùng giày loafer để giữ tổng thể gọn gàng, đồng thời linh hoạt biến hóa từ cardigan lửng đến blazer. Chỉ cần thay đổi kiểu áo, phong cách đã khác hẳn mà vẫn giữ trọn tinh thần tối giản, dễ ứng dụng.

Ưu ái bảng màu nâu trung tính, Lục Hiểu Dư ghi điểm với loạt outfit mang tinh thần thanh lịch, trầm ấm. Khi thì cô chọn váy dài phối blazer chỉn chu, lúc lại diện quần ống loe cùng áo khoác len mềm mại. Dù đều là những món đồ cơ bản, cách mix hài hòa về màu sắc và phom dáng giúp tổng thể trông cuốn hút, có gu mà không hề cầu kỳ.

Khăn choàng là phụ kiện được Lục Hiểu Dư đặc biệt ưa chuộng. Từ khăn len dày giữ ấm đến khăn mảnh nhẹ nhàng, mỗi kiểu đều giúp outfit trở nên hài hòa và có điểm nhấn hơn. Cô thường chọn màu khăn match với tổng thể trang phục, nhờ vậy dù diện áo dáng dài hay layering nhiều lớp vẫn không tạo cảm giác rườm rà cho tổng thể.

Ai mê style đơn giản chắc chắn sẽ ưng ý tạo hình của Lư Dục Hiểu trong phim Yết Hí. Dù diện những set đồ quen thuộc như áo len dáng rộng phối váy dài hay cardigan kết hợp quần ống rộng, cô vẫn dễ dàng ghi điểm mặc đẹp nhờ cách chọn màu tươi tắn và phom dáng thoải mái. Tổng thể mang đến vẻ ngoài dịu dàng, tự nhiên, rất hợp với hình ảnh trong trẻo của mỹ nhân sinh năm 1999.

Tủ đồ của phái nữ khó có thể thiếu blazer bởi đây là item vừa tôn dáng, vừa dễ phối và dễ mặc. Với Lư Dục Hiểu, blazer giúp cô hoàn thiện tổng thể vẻ ngoài theo hướng thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Dù khoác ngoài váy liền hay kết hợp cùng sơ mi và chân váy ngắn, thiết kế này đều "hợp cạ", mang đến hình ảnh chỉn chu, cuốn hút mà vẫn rất trẻ trung.