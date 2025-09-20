Mỹ nhân khiến Han So Hee "mất hình" bị nghi độ body

Đã qua rồi thời Kbiz tôn sùng làn da trắng sứ cùng vóc dáng mảnh mai hay siêu gầy. Xu hướng sắc đẹp hiện tại đang chứng kiến sự lên ngôi của những mỹ nhân sở hữu body gợi cảm, khỏe khoắn cùng đường cong quyến rũ. Trong số đó, Jeon Jong Seo là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi liên tục gây bão với thân hình chuẩn “đồng hồ cát”, không quá khi nói rằng thuộc hàng top showbiz Hàn hiện nay.

Mỗi lần xuất hiện, người đẹp sinh năm 1994 gần như chiếm trọn ống kính truyền thông, trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng. Thậm chí, cô từng không ít lần khiến Han So Hee bị lu mờ tới "mất hình" với body quá chiến của mình. Trong lần xuất hiện cùng nhau mới đây, Han So Hee gây thất vọng với bộ cánh dìm dáng, trong khi đó Jeon Jong Seo hút mọi ánh nhìn khi diện váy cúp ngực ôm sát, khoe trọn đường cong sexy. Body của nữ diễn viên mang đậm hơi hướng Âu Mỹ: nóng bỏng, quyến rũ, vòng nào ra vòng nấy vô cùng cuốn hút.

Jeon Jong Seo "ấn át Han So Hee với body cực sexy tại LHP Busan 2025.

Điểm nhấn hút mắt nhất trên cơ thể Jeon Jong Seo chính là vòng hông đầy đặn và cực kỳ cân đối. Vòng hông ấy kết hợp cùng eo nhỏ không chỉ tạo đường cong nổi bật mà còn khiến mọi bộ váy ôm sát trở nên gợi cảm hơn bội phần. "Ác nữ" The Call chỉ cần bước đi nhẹ nhàng, đường cong nơi eo – hông – đùi của cô tạo thành combo hoàn hảo, khó ai có thể rời mắt.

Tại sự kiện tuyên truyền cho bộ phim Project Y nằm trong khuôn khổ LHP Busan, Han So Hee lại thêm 1 lần "lép vế" trước Jeon Jong Seo khi người bạn diễn diện 1 mẫu váy bodycon ôm sát, tôn trọn body đỉnh chóp.

Dù Han So Hee rất xinh nhưng khi đứng cạnh Jeon Jong Seo, nữ diễn viên trở nên kém nổi bật đi vài phần.

LPH Busan không phải là lần đầu tiên Jeon Jong Seo khoe trọn lợi thế hình thể. Trước đây, cô đã nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán nhờ thân hình nóng bỏng. Không chỉ sở hữu đường cong vạn người mê mà tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên cũng rất chuẩn, với chiều cao 1m67 đáng mơ ước. Giao diện "chiến đét" kết hợp với những thiết kế ôm sát chính là combo giúp ngôi sao mê hoặc mọi ánh nhìn.

Body nét căng của Jeon Jong Seo nhiều lần trở thành hot topic trên MXH.

Thế nhưng, cũng vì body Jeon Jong Seo quá "chiến" khiến nhiều người đã hoải nghi về độ thật, nhất là khi so với hình ảnh nữ diễn viên trong quá khứ. Cụ thể, body thời điểm mới vào nghề hay trong bộ phim Burning năm 2018, vóc dáng của Jeon Jong Seo khá mảnh mai, khung xương nhỏ, thuôn và không có độ cong như hiện tại. Cộng đồng mạng từng nghi ngờ màn lột xác của nữ diễn viên là nhờ miếng độn hoặc tiêm filler, số khác lại cho rằng đó là phương pháp BBL (nâng mông kiểu Brazil, sử dụng mỡ tự thân từ các vùng như bụng, hông, đùi để tiêm vào mông, khiếng vòng 3 căng tròn mà không cần sử dụng túi độn).

Hình ảnh body của Jeon Jong Seo thay đổi rõ rệt khiến cô vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ.