Châu Dã là một trong những mỹ nhân trẻ được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, ghi dấu ấn với visual ngọt ngào, trong trẻo nhưng vẫn có nét sắc sảo rất riêng. Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, nữ diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1998 thu hút sự chú ý khi có mặt tại Việt Nam để tuyên truyền cho bộ phim mới. Không cần diện đồ cầu kỳ hay makeup quá đậm, nữ diễn viên vẫn nhận về hàng loạt lời khen khi xuất hiện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ làn da sáng mịn, đường nét hài hòa đến thần thái tươi tắn, nữ diễn viên qua ống kính cam thường còn được nhận xét đẹp và có sức hút hơn trên màn ảnh. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Châu Dã càng đơn giản càng đẹp.

Châu Dã khoe nhan sắc rạng rỡ qua ống kính cam thường. (Nguồn: TikTok)

Châu Dã "đốn tim" người hâm mộ với vẻ đẹp thanh tú, trẻ trung và khá tự nhiên. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét mềm mại, làn da sáng và đôi mắt to sáng long lanh. Mỹ nhân sinh năm 1998 lựa chọn lối makeup nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú. Mái tóc đen dài, suôn thẳng, ôm lấy khuôn mặt tạo cảm giác nữ tính và dịu dàng.

Đặc biệt, Châu Dã tạo thiện cảm với người nhìn trong bộ trang phục đơn giản và thoải mái. Cô diện áo thun ôm dáng màu nâu xám, không có họa tiết cầu kỳ. Phần thân trên vừa vặn giúp tổng thể gọn gàng nhưng vẫn tự nhiên. Kết hợp cùng quần nỉ ống rộng, có dây rút ở eo tạo cảm giác phóng khoáng và năng động. Không cần váy áo lộng lẫy, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với phong cách đời thường nhẹ nhàng, giản dị nhưng vẫn có nét hiện đại.

Nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên của Châu Dã.

So với bạn diễn Hứa Khải, nữ diễn viên diện đồ vô cùng đơn giản.

Sở dĩ, Châu Dã thường được nhắc đến với cụm từ "càng đơn giản càng đẹp" là bởi nữ diễn viên sở hữu visual tự nhiên nổi bật, đặc biệt là gương mặt mộc vạn người mê. Không cần lớp makeup cầu kỳ hay những layout trang điểm sắc sảo, đường nét thanh tú, trong trẻo cùng làn da mướt mịn đã đủ giúp mỹ nhân sinh năm 1998 thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, sống mũi cao và đường nét hài hòa tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không nhạt nhòa.

Khi rũ bỏ lớp son phấn, visual của nữ diễn viên thậm chí càng mang cảm giác trẻ trung, tươi tắn và gần gũi. Đây cũng là lý do những khoảnh khắc đời thường của Châu Dã thường dễ dàng gây sốt trên mạng xã hội: càng ít tô điểm, nhan sắc tự nhiên của cô càng có cơ hội được phô diễn trọn vẹn.

Châu Dã được ví von là một trong những nữ thần mặt mộc của Cbiz.

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, Châu Dã còn sở hữu khí chất tiểu thư sang chảnh rất đặc trưng, đặc biệt nổi bật khi diện những thiết kế mang tinh thần thanh lịch của Dior. Từng có màn "đụng hàng" đáng chú ý với Jisoo khi cùng khoác lên mình một mẫu váy đen của nhà mốt Pháp, nữ diễn viên Hoa ngữ hoàn toàn không lép vế trước nữ thần Kpop. Thiết kế ren xuyên thấu phần thân trên, kết hợp chân váy xòe dài giúp cả hai tôn lên vóc dáng thanh mảnh và vẻ ngoài nữ tính, yêu kiều. Nếu Jisoo mang đến cảm giác một quý cô thanh lịch, cổ điển thì Châu Dã lại ghi điểm bằng thần thái lạnh nhẹ, sang trọng và quyến rũ. Mỗi người một khí chất, tạo nên màn so kè visual khiến dân tình khó mà phân định.

Châu Dã từng có màn "bất phân thắng bại" với Jisoo khi cùng diện 1 thiết kế của Dior.

Ảnh: Instagram, TikTok.