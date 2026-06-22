Mỹ nhân đẹp nhất thế giới phải làm nền cho “tình tin đồn” của Trương Lăng Hách

Tối ngày 20/6 vừa qua, lễ trao giải Global OTT Awards 2026 đã chính thức diễn ra tại Hàn Quốc, quy tụ dàn sao phim ảnh đình đám đến từ các nền giải trí hàng đầu châu Á, nhằm vinh danh những cái tên đã làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ suốt thời gian qua. Giữa hàng loạt khoảnh khắc đắt giá của đêm tiệc, một khung hình được trích từ livestream sự kiện bất ngờ viral trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc ba mỹ nhân đình đám Nana, Shin Hye Sun và Điền Hi Vi vô tình lọt vào cùng một ống kính ngay khi hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" (Best Actress) được xướng tên.

Khung hình gấp ba visual của Nana, Shyn Hye Sun và Điền Hi Vi (Clip: X).

Trong khoảnh khắc đó, nữ chính Shin Hye Sun chọn cách ứng xử đầy khiêm tốn khi không bộc lộ biểu cảm quá đà lúc giành chiến thắng. Ngồi ngay phía sau cô, cựu thành viên After School - Nana - cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, thanh lịch để chúc mừng người đồng nghiệp. Thế nhưng, spotlight của giây phút ấy lại va vào vị trí của Điền Hi Vi. Ngồi ở hàng ghế phía trên, nữ diễn viên sinh năm 1997 khiến người xem tan chảy với đôi mắt lấp lánh như sao trời, thoải mái bộc lộ khía cạnh đáng yêu và vô tư chúc mừng đàn chị. Khoảnh khắc "bảo vật cổ phong" xứ Trung tỏa sáng rực rỡ đã vô tình biến cả tân Thị hậu lẫn mỹ nhân đẹp nhất thế giới phía sau thành những bức nền hoàn hảo.

Chiến thắng danh giá tại hạng mục Best Actress Award của Global OTT Awards 2026 hoàn toàn là một phần thưởng xứng đáng dành cho Shin Hye Sun. Đầu năm nay, nữ diễn viên đã tạo nên một cơn sốt dữ dội trên toàn châu Á với siêu phẩm The Art Of Sarah. Hóa thân xuất sắc vào vai một siêu lừa thiên tài, Shin Hye Sun không chỉ thao túng tâm lý người xem bằng nét diễn sắc sảo mà còn tạo nên một làn sóng thời trang ngoài đời thực. Sau khi lên sóng, giới mộ điệu và khán giả cũng thừa nhận đã phải lòng, khao khát sở hữu những chiếc túi xách fake từ thương hiệu Boudoir xuất hiện trong phim.

Xuất hiện tại đêm vinh danh, "nữ hoàng rating" xứ Hàn tiếp tục khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng khi lựa chọn thiết kế Rydell Gown đến từ thương hiệu nước Úc Rachel Gilbert. Thiết kế đầm đen trễ vai cổ điển tôn lên bờ vai trần mảnh dẻ, kết hợp cùng mái tóc bới cao gọn gàng, thanh lịch. Trên tay ôm bó hoa tươi cùng chiếc cúp danh giá, Shin Hye Sun toát lên khí chất nhẹ nhàng, tự tin của một ngôi sao thực lực hàng đầu.

Không hề kém cạnh đàn chị, Nana bước đến lễ trao giải với tư cách là người chiến thắng tại hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn ấn tượng trong bộ phim Climax. Khán giả đã dành cho cô sự yêu mến cuồng nhiệt khi Nana có cơ hội mang trọn vẻ cá tính, bất cần và lôi cuốn từ giao diện ngoài đời thực vào nhân vật Hwang Jeong Won.

Thả dáng trên thảm đỏ sự kiện, mỹ nhân từng nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng gương mặt đẹp nhất thế giới khiến truyền thông lần nữa trầm trồ khi diện một mẫu đầm đen hai dây ôm sát của Alex Perry. Thiết kế cắt xẻ táo bạo với đường xẻ tà cao ngút ngàn giúp cô phô diễn trọn vẹn lợi thế đôi chân dài miên man thương hiệu.

Đặc biệt, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sau vai diễn trong Climax, Nana có vẻ đã tăng cân đôi chút. Gương mặt đầy đặn cùng vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy sức sống kết hợp với mái tóc pixie ôm sát gương mặt càng làm tôn lên nét đẹp sắc sảo, hiện đại và vô cùng cuốn hút của cô.

Là đại diện nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ tham gia tranh tài, nữ chính của siêu phẩm Trục Ngọc, Điền Hi Vi xuất sắc mang về giải thưởng "Nghệ sĩ được yêu thích nhất" bên cạnh đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Đặt chân đến xứ sở Kim chi, "búp bê cổ trang" nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế

Sải bước trên thảm đỏ, Điền Hi Vi diện một thiết kế lộng lẫy nằm trong bộ sưu tập Zuhair Murad Resort 2026. Mẫu đầm cổ yếm màu đen được đính kết cực kỳ công phu với những dải ngọc trai, đá quý lấp lánh chạy dọc thân áo và ôm sát vòng eo con kiến, kết hợp cùng lối trang điểm trong trẻo làm nổi bật đôi mắt to tròn thương hiệu. Thần thái vừa thuần khiết như sương mai, vừa có nét cuốn hút kiêu kỳ của Điền Hi Vi đã hoàn toàn làm bừng sáng không gian lễ trao giải.

Sự thành công vang dội của dự án Trục Ngọc đóng cặp cùng Trương Lăng Hách không chỉ giúp Điền Hi Vi củng cố vị thế vững chắc trong làng phim châu Á mà còn biến cô thành "con cưng" mới của giới thời trang cao cấp. Ông lớn Gucci - người đang nắm giữ nam Đại sứ Trương Lăng Hách cũng nhanh chóng ra tay lăng xê cho cặp đôi màn ảnh đình đám, khi giúp cả hai cùng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá toàn cầu mới nhất cho dòng túi Gucci Paparazzo. Dù không đứng chung trong một khung hình, loạt ảnh đơn của Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách khi được fan ghép cạnh nhau vẫn tạo nên một cú nổ lớn.

Ảnh - Clip: X, Instagram