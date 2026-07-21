Được truyền thông quốc tế ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất thế giới", Nana từ lâu đã là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của xứ Kim Chi. Sở hữu chiều cao 1m71 cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu, cô từng giành giải tại cuộc thi Super Model Contest khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước khi được chiêu mộ vào After School và chính thức debut năm 2009. Sau nhiều năm hoạt động, Nana không ngừng làm mới hình ảnh và ngày càng khẳng định gu thời trang riêng. Đặc biệt, kể từ khi gắn bó với kiểu tóc bob ngắn cá tính, visual của nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng, mang đến hình ảnh sắc sảo, thời thượng và khác biệt hơn hẳn.

Visual sáng bừng của Nana trong sự kiện mới nhất

Chỉ cần nhìn loạt outfit Nana diện trong thời gian gần đây cũng đủ thấy mái tóc ngắn đã trở thành "mảnh ghép" hoàn hảo cho phong cách của cô nàng. Khi đi sự kiện, Nana diện blazer dáng ngắn chiết eo phối sandal cao gót quai mảnh khoe trọn "cặp kiếm Nhật" trứ danh. Thiết kế vốn mang tinh thần quyền lực càng được nâng tầm nhờ mái tóc bob bồng nhẹ, tạo nên hình ảnh một "girl boss" vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ.

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Chiếc đầm đen hai dây ôm sát tiếp tục chứng minh sức hút của những thiết kế tối giản. Phom ôm tôn trọn đường cong cơ thể, váy xẻ tà cao cùng phần cổ cúp nhẹ với hai dây mảnh tạo vẻ thanh thoát nhưng vẫn đủ quyến rũ. Không cần quá nhiều phụ kiện, Nana vẫn toát lên khí chất sang trọng và đầy bí ẩn.

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Trong một outfit khác, "mỹ nhân đẹp nhất thế giới" lựa chọn bản phối áo blouse trắng tạo hiệu ứng nhăn xếp lớp kết hợp chân váy bất đối xứng màu đen. Sự tương phản giữa sắc trắng - đen cùng phom dáng bất đối xứng giúp tổng thể trở nên nổi bật và có chiều sâu. Kết hợp thêm boots cao cổ, outfit mang đậm tinh thần avant-garde, vừa cá tính vừa giàu tính nghệ thuật.

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Đơn giản và dễ ứng dụng hơn, Nana kết hợp crop top hai dây màu xanh olive với quần jogger vàng kem và sneakers trắng. Bảng màu rực rỡ pha sắc vàng tươi mang đến cảm giác năng động nhưng vẫn rất thời trang. Thiết kế crop top ôm sát giúp tôn vòng eo săn chắc, trong khi phom quần rộng tạo sự thoải mái và cân bằng tổng thể, mang đúng tinh thần sporty chic đang được hội chị em lăng xê mạnh mùa hè năm nay.

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Cuối cùng, khi đi biển, Nana lựa chọn set nội y trắng của Calvin Klein phối cùng quần jeans cạp trễ mở cúc, tạo nên hình ảnh gợi cảm nhưng không quá phô trương. Cách mix đồ tối giản giúp spotlight tập trung vào vóc dáng săn chắc cùng vòng eo nhỏ đáng ngưỡng mộ.

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