5 màu sắc "cứ diện là sang", đang được hội sành điệu mê diện từ hè tới thu

Xu hướng màu sắc luôn thay đổi theo từng mùa, nhưng có những gam màu chỉ cần xuất hiện là đủ tạo cảm giác sang trọng và thời thượng. Bước sang mùa hè 2026, giới mộ điệu không còn quá ưu ái những tông màu quá rực rỡ hay neon chói mắt. Thay vào đó, bảng màu được yêu thích là sự kết hợp giữa những sắc thái giàu sức sống và các gam màu có chiều sâu, đủ nổi bật nhưng vẫn dễ ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, 5 gam màu dưới đây được dự đoán sẽ tiếp tục thống trị từ hè sang thu, giúp người mặc dễ dàng nâng tầm phong cách mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

1. Đỏ cà chua - Nổi bật nhưng không phô trương

Nếu đỏ tươi mang đến cảm giác quyền lực thì đỏ cà chua (Tomato Red) lại trẻ trung và giàu năng lượng hơn. Đây là sắc đỏ pha chút cam, tạo cảm giác tươi sáng, rạng rỡ và đặc biệt rất tôn da. Chỉ cần một chiếc váy đỏ cà chua, áo sơ mi hay thậm chí một chiếc túi xách mang gam màu này cũng đủ trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục. Màu sắc này giúp diện mạo trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch, rất phù hợp cho những buổi hẹn hò, du lịch hay dạo phố mùa hè.

2. Vàng cúc vạn thọ - Mang cả ánh hoàng hôn lên trang phục

Không rực như vàng chanh hay quá trầm như vàng đất, vàng cúc vạn thọ (Marigold) sở hữu sắc độ ấm áp, gợi nhớ ánh nắng cuối ngày. Đây là gam màu mang hơi hướng cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại. Khi kết hợp với trang sức ánh vàng hoặc phụ kiện kim loại, tổng thể sẽ trở nên sang trọng hơn hẳn. Vào mùa thu, màu vàng này cũng dễ dàng kết hợp với các gam nâu, be hay kem, tạo nên những set đồ vừa ấm áp vừa thời thượng.

3. Xanh bạc hà - Dịu mắt và đầy khí chất

Giữa tiết trời oi bức, xanh bạc hà (Mint Green) luôn mang đến cảm giác mát mẻ và thư giãn. Gam màu này tạo hiệu ứng "làm dịu" thị giác, đồng thời giúp diện mạo trở nên nhẹ nhàng, tinh tế. Không chỉ phù hợp với váy áo mùa hè, xanh bạc hà còn rất đẹp khi xuất hiện trên áo cardigan mỏng, blazer hoặc quần suông. Các tín đồ thời trang cũng rất thích phối nhiều sắc độ xanh khác nhau trong cùng một set đồ để tạo chiều sâu mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

4. Tím quả cà - Sang trọng theo cách rất riêng

Nếu muốn thay thế màu đen nhưng vẫn giữ được vẻ bí ẩn và quyền lực, tím quả cà là lựa chọn đáng thử. Gam tím đậm này mang đến cảm giác sang trọng, trưởng thành và có chiều sâu hơn hẳn những tông tím pastel quen thuộc. Đây cũng là màu sắc rất được yêu thích khi bước vào cuối hè và đầu thu, bởi nó vừa đủ nổi bật nhưng không quá chói chang. Một chiếc váy lụa tím cà, áo blazer hay túi xách cùng tông sẽ giúp tổng thể trông đắt giá hơn. Ngay cả những chi tiết nhỏ như sơn móng tay hay túi da màu tím cà cũng đủ tạo điểm nhấn đầy tinh tế.

5. Xanh Klein - Gam màu chưa bao giờ lỗi mốt

Nhắc đến những màu sắc mang tính biểu tượng của thời trang hiện đại, không thể bỏ qua xanh Klein. Gam xanh thuần khiết này luôn đem đến cảm giác cao cấp, mạnh mẽ nhưng vẫn rất thanh lịch. Dù là áo sơ mi công sở, blazer, váy dài hay áo len mỏng cho mùa thu, xanh Klein đều giúp người mặc nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt, màu xanh này rất dễ kết hợp với trắng, đen, xám, kem hoặc denim xanh nhạt, phù hợp với cả phong cách tối giản lẫn cá tính.

Dù các màu sắc trên đều rất bắt mắt, bạn không nhất thiết phải diện "nguyên cây". Chỉ cần chọn một món đồ chủ đạo mang màu xu hướng rồi phối cùng các gam trung tính như trắng, kem, ghi hoặc đen là đã đủ tạo nên tổng thể hài hòa. Nếu chưa quen mặc màu nổi, hãy bắt đầu bằng phụ kiện như túi xách, giày, khăn lụa hoặc trang sức màu sắc. Đây là cách an toàn để làm mới phong cách mà không khiến trang phục trở nên quá rực rỡ. Ngoài ra, chất liệu cũng góp phần quyết định vẻ sang trọng của màu sắc. Lụa, satin, linen, cotton cao cấp hay vải dệt có bề mặt đẹp sẽ giúp những gam màu này phát huy tối đa hiệu ứng thị giác, khiến trang phục trông tinh tế và đắt giá hơn.

Từ đỏ cà chua đầy năng lượng, vàng cúc vạn thọ ấm áp, xanh bạc hà mát mắt đến tím cà sâu quyền lực hay xanh Klein kinh điển, đây đều là những gam màu có khả năng đồng hành cùng bạn từ mùa hè sang đầu thu mà không lo lỗi mốt. Chỉ cần lựa chọn sắc màu phù hợp với làn da và phong cách cá nhân, bạn sẽ dễ dàng sở hữu diện mạo vừa thời thượng, vừa sang trọng như những tín đồ thời trang chính hiệu.