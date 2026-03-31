Mỹ nhân đẹp nhất thế giới không bao giờ nặng quá 50kg nhờ 1 thứ ăn khi bụng rỗng

Từng được vinh danh là “mỹ nhân đẹp nhất thế giới”, Nana không chỉ gây ấn tượng với gương mặt hoàn hảo mà còn sở hữu vóc dáng mảnh mai, cân đối đáng ngưỡng mộ. Với chiều cao 171 cm, nữ idol kiêm diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cân nặng của mình luôn duy trì ở mức dưới ngưỡng 50 kg, thậm chí có thời điểm chỉ dao động quanh mốc 40 kg. Bí quyết giữ dáng của cô nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm sau những chia sẻ trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator .

Trong chương trình, mỹ nhân sinh năm 1991 đã hé lộ phần nào thói quen ăn uống thường ngày. Dù sống một mình, cô không phải kiểu người chăm nấu nướng mà thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài. Thế nhưng, tủ lạnh của nữ diễn viên vẫn luôn đầy ắp thực phẩm – phần lớn là do mẹ cô chuẩn bị mỗi khi ghé thăm. Thậm chí, Nana còn hài hước cho biết “quyền sở hữu” chiếc tủ lạnh này gần như thuộc về mẹ cô đến 80%.

Nana duy trì vóc dáng săn chắc suốt nhiều năm hoạt động trong làng giải trí. (Nguồn: Instagram)

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chế độ ăn uống mà Nana đang theo đuổi. Cô gần như cắt giảm tối đa carbohydrate, xây dựng thực đơn theo hướng low-carb, high-fat với lượng protein chiếm ưu thế. Nữ diễn viên chia sẻ bản thân hiếm khi ăn cơm, bột mì hay các loại tinh bột khác – một lựa chọn phổ biến trong giới người nổi tiếng Hàn Quốc khi cần kiểm soát cân nặng.

Không dừng lại ở đó, Nana còn khiến nhiều người bất ngờ với thói quen ăn bơ khi bụng rỗng. Cô có thể ăn trực tiếp từng muỗng bơ, đặc biệt là ghee butter – loại bơ được cho là hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định. Theo lời Nana, việc bổ sung chất béo “tốt” không chỉ giúp no lâu mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Bơ là món ăn ưa thích để giữ dáng của mỹ nhân xứ Hàn. (Ảnh: Instagram)

Dù áp dụng chế độ ăn tương đối nghiêm ngặt, Nana không hoàn toàn ép mình vào khuôn khổ cứng nhắc. Cô vẫn dành tình cảm cho những món ăn quen thuộc như kimchi stew, pasta hay pizza kiểu Chicago, nhưng luôn biết cách tiết chế để giữ vóc dáng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng ưu tiên các thực phẩm được cho là lành mạnh như bơ đậu phộng hay sữa đậu nành – những lựa chọn giúp cô duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn.

Có thể thấy, bí quyết giữ dáng của Nana không nằm ở một phương pháp duy nhất mà là sự kết hợp giữa kỷ luật ăn uống, lựa chọn thực phẩm thông minh và khả năng lắng nghe cơ thể. Đằng sau thân hình mảnh mai ấy là cả một quá trình kiểm soát nghiêm túc – điều không quá xa lạ trong môi trường giải trí khắc nghiệt, nơi ngoại hình luôn được đặt lên hàng đầu.

Vóc dáng ảnh mai cùng đôi chân dài miên man của nữ diễn viê khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Bên cạnh chế độ ăn, Nana còn duy trì thói quen tập luyện đều đặn để giữ vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn với cơ bụng rõ nét. Nữ diễn viên ưu tiên các bài tập gym kết hợp giữa cardio và siết cơ, tập trung vào vùng core nhằm tăng độ săn chắc thay vì chỉ giảm cân đơn thuần.. Không chạy theo hình thể quá cơ bắp, mỹ nhân xứ Hàn hướng đến vóc dáng mảnh mai nhưng có lực – kiểu body đặc trưng của nhiều mỹ nhân Hàn, vừa thanh thoát vừa đủ săn chắc để tạo nên tổng thể cuốn hút.