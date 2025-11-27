Mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến dân Hàn hoảng sợ

Không chỉ trang phục mà cả layout makeup cũng là yếu tố then chốt quyết định nhan sắc và tổng thể tạo hình của các ngôi sao khi xuất hiện tại sự kiện. Dù được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thế giới với visual sắc bén, vóc dáng chuẩn chỉnh và khí chất cuốn hút, Nana vẫn không tránh khỏi khoảnh khắc mất điểm trong sự kiện của Valentino mới đây. Thậm chí, nhiều cộng đồng mạng còn nhận xét mỹ nhân sinh năm 1991 trông… đáng sợ dù cho bộ đồ cô diện khá đẹp.

Tạo hình nhận luồng ý kiến trái chiều của Nana khi tham dự sự kiện Valentino. (Nguồn: behindpress)

Xuất hiện tại sự kiện, Nana chọn bộ set đồ mang hơi hướng cổ điển của Valentino với họa tiết kẻ ô đỏ – kem nổi bật, phom dáng gọn gàng cùng thiết kế đường viền đen sắc nét tạo cảm giác chỉn chu, sang trọng. Nữ diễn viên phối cùng sơ mi cổ bèo, găng tay cùng quần tất ren để tăng vẻ tiểu thư, điệu đà nhưng cũng không kém phần sành điệu.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất lại nằm ở layout makeup và kiểu tóc. Lớp nền của minh tinh xứ Hàn được đánh khá matte, kết hợp contour đậm khiến gương mặt trở nên góc cạnh, sắc nét. Màu son đỏ nâu trầm, dù cá tính, lại vô tình làm da cô trông tối và xỉn hơn dưới ánh đèn flash. Eyeliner kẻ đậm, nhấn mạnh đôi mắt dài và sắc, cộng hưởng với biểu cảm lạnh khiến giao diện nữ diễn viên có phần hơi “lạnh lẽo”. Mái tóc bob ướt cá tính gắn liền với hình tượng cool và phong cách mạnh mẽ vẫn tiếp tục cùng Nana hoàn thiện tạo hình lần này.

Diện mạo đầy cá tính của Nana.

Netizen Hàn sợ phong cách trang điểm của Nana.

Layout makeup mắt khói, môi trầm của Nana khiến nhiều người thấy giật mình.

Nana từ lâu đã trung thành với phong cách trang điểm cá tính, sắc sảo thay vì các layout ngọt ngào, trong trẻo vốn là đặc trưng của makeup Hàn. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới thường ưu ái eyeliner đậm, tông mắt khói, son màu trầm hoặc rực rỡ để tôn lên đường nét góc cạnh đặc biệt của mình. Chính lựa chọn makeup mạnh mẽ này giúp Nana luôn nổi bật giữa dàn minh tinh Kbiz, tạo nên dấu ấn riêng không thể trộn lẫn. Trong khi nhiều nữ idol, diễn viên chuộng vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng để dễ ghi điểm đại chúng, ngôi sao sinh năm 1991 lại hướng đến hình ảnh high-fashion, lạnh lùng và cá tính.