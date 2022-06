Mỹ nhân Đài Loan đã U40 da vẫn mướt căng như gái 20 nhờ 7 tips dưỡng da kỹ càng

Sau màn tái xuất trong chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3, Vương Tâm Lăng đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông Hoa ngữ. Đã ở tuổi U40 nhưng cô vẫn hóa thân ngon ơ vào tạo hình nữ sinh và trình diễn lại bản hit "Yêu Anh". Không chỉ vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, trong trẻo thuở nào, Vương Tâm Lăng còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, vẻ đẹp "không tuổi" khiến bao người xao xuyến. Và để giữ được làn da căng mướt như gái 20, nữ ca sĩ cũng vô cùng chú trọng đến việc làm đẹp, chăm sóc da. Dưới đây là 7 bí kíp dưỡng da, ngừa lão hóa từ Vương Tâm Lăng mà bạn có thể học hỏi theo.



1. Làm sạch nhẹ nhàng

Vương Tâm Lăng đề cao việc làm sạch da một cách nhẹ nhàng. Cô tránh sử dụng những sản phẩm rửa mặt hoặc tẩy trang quá mạnh, có thể khiến da bị kích ứng, tổn thương, làm mất đi lớp dầu bảo vệ da. Thay vào đó, cô sẽ chọn những sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, độ pH cân bằng giúp loại bỏ bụi bẩn mà không khiến da bị thô ráp.

2. Thường xuyên đắp mặt nạ

Nữ ca sĩ thường xuyên đắp mặt nạ dưỡng da 2 lần/ tuần để giúp cấp ẩm chuyên sâu. Việc đắp mặt nạ đều đặn sẽ giúp da được bổ sung dưỡng chất, duy trì làn da căng mọng và ngậm nước. Cô có thể chọn luân phiên sử dụng giữa mặt nạ cấp ẩm sâu với mặt nạ làm trắng, mặt nạ ngừa lão hóa để giúp làn da được cải thiện nhiều khía cạnh.

3. Massage khi dưỡng da

Khi thoa các sản phẩm dưỡng da, Vương Tâm Lăng còn kết hợp thêm các động tác massage. Các động tác massage sẽ giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu hơn, kích thích tuần hoàn máu, giữ làn da hồng hào. Khi massage, Vương Tâm Lăng sẽ dùng đầu ngón tay, massage theo vòng tròn, hướng từ dưới lên trên, động tác nhẹ nhàng để tránh khiến da bị tổn thương hoặc chảy xệ.

4. Chú trọng việc chống nắng

Ánh nắng có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến làn da khi có thể làm xỉn da, sạm màu, tăng nguy cơ hình thành thâm, nám, gián đoạn quá trình sản xuất collagen, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa sớm. Do đó Vương Tâm Lăng sẽ vô cùng chú trọng đến việc chống nắng đều đặn hàng ngày. Cô thường bôi kem chống nắng 2 lần/ ngày, đồng thời sử dụng thêm ô, mũ và các món đồ che chắn để bảo vệ da tốt hơn.

5. Ăn nhiều trái cây và ngủ đủ giấc

Ngoài việc chăm chỉ dưỡng da bên ngoài, Vương Tâm Lăng còn chăm chỉ ăn trái cây hàng ngày. Trái cây sẽ giúp bổ sung lượng chất xơ và vitamin C dồi dào giúp chống oxy hóa, làm trắng da và ngừa lão hóa.

Dù công việc bận rộn nhưng Vương Tâm Lăng luôn chú trọng dành thời gian ngủ đủ giấc hàng ngày. Cô cho rằng chỉ khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ thì làn da mới có cơ hội tái tạo và ngừa lão hóa hiệu quả.

6. Ăn no vừa phải

Khi ăn uống, Vương Tâm Lăng đặt ra quy tắc không ăn quá no. Dù ăn đủ 3 bữa một ngày nhưng cô sẽ có giới hạn chỉ ăn no vừa phải, khoảng 8 phần mà thôi. Việc này sẽ giúp cô tránh tiêu thụ quá nhiều thức ăn, gây tích mỡ. Ngoài ra, khi ăn uống, Vương Tâm Lăng cũng cố gắng ăn chậm, nhai kỹ để tạo cảm giác nhanh no, giảm thiểu tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

7. Tập thể dục hàng ngày

Nữ ca sĩ luôn chăm chỉ tập thể dục, ví dụ như đi bộ, tập gym hàng ngày. Việc này sẽ giúp cô giữ được sức khỏe và vóc dáng săn chắc. Việc tập thể dục cũng giúp tăng cường trao đổi chất, đào thải chất bẩn, giữ da hồng hào, láng mịn.

