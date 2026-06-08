Mỹ nhân da nâu hot nhất châu Á: Nhan sắc cam thường hút 6 triệu view, vẻ đẹp nóng bỏng ai cũng thiện cảm

Trong nhiều năm hoạt động cùng TWICE, Jihyo luôn được biết đến với hình ảnh một trưởng nhóm tài năng, sở hữu giọng hát nội lực cùng nguồn năng lượng sân khấu bùng nổ. Thế nhưng thời gian gần đây, công chúng lại dành sự chú ý đặc biệt cho một khía cạnh khác của nữ idol: nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không còn đơn thuần là vẻ đẹp khỏe khoắn quen thuộc, Jihyo đang bước vào giai đoạn được nhiều người đánh giá là đẹp nhất kể từ khi ra mắt.

Jihyo (Twice) gây sốt với nhan sắc tại concert mới đây. (Nguồn: TikTok)

Mỗi lần xuất hiện, nữ thần tượng sinh năm 1997 đều khiến người hâm mộ bất ngờ bởi diện mạo ngày càng hoàn thiện. Từ thần thái, phong cách thời trang cho đến cách trang điểm đều cho thấy sự trưởng thành và tự tin hơn hẳn của Jihyo.

Đặc biệt, trong concert mới đây của TWICE tại Cologne (Đức), Jihyo tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với loạt hình ảnh được fan ghi lại bằng camera thường. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và hàng nghìn khán giả phía dưới, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc dài buông xõa tự nhiên, gương mặt gần như không bị che phủ bởi lớp makeup đậm.

Body cân đối, tràn đầy năng lượng kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng đã tôn lên vẻ đẹp rạng rỡ của trưởng nhóm TWICE. (Nguồn: TikTok)

Chiếc crop top trắng đơn giản kết hợp cùng quần jeans ống rộng giúp Jihyo khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn. Điều khiến khán giả khó rời mắt lại nằm ở nụ cười tươi rạng rỡ và nguồn năng lượng tích cực mà cô lan tỏa. Những khoảnh khắc vẫy tay giao lưu với người hâm mộ hay nheo mắt cười dưới ánh đèn sân khấu đều nhanh chóng viral trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhiều fan nhận xét rằng Jihyo hiện sở hữu vẻ đẹp rất khác so với những năm đầu debut. Nếu trước đây cô ghi dấu ấn bởi hình tượng khỏe khoắn, cá tính thì hiện tại, đường nét gương mặt đã trở nên mềm mại và hài hòa hơn. Vẻ đẹp của nữ idol không còn phụ thuộc vào trang phục hay cách tạo kiểu cầu kỳ mà vẫn đủ sức thu hút ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

Nhan sắc "10 điểm" của Jihyo. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, Jihyo còn liên tục gây thương nhớ tại các sự kiện thời trang và làm đẹp quốc tế. Mới đây, khi tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu Milktouch tại London, trưởng nhóm TWICE tiếp tục chứng minh đẳng cấp visual đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Jihyo tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Milktouch tại London. (Nguồn: Instagram)

Xuất hiện tại sự kiện của Milktouch ở London, Jihyo khiến công chúng không thể rời mắt với diện mạo thanh lịch và sang trọng. Nữ thần tượng lựa chọn chiếc váy đen ngắn ôm nhẹ cơ thể, tôn lên vóc dáng cân đối cùng bờ vai thon gọn. Thiết kế hai dây mảnh kết hợp những chi tiết đính đá li ti được sắp xếp tinh tế trên thân váy tạo điểm nhấn vừa đủ, mang đến cảm giác sang trọng mà không hề phô trương.

Sự tối giản trong trang phục càng giúp vẻ đẹp của trưởng nhóm TWICE được tôn lên trọn vẹn. Tông màu đen kinh điển làm nổi bật làn da sáng cùng thần thái tự tin của cô. Trong khi đó, mái tóc dài uốn xoăn lơi, rẽ ngôi lệch nhẹ nhàng góp phần hoàn thiện hình ảnh trưởng thành, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào đặc trưng của Jihyo.

Jihyo khiến người hâm mộ rung động với visual rạng rỡ và khí chất ngày càng cuốn hút. (Nguồn: Instagram)

Sự thăng hạng về nhan sắc của Jihyo không chỉ đến từ việc thay đổi phong cách làm đẹp mà còn xuất phát từ sự tự tin ngày càng lớn của cô. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ idol đã tìm được hình ảnh phù hợp nhất với bản thân, biết cách phát huy lợi thế ngoại hình và biến mọi lần xuất hiện thành những khoảnh khắc đáng nhớ.