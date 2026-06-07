Vì sao có người mặc đồ đơn giản vẫn sang? Bí mật nằm ở cách thêm phụ kiện làm nổi bật khí chất

"Ăn mặc" và "mặc đẹp" vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều người sở hữu tủ đồ đắt tiền, chạy theo xu hướng liên tục nhưng tổng thể vẫn chưa tạo được cảm giác sang trọng hay cuốn hút. Trong khi đó, có những cô nàng chỉ diện các item cơ bản như áo ôm, chân váy bút chì hay sơ mi đơn giản nhưng vẫn khiến người đối diện cảm nhận được sự tinh tế ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Điểm khác biệt nằm ở khả năng "ăn vận" - tức biết cách phối hợp trang phục, phụ kiện, kiểu tóc, giày dép và tỷ lệ tổng thể để nâng tầm cả set đồ.

Những hình ảnh dưới đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc chỉ cần thay đổi cách phối phụ kiện và hoàn thiện outfit, tổng thể đã khác biệt hoàn toàn. Cùng một bộ đồ cơ bản, nhưng khi biết thêm thắt đúng chi tiết, người mặc lập tức trở nên sang hơn, có gu hơn và thần thái cũng khác đi rất nhiều.

Cô nàng diện áo tank top màu nâu mocha kết hợp chân váy bút chì xám - một công thức rất cơ bản mà nhiều nàng công sở vẫn mặc hàng ngày. Tuy nhiên ở phiên bản đầu tiên, tổng thể khá đơn giản, thậm chí có phần giống đồ mặc ở nhà vì thiếu điểm nhấn. Khi thay đổi sang phiên bản thứ hai, chỉ bằng cách thêm dây chuyền layering dáng dài, thắt lưng mảnh, túi xách đen và giày búp bê đính khóa kim loại, outfit lập tức trở nên thời thượng hơn hẳn. Những món phụ kiện này không hề quá cầu kỳ nhưng giúp bộ đồ có chiều sâu, tạo cảm giác chỉn chu và thanh lịch đúng tinh thần "quiet luxury" đang được yêu thích.

Sang tới bức hình thứ hai, sự khác biệt còn rõ rệt hơn. Chiếc đầm body màu xám vốn đã giúp tôn đường cong cơ thể, nhưng khi đứng riêng lẻ vẫn khá đơn điệu. Sau khi thêm khăn lụa buộc cổ, túi vai tối giản cùng thắt lưng mảnh, tổng thể trở nên giống hình ảnh của một fashion blogger hoặc nhân vật nữ chính trong các bộ phim Hàn Quốc. Chiếc khăn lụa chính là "vũ khí" nâng cấp outfit cực hiệu quả. Nó khiến set đồ có cảm giác đắt tiền hơn, đồng thời tạo điểm nhấn cho vùng cổ và gương mặt. Đôi giày mũi nhọn cũng giúp tổng thể thanh thoát và nữ tính hơn hẳn so với dép lê đơn giản ban đầu.

Bức hình thứ ba lại cho thấy sức mạnh của form dáng và phụ kiện trong thời trang công sở. Áo sơ mi trắng chiết eo phối cùng chân váy màu be là combo kinh điển. Tuy nhiên ở phiên bản đầu tiên, outfit vẫn hơi an toàn và thiếu điểm nhấn. Khi thêm vòng cổ ngọc trai, kính mắt cài trước ngực áo, túi xách da tông nâu đậm cùng đôi sandal cao gót tối giản, bộ đồ ngay lập tức mang hơi hướng "old money" thanh lịch. Những chi tiết nhỏ này khiến set đồ không còn đơn thuần là mặc đủ đẹp để đi làm, mà trở thành hình ảnh của một cô gái có gu ăn mặc tinh tế, biết chăm chút cho hình ảnh cá nhân.

Áo trễ vai màu kem kết hợp chân váy satin nâu chocolate vốn đã mang cảm giác dịu dàng. Nhưng khi chưa thêm phụ kiện, tổng thể vẫn chưa thật sự nổi bật. Sau khi phối thêm khăn họa tiết animal print, dây chuyền layer và túi da đan, set đồ lập tức có cảm giác sang trọng hơn nhiều. Điều thú vị là các món phụ kiện đều mang tông màu đồng điệu nên không hề tạo cảm giác rối mắt. Đây cũng là bí quyết quan trọng trong việc ăn mặc đẹp: không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần mọi thứ hài hòa và có sự liên kết với nhau.

Cuối cùng, chiếc áo peplum màu trắng kem phối cùng chân váy da lộn màu camel tạo nên hình ảnh thanh lịch đầy nữ tính. Phiên bản đầu tiên tuy đẹp nhưng khá "hiền". Khi thêm thắt lưng mảnh, khăn quàng họa tiết và túi xách tông nâu, outfit lập tức mang dáng dấp của phong cách quý cô Pháp. Đặc biệt, đôi giày mũi nhọn giúp kéo dài đôi chân và tăng độ sang cho tổng thể. Có thể thấy rõ rằng cùng một bộ quần áo, nhưng khi được hoàn thiện bằng phụ kiện phù hợp, khí chất của người mặc cũng thay đổi theo.

Thực tế, rất nhiều người nghĩ rằng mặc đẹp đồng nghĩa với việc phải mua nhiều đồ mới, chạy theo trend hay sở hữu hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng thời trang chưa bao giờ chỉ nằm ở giá tiền của món đồ. Điều quan trọng hơn cả là khả năng phối hợp, sự tinh tế trong cách chọn phụ kiện và hiểu rõ đâu là phong cách phù hợp với bản thân.

Dưới đây là 1 số món phụ kiện bạn có thể tham khảo ngay:

Khăn lụa vuông HUMI khăn bandana đa năng thắt nơ trùm đầu quàng cổ cá tính kích thước 70x70cm

Nơi mua: HUMI

Khăn lụa vuông buộc tóc khăn bandana đa năng trùm đầu quàng cổ cá tính kích thước 70x70cm

Nơi mua: Miolady

Thắt lưng nữ, đai váy da bò HADADA cỡ nhỏ 1cm thanh lịch, trẻ trung dễ sử dụng

Nơi mua: HADADA

[EROSSKA] - Giày cao gót nữ mũi nhọn phối nơ kiểu dáng đơn giản thanh lịch màu hồng cao 8cm

Nơi mua: EROSSKA

Một chiếc khăn lụa nhỏ, một đôi giày phù hợp hay chiếc thắt lưng đúng form đôi khi lại chính là yếu tố quyết định khiến outfit từ bình thường trở nên sang trọng. Đó cũng là lý do vì sao "ăn mặc" và "mặc đẹp" là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Người mặc đẹp không nhất thiết có tủ đồ lớn nhất, nhưng chắc chắn là người biết cách khiến những món đồ cơ bản nhất trở nên cuốn hút hơn bằng gu thẩm mỹ và sự tinh tế của mình.