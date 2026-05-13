Mỹ nhân có cú vấp ngã chấn động showbiz: Đời thường siêu xinh, mặc đẹp không trượt phát nào
Sau cú vấp ngã viral, mỹ nhân này là cái tên nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng.
Giữa hàng loạt khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards 2026 mới đây, nữ diễn viên Shin Hyun-bin lại là cái tên bất ngờ viral theo cách không ai ngờ tới. Người đẹp 8x vấp ngã tới 2 lần khi di chuyển vì diện váy ôm sát cùng đôi cao gót lênh khênh, nhưng chính nụ cười ngại ngùng của cô lại khiến MXH Hàn Quốc "tan chảy". Khoảnh khắc mỹ nhân khuỵu gối trong chiếc đầm tím oải hương đính cườm được netizen gọi vui là "cú ngã tiên cá" vì đẹp đến nao lòng, thậm chí còn trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang được bàn tán nhiều nhất hiện tại.
Sau màn viral ngoài ý muốn ấy, visual thanh lịch cùng gu thời trang nữ tính của Shin Hyun-bin cũng được chú ý trở lại. Ngoài những bộ váy thảm đỏ cầu kỳ, nữ diễn viên ngoài đời lại chuộng style mùa hè nhẹ nhàng, tinh giản và rất dễ để chị em có thể tham khảo theo.
Shin Hyun-bin trong outfit này lại mang đúng vibe “chất liệu bạn gái” với áo 2 dây trắng layering cùng sơ mi oversized mỏng nhẹ và quần jeans tối màu. Chiếc mũ lưỡi trai xanh navy cũng là điểm nhấn hay ho giúp tổng thể bớt đơn điệu, rất hợp cho những ngày đi cafe, dạo phố hay du lịch mùa hè mà vẫn muốn ăn mặc xinh xắn nhưng thoải mái. Nếu thời tiết quá nóng, nàng có thể cởi sơ mi và buộc nhẹ quanh eo như nữ diễn viên, sẽ tạo ra 1 outfit khác xinh yêu không kém đó!
Nơi mua tương tự: Áo 2 dây - Áo sơ mi - Quần jeans - Mũ
Nơi mua tươbng tự: Áo - Quần Jeans
Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans
Nơi mua: airui
Từ những set đồ tối giản đời thường đến các thiết kế nữ tính, Shin Hyun Bin cho thấy style mùa hè không nhất thiết phải quá cầu kỳ mới nổi bật. Nữ diễn viên thường ưu ái các item có phom dáng thoải mái, gam màu trung tính dịu mắt và chất liệu nhẹ mát để tạo cảm giác thanh lịch rất tự nhiên. Chính sự đơn giản nhưng tinh tế ấy lại khiến outfit của cô dễ ứng dụng, vừa đủ trẻ trung khiến hội chị em chỉ muốn học theo ngay cho mùa hè này.