Giữa hàng loạt khoảnh khắc lộng lẫy trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards 2026 mới đây, nữ diễn viên Shin Hyun-bin lại là cái tên bất ngờ viral theo cách không ai ngờ tới. Người đẹp 8x vấp ngã tới 2 lần khi di chuyển vì diện váy ôm sát cùng đôi cao gót lênh khênh, nhưng chính nụ cười ngại ngùng của cô lại khiến MXH Hàn Quốc "tan chảy". Khoảnh khắc mỹ nhân khuỵu gối trong chiếc đầm tím oải hương đính cườm được netizen gọi vui là "cú ngã tiên cá" vì đẹp đến nao lòng, thậm chí còn trở thành một trong những khoảnh khắc thời trang được bàn tán nhiều nhất hiện tại.

Sau màn viral ngoài ý muốn ấy, visual thanh lịch cùng gu thời trang nữ tính của Shin Hyun-bin cũng được chú ý trở lại. Ngoài những bộ váy thảm đỏ cầu kỳ, nữ diễn viên ngoài đời lại chuộng style mùa hè nhẹ nhàng, tinh giản và rất dễ để chị em có thể tham khảo theo.

Trong bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, Shin Hyun-bin diện combo áo thun trắng sát tay mix cùng quần suông linen màu kem theo đúng công thức tối giản đang được hội gái Hàn mê mẩn mỗi mùa hè. Set đồ với gam màu trung tính không chỉ tạo cảm giác nhẹ mắt, mát mẻ mà còn giúp tổng thể trông thanh lịch và có vibe rất thư giãn. Đây cũng là kiểu outfit cực dễ ứng dụng cho những ngày không biết mặc gì: chỉ cần áo basic phom đẹp, quần suông thoải mái là đã đủ ghi điểm vừa tinh tế vừa trẻ trung.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần

Shin Hyun-bin trong outfit này lại mang đúng vibe “chất liệu bạn gái” với áo 2 dây trắng layering cùng sơ mi oversized mỏng nhẹ và quần jeans tối màu. Chiếc mũ lưỡi trai xanh navy cũng là điểm nhấn hay ho giúp tổng thể bớt đơn điệu, rất hợp cho những ngày đi cafe, dạo phố hay du lịch mùa hè mà vẫn muốn ăn mặc xinh xắn nhưng thoải mái. Nếu thời tiết quá nóng, nàng có thể cởi sơ mi và buộc nhẹ quanh eo như nữ diễn viên, sẽ tạo ra 1 outfit khác xinh yêu không kém đó!

Shin Hyun Bin cũng có những set đồ tối giản hết mức, như công thức áo polo đen phối cùng quần jean cạp cao. Combo basic nhưng vẫn tạo cảm giác cool nhẹ nhờ cách sơ vin gọn gàng, tôn dáng mà không hề gò bó. Quần denim dáng suông giúp outfit trông cá tính hơn, còn áo tối màu lại cực hợp cho những ngày không muốn mix đồ cầu kỳ mà vẫn muốn lên hình thật có gu. Để outfit thêm có điểm nhấn, nữ diễn viên không quên chọn các phụ kiện có màu sắc nổi bật.

Nơi mua tươbng tự: Áo - Quần Jeans

Khi đi cafe nhẹ nhàng, Shin Hyun Bin diện áo knit tay ngắn họa tiết nhí phối cùng quần jeans suông màu kem, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng và cực “healing”. Outfit này ghi điểm nhờ bảng màu trung tính dịu mắt và chất liệu mềm mại, thoáng mát. Những chiếc áo họa tiết nhỏ xinh như thế này cũng rất dễ mix cùng quần trắng, jeans hay chân váy để outfit trông nữ tính hơn mà vẫn đủ thoải mái cho ngày nóng.

Nơi mua tương tự: Áo - Quần jeans

Cuối cùng, người đẹp 9x thường diện các mẫu váy trắng kem dáng dài mang cảm giác vừa thanh lịch vừa rất “nàng thơ”. Thiết kế tay phồng nhẹ kết hợp chi tiết thắt eo giúp tổng thể trông mềm mại và tôn dáng hơn hẳn mà vẫn đủ kín đáo, tinh tế. Bạn có thể sắp mẫu váy tương tự để đi làm hay đi chơi đều hợp, chắc chắn là item "must-have" trong mùa hè này đó!

Nơi mua: airui

Từ những set đồ tối giản đời thường đến các thiết kế nữ tính, Shin Hyun Bin cho thấy style mùa hè không nhất thiết phải quá cầu kỳ mới nổi bật. Nữ diễn viên thường ưu ái các item có phom dáng thoải mái, gam màu trung tính dịu mắt và chất liệu nhẹ mát để tạo cảm giác thanh lịch rất tự nhiên. Chính sự đơn giản nhưng tinh tế ấy lại khiến outfit của cô dễ ứng dụng, vừa đủ trẻ trung khiến hội chị em chỉ muốn học theo ngay cho mùa hè này.