Quan Hiểu Đồng là một trong những “hoa đán 95” nổi bật của màn ảnh Hoa Ngữ, sở hữu visual ngọt ngào cùng lợi thế hình thể khiến cô gần như chẳng bao giờ sợ “lép vế” giữa rừng mỹ nhân Cbiz. Cao khoảng 1m73, nữ diễn viên gây choáng với đôi chân dài khoảng 1m1, miên man, thon gọn và thẳng tắp, tạo nên tỷ lệ cơ thể cao ráo, thanh thoát và cực kỳ hút mắt. Bên cạnh chiều cao và nhan sắc, Quan Hiểu Đồng càng ghi điểm nhờ gu ăn mặc đẹp mắt, biến hóa đa dạng. Mỗi lần lên đồ, mỹ nhân sinh năm 1997 lại mang đến những outfit sành điệu, thời thượng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, thanh lịch, trở thành nguồn cảm hứng phối đồ đáng tham khảo cho hội chị em.

Gu ăn vận của Quan Hiểu Đồng vốn đã ghi điểm nhờ sự thanh lịch, nữ tính, cộng thêm chiều cao ấn tượng nên cô dễ dàng “cân” nhiều phong cách khác nhau. Trong một outfit, nữ diễn viên gây chú ý khi diện set đồ đen trung tính gồm áo lệch vai phối cùng quần suông. Thiết kế áo ôm dáng tạo điểm nhấn với chi tiết nơ bản lớn, trong khi quần ống rộng giúp tổng thể thêm phần thời thượng, đồng thời khéo tôn lợi thế đôi chân dài miên man của Quan Hiểu Đồng.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Quan Hiểu Đồng gợi ý cho chị em một set đồ đi chơi, đi du lịch đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt với áo 2 dây phối cùng quần short rộng. Thiết kế áo cổ V, phom dáng thoải mái kết hợp cùng quần short rộng rãi mang đến tổng thể phóng khoáng, năng động mà vẫn giữ được vẻ sành điệu. Đây cũng là kiểu phối đồ dễ diện, phù hợp cho những ngày muốn lên đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn ghi điểm về phong cách.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Tủ đồ của phái nữ khó có thể thiếu những mẫu váy điệu đà, nữ tính, và Quan Hiểu Đồng cũng có cách diện kiểu trang phục này cực kỳ cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn một thiết kế đầm ngắn tay dài, sử dụng chất liệu voan mềm mại tạo cảm giác nhẹ nhàng, thướt tha và bồng bềnh khi diện. Muốn tổng thể nổi bật, chị em có thể ưu tiên những mẫu váy ombre chuyển màu hoặc thiết kế điểm xuyết họa tiết hoa nhí, vừa nữ tính vừa tạo hiệu ứng bắt mắt.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Sở hữu đôi chân dài và vóc dáng thanh thoát, váy dài chính là kiểu trang phục thường xuyên được Quan Hiểu Đồng ưu ái. Trong một outfit, cô chọn kết thân với thiết kế váy dài mềm mại, bồng bềnh, kết hợp cùng cardigan mỏng khoác ngoài, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, mong manh nhưng vẫn đầy cuốn hút. Đây là gợi ý đáng tham khảo cho chị em khi đi chơi hay đi biển, vừa thanh lịch, nữ tính lại dễ dàng ghi điểm về phong cách.

Gợi ý mua sắm: Váy - Cardigan

Quan Hiểu Đồng mang đến một gợi ý outfit công sở thanh lịch với combo blazer phối cùng chân váy. Chỉ cần layer bên trong một chiếc áo mỏng là đã có ngay set đồ chỉn chu, trang nhã mà không mất quá nhiều thời gian lên đồ. Công thức này cũng khá dễ biến tấu khi có thể kết hợp cùng nhiều kiểu giày dép khác nhau, từ giày cao gót, giày bệt đến boots cao cổ nếu chị em muốn tạo điểm nhấn cá tính hơn.

Gợi ý mua sắm: Tại đây