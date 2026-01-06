Mỹ nhân bị ghét nhất 2025 từng đá bay 8kg, lột xác ngoạn mục từ mũm mĩm thành thon thả

Năm 2025 có lẽ là giai đoạn chạm đáy danh tiếng trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Từ bê bối gia đình gây chấn động, những tranh cãi xoay quanh bạo lực mạng cho đến việc hàng loạt thương hiệu lần lượt quay lưng, nữ diễn viên rơi vào vòng xoáy khủng hoảng mà ngay cả fan trung thành cũng khó lòng bênh vực. Trên mạng xã hội, cô liên tục trở thành tâm điểm công kích và bị gắn mác là "mỹ nhân xấu tính nhất showbiz".

Thế nhưng giữa cơn bão thị phi, một điều không thể phủ nhận là sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình của Ngu Thư Hân. Nhờ sức nóng của các dự án phim như Song Quỹ cái tên Ngu Thư Hân một lần nữa phủ sóng khắp các diễn đàn. Từ hình ảnh cô nàng mặt bánh bao, thân hình mũm mĩm ngày nào, nữ diễn viên sinh năm 1995 khiến công chúng choáng váng khi tiết lộ đã giảm tới 8kg chỉ trong vòng một tháng để phục vụ vai diễn. Mức độ kỷ luật không tầm thường đối với bản thân của nữ diễn viên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng vừa nể vừa sốc.

Ảnh IGNV

Phương pháp giảm cân của Ngu Thư Hân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Cốt lõi của chế độ này là ăn uống cực đoan kết hợp tập luyện cường độ cao, giúp cô chuyển mình từ hình tượng đáng yêu sang mỏng như giấy, đúng chuẩn nữ thần phim truyền hình Hoa ngữ. Không ít khán giả thừa nhận, họ vừa xem phim vừa nảy sinh ý định… giảm cân theo thần tượng.

1 bữa ăn mỗi ngày

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất chính là việc Ngu Thư Hân áp dụng chế độ một ngày chỉ ăn một bữa. Trong phần lớn thời gian còn lại, cô gần như sống nhờ trái cây họ cam quýt và cà phê đen để cầm cự, tận dụng caffeine nhằm ức chế cảm giác thèm ăn. Bữa ăn duy nhất trong ngày cũng vô cùng đơn giản, thường chỉ gồm rau xanh và một lượng rất nhỏ thịt, tổng lượng calo thấp đến mức đáng kinh ngạc. Cách ăn này giúp giảm cân rất nhanh trong thời gian ngắn, nhưng đòi hỏi ý chí cực mạnh và gần như không phù hợp để duy trì lâu dài với người bình thường, vì thế thường được gọi vui là "phương pháp giảm cân cấp độ nữ minh tinh".

Ảnh IGNV

Chế độ "đoàn phim"

Bên cạnh đó, Ngu Thư Hân còn áp dụng chế độ giảm cân nổi tiếng trong ê-kíp của đạo diễn Quách Kính Minh, vốn được thiết kế dành riêng cho diễn viên cần lên hình trong thời gian gấp rút. Phương pháp này kéo dài khoảng 16 ngày, chia thành nhiều giai đoạn liên tiếp nhằm tái cấu trúc vóc dáng trong thời gian ngắn.

Giai đoạn đầu tập trung thanh lọc cơ thể và loại bỏ nước dư thừa để cân nặng giảm nhanh. Sau đó là giai đoạn ăn uống siêu sạch, ít calo nhưng giàu chất xơ để duy trì đà giảm cân. Ở giai đoạn tiếp theo, chế độ ăn được điều chỉnh luân phiên không tinh bột, ít tinh bột và có tinh bột nhằm tránh tình trạng chững cân. Cuối cùng là quá trình ăn uống trở lại một cách từ từ để hạn chế tăng cân ngược. Đây được xem là chế độ "đo ni đóng giày" cho nhu cầu lên hình, chứ không dành cho số đông.

Ảnh IGNV

1 tách cà phê vào buổi sáng

Ngoài chế độ ăn, Ngu Thư Hân cũng nhiều lần chia sẻ thói quen bắt đầu buổi sáng bằng một cốc cà phê đen. Theo cô, cà phê giúp tạm thời kìm hãm cơn đói và tăng sự tỉnh táo, nhờ đó việc nhịn ăn trở nên dễ chịu hơn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là cà phê phải hoàn toàn không đường, không sữa. Với những người có dạ dày yếu hoặc dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh, việc áp dụng mẹo này có thể phản tác dụng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đậu đỏ và lúa mạch

Bên cạnh cà phê, Ngu Thư Hân cũng ưa chuộng bột đậu đỏ và lúa mạch pha uống. Đây là thức uống được cho là giúp giảm tích nước, hỗ trợ tiêu sưng, đặc biệt phù hợp với những người dễ bị phù nề. Dạng bột pha tiện lợi, tạo cảm giác no khá lâu, có thể dùng như bữa phụ hoặc bữa thay thế nhẹ nhàng hơn so với việc nhịn ăn hoàn toàn.

Ảnh IGNV

Ngày xả stress

Dù nổi tiếng với chế độ giảm cân khắc nghiệt, Ngu Thư Hân lại nhấn mạnh tầm quan trọng của tâm lý trong quá trình giữ dáng. Cô không khuyến khích việc ngày nào cũng đứng lên bàn cân hay quá ám ảnh với con số, bởi càng căng thẳng càng dễ dẫn đến ăn uống mất kiểm soát. Thay vào đó, nữ diễn viên chọn cách tập trung vào thói quen tốt mỗi ngày, ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ và tự thưởng cho bản thân bằng một món đồ yêu thích hay một bữa ăn ngon. Với cô, khi tinh thần ổn định thì vóc dáng mới thực sự bền vững.

Nguồn: TVBS