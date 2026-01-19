Mỹ nhân 69 tuổi không ngại khoe thân hình bốc lửa, bí quyết của sự tự tin đến từ 3 việc

Ở tuổi 69, việc bị nhận xét là "mặc đồ quá táo bạo" tưởng chừng là lời chê bai, nhưng với Trần Mỹ Phượng, câu nói ấy lại vô tình trở thành một lời khen. Mới đây, nữ nghệ sĩ gạo cội xứ Đài chia sẻ việc bị cư dân mạng mỉa mai: "Già thế này rồi còn ăn mặc như vậy" , nhưng thay vì phản ứng gay gắt, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu đầy tinh tế, khiến cộng đồng mạng đồng loạt dành lời khen cho EQ.

Gần 70 tuổi, vóc dáng vẫn săn chắc, đường cong rõ nét, phong thái còn cuốn hút hơn cả nhiều người trẻ, khiến không ít người tò mò: bí quyết nào giúp cô duy trì phong độ suốt nhiều năm như vậy?

Đáp trả đầy bản lĩnh khi bị chê già rồi còn mặc sexy

Từ trước đến nay, Trần Mỹ Phượng luôn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ dám thử nghiệm phong cách thời trang táo bạo và cũng hiếm hoi có thể "cân" trọn những thiết kế gợi cảm trên sân khấu. Trước những lời bàn tán xoay quanh tuổi tác, cô nhìn mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Với cô, đã là công việc thì việc thử nhiều hình ảnh, nhiều tạo hình khác nhau là điều hiển nhiên. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái, tự tin thì không lý do gì phải để những đánh giá bên ngoài chi phối.

Nữ nghệ sĩ cũng nhắc lại quãng thời gian trẻ, khi một ngày chạy nhiều show, ăn vội hộp cơm nguội, thu nhập không cao nhưng chưa bao giờ kén chọn công việc. Mỗi lần cố gắng đều là một bước tích lũy cho hiện tại. Chính hành trình ấy tạo nên sự tự tin và khí chất rất riêng, thứ "gợi cảm" bền vững nhất mà tuổi tác không thể lấy đi.

Bí quyết giữ dáng 1: Không xem tinh bột là kẻ thù, quan trọng là ăn đúng

Trần Mỹ Phượng không theo đuổi chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô hiểu rõ việc cắt hoàn toàn tinh bột chỉ khiến cơ thể mệt mỏi và dễ mất kiểm soát. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ chọn cách ăn tinh bột vừa đủ và ưu tiên nguồn tinh bột tốt như gạo lứt, yến mạch hay khoai lang. Những thực phẩm này giúp cơ thể có năng lượng ổn định mà không gây biến động lớn về đường huyết.

Theo cô, việc nhịn tinh bột trong thời gian dài dễ dẫn đến tình trạng giảm cân nhanh nhưng cũng rất dễ tăng cân trở lại. Khi ăn đủ, ăn đúng, cơ thể mới duy trì được trao đổi chất ổn định, từ đó vóc dáng mới giữ được lâu dài.

Bí quyết giữ dáng 2: Yoga mỗi ngày để giữ form và giữ tinh thần

Yoga gần như là thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Trần Mỹ Phượng. Cô không tập với mục tiêu đổ mồ hôi thật nhiều mà tập trung vào các động tác kéo giãn, siết core để cơ thể trở về trạng thái cân bằng. Việc tập yoga lâu dài giúp vùng bụng, lưng được săn chắc, tư thế thẳng hơn, tổng thể vóc dáng cũng gọn gàng và trẻ trung hơn hẳn.

Không chỉ vậy, yoga còn giúp cô giải tỏa áp lực tinh thần, giữ tâm lý ổn định. Với Trần Mỹ Phượng, đây không đơn thuần là một bộ môn vận động mà là cách để duy trì sự dẻo dai cả về thể chất lẫn cảm xúc.

Bí quyết giữ dáng 3: Chăm sóc đường ruột để cơ thể luôn nhẹ

Không ít người thắc mắc vì sao đôi khi ăn uống thoải mái nhưng vóc dáng của Trần Mỹ Phượng vẫn rất gọn gàng. Cô từng chia sẻ những bữa ăn đơn giản gồm trứng luộc, táo cắt lát và bổ sung men vi sinh. Việc sử dụng lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giảm cảm giác đầy bụng, đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên ăn ngoài hoặc có những bữa ăn "quá tay".

Thay vì ép mình ăn kiêng khắt khe mỗi ngày, nữ nghệ sĩ chọn cách điều chỉnh đường ruột để cơ thể nhanh chóng quay lại nhịp sinh hoạt ổn định. Chính sự linh hoạt này giúp cô duy trì vóc dáng suốt nhiều năm mà không cảm thấy áp lực.

