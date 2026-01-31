Mỹ nhân 4x là biểu tượng hack tuổi của Hàn Quốc, hậu tăng cân khoe ảnh thẻ nhìn khó tin

Từ lâu, Sandara Park đã được xem là một trong những biểu tượng “hack tuổi” tiêu biểu của Kpop. Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, nữ idol vẫn khiến công chúng trầm trồ mỗi lần xuất hiện bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da căng mịn cùng nụ cười tươi tắn giúp Dara luôn giữ được vẻ ngoài tràn đầy sức sống, gần như không khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao cùng 2NE1.

Mới đây, Dara tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên MXH khi bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh đời thường. Trong bài đăng, mỹ nhân sinh năm 1984 tiết lộ cô vừa trải qua khoảng hai tháng nghỉ ngơi trọn vẹn và đặc biệt, đã tăng khoảng 3kg so với trước đây. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, không chỉ vì chuyện cân nặng mà còn bởi visual gần như không hề thay đổi của Dara ở tuổi 41.

Loạt ảnh đời thường khiến không ai nghĩ Dara đã ngoài 40 tuổi. (Nguồn: Instagram)

Nữ idol hài hước chia sẻ rằng mình đã “ăn uống và nghỉ ngơi rất tốt” trong thời gian qua, đồng thời khẳng định đã sẵn sàng quay trở lại với công việc. Đi kèm là loạt ảnh đời thường, trong đó gây chú ý nhất chính là ảnh thẻ mới của nữ ca sĩ. Không cần trang điểm cầu kỳ hay tạo dáng phức tạp, Dara vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh thoát, làn da sáng mịn cùng thần thái trẻ trung khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Bức ảnh thẻ được Dara chia sẻ trên MXH đang khiến dân tình trầm trồ. (Nguồn: AllKpop)

Qua bức ảnh thẻ phiên bản 2026, Dara tiếp tục khiến công chúng ngỡ ngàng với visual trẻ trung đáng kinh ngạc. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét gọn gàng cùng làn da sáng mịn giúp nữ idol trông trẻ hơn độ tuổi 41 rất nhiều. Kiểu tóc thẳng tự nhiên, lối trang điểm tối giản càng làm nổi bật vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú và tự nhiên.

Bên cạnh đó, dù thẳng thắn thừa nhận việc tăng cân nhưng Dara lại nhận về vô số lời khen. Việc tăng 3kg không hề khiến diện mạo của cô kém sắc, ngược lại, gương mặt đầy đặn còn giúp nữ ca sĩ trông tươi tắn và rạng rỡ hơn. Nhiều người cho rằng đây là “cân nặng lý tưởng”, giúp Dara giữ được vẻ ngoài tự nhiên, khỏe khoắn thay vì quá gầy như trước.

Việc Dara công khai nói về chuyện tăng cân được xem là một điểm cộng lớn trong mắt công chúng. Giữa showbiz Hàn vốn khắt khe với tiêu chuẩn vóc dáng, sự thẳng thắn và thoải mái của nữ ca sĩ mang đến cảm giác tích cực, đặc biệt khi cô từng gây sốc với chia sẻ chỉ nặng khoảng 38-39kg.

Dara sở hữu vóc dáng siêu gầy, cơ bụng săn chắc. Nữ idol từng gây sốc với chia sẻ suốt bao năm cân nặng không vượt quá 40kg. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, cách Dara yêu thương, lắng nghe cơ thể và chấp nhận những thay đổi tự nhiên của bản thân cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người. Ở tuổi 41, Dara không cần chạy theo chuẩn mực khắt khe như thời điểm mới debut nhưng cô vẫn tỏa sáng theo cách rất riêng – nhẹ nhàng, tự tin và đầy sức sống.