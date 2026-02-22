Mỹ nhân 35 tuổi đầu năm khoe một thứ khiến netizen tấm tắc

Mỗi dịp Tết đến xuân về, dàn mỹ nhân Vbiz thường khiến mạng xã hội bùng nổ với những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, layout makeup sắc sảo và diện mạo long lanh. Thế nhưng Khổng Tú Quỳnh lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác. Nữ ca sĩ tự tin khoe mặt mộc trong veo trong ngày đầu năm mới, khoảnh khắc chưa son phấn cầu kỳ nhưng vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da mịn màng, đường nét hài hòa và thần thái tươi tắn. Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh được nhận xét trẻ trung đáng ngưỡng mộ, thậm chí nhiều người còn ví cô như bị "đóng băng thời gian". Sự tự nhiên, thoải mái và năng lượng tích cực của cô nàng trở thành điểm nhấn đặc biệt giữa "rừng" visual lộng lẫy ngày Tết.

Khổng Tú Quỳnh đăng tải video makeup tự tin khoe gương mặt mộc rạng rỡ. (Nguồn: khongtuquynh_official)

Gương mặt mộc của Khổng Tú Quỳnh khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi với làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ. Ở góc chụp cận mặt, làn da của người đẹp sinh năm 1991 gần như không tì vết, căng bóng tự nhiên và đều màu, tạo cảm giác khỏe khoắn. Ngũ quan thanh tú với sống mũi thon gọn, bờ môi đầy đặn và đôi mắt sâu càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của Khổng Tú Quỳnh. Dù chỉ thoa một serum nhẹ, tổng thể gương mặt vẫn toát lên thần thái tươi tắn, trong trẻo. Thậm chí, trạng thái làn da quá tốt còn khiến nhiều người không nghĩ Khổng Tú Quỳnh đã ở độ tuổi 35.

Cận cảnh làn da mộc rạng rỡ, láng mịn ở tuổi 35 của Khổng Tú Quỳnh.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho gương mặt mộc của Khổng Tú Quỳnh.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc dường như bị "bỏ quên" bởi thời gian. Nữ ca sĩ sở hữu làn da căng mịn, ít khuyết điểm cùng thần thái tươi tắn, giúp tổng thể gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ dù xuất hiện trên sân khấu hay đời thường. Không chỉ vậy, vóc dáng săn chắc, thon gọn cũng là điểm cộng lớn giúp cô tự tin chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Thời gian gần đây, gu ăn mặc của Khổng Tú Quỳnh ngày càng táo bạo hơn, khéo léo tôn đường cong nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không phô trương, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đã chín muồi cả về phong cách lẫn nội lực.