Hyeri là một trong những nữ nghệ sĩ đa năng được yêu mến của làng giải trí Hàn Quốc. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò thành viên nhóm nhạc Girl’s Day, cô dần khẳng định vị trí riêng khi chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật như Reply 1988, Friendly Rivalry... Thành công từ Reply 1988 từng giúp nữ diễn viên có được danh hiệu "cô gái 10 tỷ won" với hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị, vượt mặt cả Suzy lúc bấy giờ. Không chỉ sở hữu nguồn năng lượng tươi sáng, tính cách gần gũi, ngôi sao sinh năm 1994 còn được đánh giá cao bởi sự nỗ lực không ngừng trong việc phát triển bản thân.

Mới đây, Hyeri tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn khi chính thức khởi động chuyến lưu diễn mang tên HYERI ASIA TOUR 2026, mở đầu tại Seoul. Đây là dịp để nữ nghệ sĩ kết nối trực tiếp với người hâm mộ sau thời gian dài hoạt động trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cho thấy sức hút bền bỉ của cô sau hơn một thập kỷ trong ngành giải trí. Tuy nhiên, trong đêm diễn đầu tiên, một sự cố trang phục bất ngờ đã xảy ra khi Hyeri đang biểu diễn ca khúc Ring My Bell – bản hit từng gắn liền với tên tuổi của Girl’s Day.

Hyeri gặp sự cố trang phục khi đang trình diễn. (Nguồn: TikTok)

Hyeri diện 1 thiết kế corset ôm sát, kết hợp cùng những chi tiết ren đen tạo điểm nhấn nổi bật. Thế nhưng, thiết kế này lại chưa thực sự tôn được tối đa lợi thế vóc dáng của nữ nghệ sĩ, phần thân áo cũng rộng rõ so với dáng người. Cô hoàn thiện tổng thể bằng mái tóc dài buông tự nhiên, lối trang điểm tươi tắn và phong thái biểu diễn rạng rỡ.

Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm idol, Hyeri đã nhanh chóng xử lý sự cố cực mượt bằng cách dùng một tay kiểm tra phần áo, đồng thời tiếp tục duy trì màn trình diễn như không có chuyện gì xảy ra. Với những động tác phải cúi người thấp, nữ nghệ sĩ cũng dùng tay che chắn để tránh hớ hênh trước ống kính. Thay vì tỏ ra bối rối hay mất tập trung, nữ ca sĩ vẫn giữ được biểu cảm tự tin, phong thái chuyên nghiệp và hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn. Khoảnh khắc xử lý tình huống nhanh nhạy của cô sau đó nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Một bên dây áo bị tuột khi Hyeri đang trình diễn.

Cô đã nhanh chóng dùng tay kiểm tra độ "an toàn", đồng thời không làm gián đoạn phần trình diễn.

Với một nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp, những sự cố về trang phục là điều khó tránh khỏi, nhưng cách xử lý mới là yếu tố thể hiện bản lĩnh. Hyeri không chỉ bảo vệ hình ảnh cá nhân mà còn cho thấy sự tôn trọng dành cho khán giả khi vẫn duy trì nguồn năng lượng tích cực trong suốt màn trình diễn.

Sau sự cố, hình ảnh Hyeri một tay giữ áo, một tay tiếp tục biểu diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp, phản xạ nhanh cùng thần thái tự tin của nữ nghệ sĩ qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Netizen dành nhiều lời khen cho màn xử lý chuyên nghiệp của Hyeri.

Hyeri trở lại giao diện idol với fanmeeting. (Ảnh: Instagram)

Ở tuổi 32, Hyeri ngày càng chứng minh sức hút bền bỉ với nhan sắc thăng hạng theo thời gian. Nữ nghệ sĩ hiện tại ghi điểm bởi vẻ đẹp trưởng thành, rạng rỡ cùng thần thái tự tin hơn. Những đường nét gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng cùng nguồn năng lượng tích cực giúp Hyeri luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang ngày càng tinh tế cũng góp phần giúp cô duy trì hình ảnh trẻ trung, cuốn hút.