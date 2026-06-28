Mỹ nam đẹp nhất thế giới thành bộ dạng thế này vì yêu Kylie Jenner

Từ chàng thơ Hollywood vạn người mê, từng dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới vào năm 2023, Timothée Chalamet mới đây khiến dân tình ngỡ ngàng với diện mạo khác lạ. Hộ tống người yêu tại sự kiện ra mắt sản phẩm collab mới của Kylie Jenner với Meta ở New York, nam tài tử chọn cách cải trang, trùm kín mít từ đầu đến chân chẳng khác nào một anh shipper đang chờ giao hàng.

Sự đối lập bật bần bật giữa một bên là bà trùm mỹ phẩm lộng lẫy và chàng diễn viên đình đám cố gắng "vô hình" rơi vào tầm ngắm của truyền thông quốc tế.

Dòng kính mát thông minh mới của Meta sản xuất kết hợp cùng nữ hoàng Instagram Kylie Jenner vừa chính thức ra mắt hồi giữa tuần qua bằng một sự kiện riêng tư ở New York. Là nhân vật chính của buổi tối, người đẹp nhà Jenner chiếm spotlight khi diện chiếc váy cổ yếm Gucci cổ điển từ bộ sưu tập Fall 1999, kết hợp cùng đôi sandals cao gót trị giá 1.250 USD và tất nhiên là không thể thiếu chiếc kính Meta thông minh có giá 399 USD do chính cô thiết kế.

Trái ngược với sự lộng lẫy và nổi bật của bạn gái, Timothée Chalamet lại chọn cho mình một vị trí ở trong bóng tối với phong cách ẩn danh. Nam diễn viên diện một chiếc áo hoodie xám xịt, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thay vì cùng bạn gái sải bước trên thảm đỏ, anh chàng chỉ lặng lẽ đứng ở một góc xa bên lề để tránh sự chú ý của truyền thông.

Dù đã cố gắng hết sức để né camera, Timothée vẫn hữu duyên lọt vào bức ảnh selfie của tổng biên tập Vogue, Chloe Malle. Bức hình này đã được chia sẻ trên Instagram với dòng chú thích "tố cáo" Timmy đã trùm hoodie và đội mũ chỉnh tề.

Khi bức hình được lan truyền, người hâm mộ quốc tế đã không khỏi phấn khích trước bộ dạng có phần "cam chịu" nhưng đáng yêu của nam tài tử, kèm bình luận: "Trong lúc vợ đang chăm chỉ làm việc".

Tạm quên bộ dạng né tránh truyền thông kiểu kể trên đi, bởi một khi Timothée Chalamet và Kylie Jenner thực sự muốn lên đồ đồng điệu, họ luôn biến cách để hình ảnh hạnh phúc của mình xuất hiện trên các mặt báo thời trang. Không đơn thuần là mặc giống nhau, những lần diện đồ đôi thực sự của cặp đôi này luôn là sự tính toán kỹ lưỡng, đan gài ngôn ngữ hypebeast đầy phá cách.

Minh chứng rõ nhất chính là lần xuất hiện trên hàng ghế đầu trận Chung kết NBA vừa qua. Cặp đôi biến khán đài trận đấu thành một sàn diễn denim-on-denim được custom cực cháy bởi Chrome Hearts. Chàng tài tử gốc New York diện nguyên set áo khoác và quần denim phối các mảnh vá chữ thập màu cam nổi bật kết hợp cùng đôi Timberlands hầm hố quen thuộc.

Ngay bên cạnh, cô bạn gái nóng bỏng cũng đạt độ matching tuyệt đối khi diện chiếc áo khoác denim và dáng quần cạp trễ đính mảnh vá đồng điệu, khéo léo phối cùng áo tank top dáng ngắn, túi bowling màu bạc của nhà Chrome Hearts và đôi sandals ánh kim bắt mắt.

Sự hòa hợp đỉnh cao này từ lâu đã trở thành một phần trong ngôn ngữ chung của hai người. Bản thân Timothée vốn được coi là chàng thơ đích thực của Chrome Hearts khi liên tục hợp tác với thương hiệu này cho outfit đi xem bóng rổ. Và Kylie, vẫn nhập cuộc một cách hoàn hảo để tạo nên sự đồng điệu tối đa với người yêu.

Ảnh: Vogue, IGNV