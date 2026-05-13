Mỹ nam 40 tuổi lướt qua thảm đỏ liền được phong là "Jang Dong Gun Việt Nam": Góc nghiêng chẳng chê nổi điểm gì!

Tối ngày 11/5, sự xuất hiện của diễn viên Quốc Huy tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu đã tạo nên một trong những cơn sốt truyền thông mạnh mẽ nhờ diện mạo phong trần và phong thái của một quý ông thực thụ.

Trong sự kiện ra mắt dự án điện ảnh mới nhất năm 2026, nơi anh đóng cặp cùng siêu mẫu Quỳnh Thy và diễn viên Quốc Trường, Quốc Huy đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc sải bước trên thảm đỏ. Nam diễn viên lựa chọn bộ tuxedo đen cổ điển phối cùng kiểu tóc vuốt ngược mang hơi hướng lãng tử, tạo nên một tổng thể vừa lịch lãm đầy cuốn hút.

Nam diễn viên sinh năm 1986 với vẻ ngoài ngày một trẻ trung không thua kém những mỹ nam màn ảnh trẻ tuổi hơn.

Vài giây lướt trên thảm đỏ, Quốc Huy thu hút lượng tương tác không nhỏ trên MXH với loạt lời khen có cánh.

Dưới ống kính cam thường của các đơn vị truyền thông, đặc biệt là góc nghiêng của Quốc Huy được dân mạng đánh giá là "cực phẩm" với sống mũi cao và đường xương quai hàm sắc sảo. Hội fan girl trên các nền tảng mạng xã hội đã không khỏi xao xuyến trước nhan sắc tuổi 40 của nam chính Thám tử Kiên, thậm chí nhiều người còn ưu ái gọi anh là "Jang Dong Gun của Việt Nam".

Với màn kết hợp cùng "tổng tài" Quốc Trường trong tác phẩm lần này, những khung hình chung của hai nam diễn viên thường xuyên trở thành chủ đề so sánh của công chúng. Dù Quốc Trường luôn giữ vững phong độ ổn định, nhưng trong đợt quảng bá này khi "chạm trán" với Quốc Huy, đa số ý kiến từ khán giả lại cho rằng Quốc Huy mới là người có phần nhỉnh hơn nhờ nét đẹp phong trần, điềm đạm. Dân tình nhận xét rằng chính sự trải đời trong ánh mắt và ngoại hình trẻ lâu là yếu tố giúp Quốc Huy xứng danh là nam thần tuổi 40 của điện ảnh Việt ở thời điểm hiện tại.

Quốc Huy (tên thật là Võ Quốc Huy, sinh năm 1986) vốn không phải là cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Với ngoại hình điển trai và phong thái đĩnh đạc, anh từng được truyền thông ví von là "Huỳnh Tông Trạch phiên bản Việt". Trước khi chính thức bùng nổ ở mảng điện ảnh, anh là gương mặt ăn khách của các dự án truyền hình đình đám, trong đó có màn viral mới đây khi đóng cặp cùng Lê Phương trong "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay".

Dù đã hoạt động bền bỉ nhiều năm, nhưng tên tuổi của Quốc Huy thực sự bước lên một tầm cao mới trong khoảng 3 năm gần đây khi trở thành "chàng thơ" trong các tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ. Từ vai diễn trong Người Vợ Cuối Cùng đến dấu ấn đậm nét với vai nam chính trong Thám tử Kiên, Quốc Huy đã chứng minh rằng nhan sắc và thực lực của anh đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới của điện ảnh nước nhà.

Nam diễn viên có lối sống kỷ luật và duy trì vóc dáng săn chắc.

