Tại lễ trao giải Baeksang 2026, dàn mỹ nhân hàng đầu xứ Kim Chi một lần nữa khẳng định đẳng cấp của những làn da đến từ thiên đường K-Beauty: trong veo, mỏng nhẹ và dường như thách thức mọi lớp nền, như thể họ chưa từng trang điểm mà chỉ đơn giản là mang vẻ đẹp tự nhiên nhất lên thảm đỏ lớn nhất Hàn Quốc.



Moon Ga Young

Trong chiếc váy đỏ rực rỡ của Amari, "Ảnh hậu" Moon Ga Young đã thực sự chiếm trọn hào quang nhân vật chính của thảm đỏ Baeksang 2026. Dưới ống kính zoom-in, làn da của nữ diễn viên mịn màng như sứ, hoàn toàn không có dấu vết của lỗ chân lông hay sự mệt mỏi sau những ngày lịch trình dày đặc. Sự kết hợp giữa sắc đỏ quyền lực và nền da trắng ngần trong suốt đã tạo nên một tổng thể vô cùng mãn nhãn, minh chứng cho một nhan sắc đang ở độ chín muồi về cả tài năng lẫn khí chất của đại sứ nhà Dolce & Gabbana.

Seol In Ah

Vẫn là mái tóc ngắn cá tính nhưng Seol In Ah tại Baeksang 2026 lại mang đến một sức hút đầy khác biệt, xứng danh "cô nàng đẹp trai nhất thảm đỏ". Làn da của nữ diễn viên toát lên vẻ khỏe khoắn, căng bóng tự nhiên như thể đang phát sáng dưới ánh đèn flash. Thay vì chọn lối makeup đậm để tạo nét sắc sảo, Seol In Ah chinh phục công chúng bằng sự rạng rỡ, năng động và một nền da mộc mạc nhưng cực kỳ chất lượng. Nét đẹp hiện đại này không chỉ thách thức mọi ống kính cận cảnh mà còn khẳng định phong cách riêng biệt, không hòa lẫn của cô giữa dàn mỹ nhân váy áo thướt tha.

Shin Hyun Bin

Dù viral với khoảnh khắc "mỹ nhân té ngã" sau sự cố bất ngờ trên thảm đỏ, nhưng điều khiến công chúng thực sự nhớ đến Shin Hyun Bin lại chính là cách cô xử lý tình huống đầy tinh tế và làn da đẹp như sương khói. Dưới ống kính độ phân giải cao, nền da mỏng manh, trong suốt của nữ diễn viên Hospital Playlist vẫn giữ được sự ẩm mịn và rạng rỡ dù vừa trải qua khoảnh khắc bối rối. Nét đẹp tri thức và sự điềm tĩnh đã giúp Shin Hyun Bin giữ vững phong thái sang trọng của mình.

Yoona

Dường như thời gian đã bỏ quên Yoona khi nhìn vào những khung hình nét căng tại sự kiện. Làn da trắng ngần, trong suốt của cô nàng chính là định nghĩa chuẩn xác nhất cho khái niệm "glass skin". Dù là dưới ánh sáng gắt của dàn đèn flash, gương mặt của thành viên SNSD vẫn giữ được độ ẩm mịn màng, không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay tuổi tác. Đây chính là thần thái của một ngôi sao hạng A đã duy trì phong độ đỉnh cao suốt hai thập kỷ.

Suzy

Suzy luôn biết cách làm chủ thảm đỏ bằng vẻ đẹp thanh lịch. Làn da của cô tại Baeksang 2026 mang lại cảm giác mịn màng như lụa satin, với độ bóng vừa phải tạo nên chiều sâu cho gương mặt. Lối makeup tối giản, tập trung vào việc tôn vinh những đường nét tự nhiên đã giúp Suzy duy trì hình ảnh ngọt ngào nhưng không kém phần sang trọng, khẳng định vị thế nhan sắc khó ai có thể thay thế.

Son Ye Jin

Sự trở lại của Son Ye Jin trên thảm đỏ Baeksang luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Ở tuổi 44, làn da của "chị đẹp" vẫn khiến đàn em phải ngưỡng mộ bởi độ săn chắc và rạng rỡ đặc biệt. Bức ảnh cận mặt cho thấy vẻ đẹp viên mãn, hạnh phúc dường như tỏa ra từ chính bên trong, giúp lớp trang điểm mỏng nhẹ trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Son Ye Jin minh chứng rằng nhan sắc thực sự không nằm ở việc che giấu dấu vết thời gian, mà là tỏa sáng cùng với nó.

Park Ji Hyun

Nổi lên từ vai diễn dâu trưởng trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Park Ji Hyun mang đến thảm đỏ một vẻ đẹp sắc sảo và đầy quyền lực. Làn da của nữ diễn viên mang tông lạnh, sáng bóng và cực kỳ ăn ảnh. Dưới ống kính độ phân giải cao, sự kết hợp giữa kỹ thuật đánh khối tinh tế và nền da thực sự khỏe mạnh đã tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa bí ẩn, khiến cô nổi bật theo một cách rất riêng giữa dàn mỹ nhân.

Kim Go Eun

Không sở hữu vẻ đẹp theo quy chuẩn mắt hai mí, Kim Go Eun vẫn chinh phục mọi ánh nhìn nhờ nụ cười rạng rỡ và làn da trắng như sứ. Bức ảnh chụp cận cho thấy độ mịn màng tuyệt đối của bề mặt da, gần như không thấy dấu vết của lỗ chân lông hay các nốt mụn li ti. Sau thành công vang dội của những tác phẩm như Exhuma, You and Everything Else, thần thái của Kim Go Eun càng thêm phần tự tin và lôi cuốn, chứng minh nhan sắc độc bản luôn có sức hút bền bỉ nhất.

Shin Se Kyung

Vốn nổi tiếng với những video vlog đời thường khoe mặt mộc không tì vết, Shin Se Kyung không làm người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện tại lễ trao giải. Làn da của cô dưới ống kính chuyên nghiệp vẫn giữ được sự căng mọng và mềm mại như cánh hoa. Vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính của Se Kyung kết hợp cùng lớp nền mỏng nhẹ tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến người xem cảm giác như cô chỉ vừa mới thoa một chút kem dưỡng trước khi bước lên thảm đỏ.

Lim Soo Jung

Lim Soo Jung vẫn giữ vững danh xưng "mỹ nhân không tuổi" với làn da mỏng manh và trắng trẻo đến kinh ngạc. Dù đã ở độ tuổi U50, những nếp nhăn dường như vẫn chưa thể chạm tới gương mặt thanh tú của cô. Lớp makeup mỏng tựa sương khói càng làm tôn lên nét đẹp u sầu đầy nghệ thuật vốn là thương hiệu của nữ diễn viên suốt nhiều thập kỷ qua.

Shin Hae Sun

Shin Hae Sun xuất hiện với một diện mạo tràn đầy sức sống. Làn da của "nữ hoàng rating" có độ sáng tự nhiên và cực kỳ bắt sáng dưới ống kính máy ảnh. Sự tự tin và nụ cười rạng rỡ chính là lớp trang điểm đẹp nhất của cô, giúp gương mặt luôn rạng ngời mà không cần đến sự trợ giúp quá nhiều từ các kỹ thuật contouring phức tạp.

Park Bo Young

Vẫn là hình ảnh "pocket girl" nhỏ nhắn và đáng yêu, Park Bo Young khiến mọi người phải trầm trồ vì làn da mịn màng đúng chuẩn "da em bé". Dù là ảnh chụp siêu cận, người ta cũng khó có thể tìm ra một khuyết điểm nào trên gương mặt cô. Vẻ đẹp trẻ thơ kết hợp cùng kỹ thuật trang điểm "trong suốt" giúp Park Bo Young luôn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng công chúng qua từng kỳ Baeksang.

