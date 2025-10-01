MXH rần rần trước "lễ vu quy" của Hồng và Bình hậu "Mưa Đỏ": Đến đạo diễn cũng không thể ngờ có ngày này

Hậu "Mưa Đỏ", cái kết mà đến đạo diễn cũng không thể lường trước được, không phải Quang cũng chẳng phải Cường, người rước được cô lái đò Hồng về dinh lại là chàng sinh viên trường Mỹ thuật tên Bình, cả MXH lúc này đang rần rần trước "lễ vu quy" của cặp đôi Bình - Hồng (Lâm Thanh Nhã - Hạ Anh).

(Nguồn: Muti TV, Linh San Couture Official)

Khoảnh khắc Bình trao nhận cưới, rước Hồng về dinh khiến tất cả mọi người dõi theo phải bồi hồi xúc động. Hạ Anh - cô lái đò Hồng, trong bộ áo dài trắng tinh khôi, điểm xuyết khăn voan thướt tha tinh xảo, tay trong tay với Lâm Thanh Nhã, trong sự chúc phúc của quan viên hai họ và tất cả mọi người, không ai có thể ngờ được Bình - người thầm thương trộm nhớ Hồng và Hồng - cô lái đò duyên dáng năm nào, lại có một cái kết viên mãn như vậy.

(Nguồn: Muti TV)

Bình không giấu nổi nụ cười hạnh phúc và ánh mắt trìu mến dành cho Hồng, và cô lái đò năm nào nay tay trong tay với Bình tiến vào lễ đường với sự duyên dáng, xinh đẹp mà không ai có thể rời mắt.

Đó chính là "Mưa Đỏ" với một cái kết hoàn toàn mới mà dân tình đùa nhau là đến đạo diễn cũng không thể lường trước được. "Lễ vu quy" của cặp đôi Bình - Hồng được tổ chức tại show diễn của NTK Linh San vào ngày 30/9 vừa qua, đã tạo nên cơn sốt khắp MXH.

Không chỉ có sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhã và Hạ Anh, show diễn còn quy tụ rất nhiều những tên tuổi, cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt như: Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, vợ chồng Anh Đức - Phạm Anh, cặp chị em Nam Em - Nam Anh, HH Đỗ Thị Hà, Lý Nhã Kỳ... khoe sắc trên thảm đỏ và trình diễn trên sàn catwalk. Tất cả khách mời và người mẫu đều khoác lên người những mẫu áo dài duyên dáng, thiết kế cách điệu của NTK Linh San.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục chinh phục sàn diễn bằng những bước đi uyển chuyển và đôi chân đẹp trứ danh. (Nguồn: Đỗ Thị Hà)

Hia cặp vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh và Lê Thu Trang - Quang Sơn trên sàn catwalk của NTK Linh San. Đặc biệt Lê Thu Trang đang mang thai vẫn sải bước cùng Quang Sơn trong bộ áo dài rực rỡ, khiến tất cả khán giả dõi theo đều bất ngờ.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ khoe vai trần trong bộ áo dài cổ yếm gợi cảm sải bước trên sàn catwalk cùng dàn Bông hậu Việt.

Diễn viên Mai Thu Hiền và Mỹ Uyên, cả hai đều bước vào độ tuổi U50 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung, duyên dáng.

Bà xã của diễn viên Anh Đức - Anh Phạm, ái nữ đỏng đảnh nhà quan trong phim "Thám tử Kiên", duyên dáng thướt tha vô cùng trong bộ áo dài cách tân mềm mại. Nhan sắc cùng màn trình diễn uyển chuyển của cô khiến ai cũng phải xuýt xoa khi ngắm nhìn.

Á hậu Diễm Trang và vợ chồng Phương Trinh Jolie - Quý Bình.

Diễn viên Kim Tuyến

Một vài mẫu thiết kế trong BST của NTK Linh San.

Hai nàng Hậu Đỗ Thị Hà và Quế Anh trên thảm đỏ của NTK Linh San.

Cặp chị em Nam Anh - Nam Em và HH Đền Hùng Giáng My

Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh và Hoa hậu Đại Dương Việt Nam THu Uyên