Bóng hồng duy nhất của "Mưa Đỏ": Nhan sắc như minh châu ngàn năm, style đẹp tuyệt đối, cả nước phải khen!

Những ngày qua, bộ phim Mưa Đỏ đang tạo nên một hiện tượng phòng vé, khi chỉ sau 3 ngày công chiếu đã đạt doanh số hơn 105 tỷ đồng. Giữa dàn diễn viên toàn nam giới, Hạ Anh trở thành điểm nhấn đặc biệt khi là bóng hồng duy nhất xuất hiện trong bom tấn điện ảnh Việt. Nhan sắc rạng rỡ từ trên màn ảnh đến đời thường giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, ngoài đời, mỹ nhân sinh năm 1995 còn được khen ngợi bởi gu thời trang tinh tế và nhan sắc ngày càng thăng hạng. Vóc dáng mảnh mai, gương mặt sáng giúp Hạ Anh dễ dàng biến hóa từ style nữ tính nhẹ nhàng đến cá tính hiện đại. Cách ăn vận chỉn chu, hợp mốt khiến cô luôn nổi bật ở mọi nơi, thậm chí trở thành hình mẫu mà nhiều người muốn học theo.

Nếu để chấm điểm, style của Hạ Anh xứng đáng trọn vẹn 10/10. Những mẫu váy trễ vai bồng bềnh giúp cô khoe trọn lợi thế nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng thanh mảnh, cao ráo. Nhờ gu thời trang tinh tế, mỗi lần xuất hiện, Hạ Anh đều dễ dàng ghi điểm trong mắt công chúng

Street style của Hạ Anh thường xuyên gắn với những chiếc quần jeans năng động. Cô thường kết hợp cùng áo yếm hoặc áo hai dây dáng ôm, tạo nên công thức phối đồ đơn giản mà hiệu quả. Cách mix này vừa trẻ trung, cuốn hút, vừa cực kỳ phù hợp để xuống phố, mang lại vẻ ngoài sành điệu và yêu kiều

Hạ Anh đăc biệt mê mẩn cách phối áo ôm bên trong cùng sơ mi khoác ngoài. Dù kết hợp với chân váy hay quần suông, cô đều ưu tiên gam trắng làm nền, nhờ vậy khi mix cùng sơ mi pastel hay sơ mi kẻ đều toát lên vẻ hài hòa, thanh thoát mà vẫn giữ được sự trẻ trung, tinh tế

Những chiếc áo len mỏng trễ vai cũng là item được Hạ Anh vô cùng ưa chuộng. Cô thường chọn áo trơn hoặc kẻ sọc với gam màu trung tính, vừa dễ kết hợp cùng váy hay quần, vừa linh hoạt khi mix thêm phụ kiện, tạo nên phong cách nữ tính, phóng khoáng và cuốn hút

Dễ nhận ra kiểu dáng trễ vai, lệch vai là thiết kế không thể thiếu trong tủ đồ của Hạ Anh. Diện áo lệch vai xinh xắn, cô chọn kết hợp cùng chân váy xòe dáng ngắn để tổng thể trở nên hài hòa, mang đến 1 giao diện yêu kiều, duyên dáng

Style năng động, nữ tính của Hạ Anh chính là phong cách được nhiều chị em theo đuổi, khi sở hữu hàng loạt điểm cộng: tôn dáng, tính ứng dụng cao, dễ phối đồ. Nếu yêu thích style của Hạ Anh, chị em hãy mạnh dạn bổ sung vào tủ đồ những trang phục kinh điển như: chân váy xòe, quần suông, quần jeans, áo trễ vai, áo sơ mi... Đây đều là những item dễ phối, giúp chị em luôn có diện mạo mới mẻ, cuốn hút mà không sợ nhàm chán.

