Nhắc đến Han Hyo Joo, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nụ cười "chữa lành" nổi tiếng của màn ảnh Hàn. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và thanh thuần đúng chuẩn "mối tình đầu", càng nhìn càng có thiện cảm. Không chỉ gây thương nhớ nhờ diễn xuất tự nhiên trong loạt phim đình đám như Dong Yi, W - Two Worlds, Beauty Inside hay Moving , Han Hyo Joo còn là một trong số ít mỹ nhân U40 vẫn giữ được vibe trẻ trung, thanh thoát mà không cần cố gồng để hack tuổi.

Điều thú vị là style ngoài đời của Han Hyo Joo cũng giống chính con người cô: nhẹ nhàng, tinh tế và rất dễ tạo thiện cảm. Nữ diễn viên không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà ưu tiên các item basic với gam màu trung tính như trắng, đen, be hay denim xanh. Nhưng chính nhờ cách phối đồ tối giản ấy mà mọi outfit của cô đều có cảm giác sang xịn kiểu rất tự nhiên, nhìn tưởng đơn giản mà lại cực kỳ cuốn.

Ngắm tủ đồ của Han Hyo Joo, chị em U40 chắc chắn học lỏm được hàng tá chiêu mặc đẹp, sành điệu mà vẫn thanh lịch.

Terong một bức ảnh chia sẻ khoảnh khắc đời thường lên Instagram cá nhận, Han Hyo Joo mix áo blouse trắng bèo nhún cùng chân váy mini đen để tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa đáng yêu. Những chi tiết như tay áo bồng nhẹ hay phần chân váy xòe ngắn giúp outfit có độ mềm mại, hack tuổi cực tốt mà vẫn giữ được nét tinh tế chứ không bị quá bánh bèo.

Han Hyo Joo đặc biệt chuộng các outfit mang tinh thần “effortless chic” - đẹp mà như không cần cố. Cô diện chiếc váy đen ôm nhẹ dáng dài với phần cổ đính đá lấp lánh, tổng thể tối giản nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch rất điện ảnh. Kiểu tóc suôn thẳng tự nhiên cùng layout makeup trong veo càng khiến visual của nữ diễn viên thêm nổi bật. Đây cũng là công thức cực đáng học cho những buổi tiệc tối: chỉ cần một chiếc váy đen dáng đẹp, phụ kiện tinh gọn là đã đủ sang.

Ở outfit khác, Han Hyo Joo lại hóa “nàng thơ” đúng nghĩa với set đồ trắng ton-sur-ton gồm áo blouse chất liệu mềm rũ mix cùng chân váy xếp ly đồng màu. Những item phom rộng vừa phải giúp tổng thể trông bay bổng, nhẹ nhàng mà vẫn có độ sang rất riêng. Đây cũng là bí quyết giúp nữ diễn viên luôn giữ được vẻ nữ tính mà không bị “dừ” dù đã gần 40 tuổi.

Dạo phố ngày nắng, Han Hyo Joo diện quần jeans xanh đậm kết hợp áo sơ mi oversized màu icy blue hot trend năm nay, layering bên ngoài áo tanktop xám. Nữ diễn viên kết thúc bằng chiếc mũ lưỡi trai vừa khỏe khoắn vừa trẻ trung cùng túi tote hình dáng thú vị.

Khi cần thoải mái hơn, Han Hyo Joo sẽ chuyển sang công thức áo sơ mi oversized khoác hờ vai cùng tank top tối màu và quần suông rộng. Set đồ casual ai cũng dễ mặc theo mà không bao giờ lỗi mốt. Điểm quan trọng là nàng đầu tư đặt điểm nhấn vào phụ kiện như chiếc túi họa tiết thú vị hay kính mắt cho thêm vẻ năng động.



