Muốn mặc đẹp như quý cô người Pháp, thế thì bạn phải... lười

Là một trong "Tứ đại kinh đô thời trang" bậc nhất thế giới, nước Pháp mang chất thơ đã len lỏi vào phong cách, gu ăn mặc đời thường của từng người dân trên mảnh đất này. Một trong những bí quyết để người Pháp - hay cụ thể hơn là phụ nữ Pháp, có thể ăn mặc sang trọng một cách "effortless" nhất, đó chính là quy tắc... lười biếng.

Dĩ nhiên, hành vi lười biếng ở đây mang nghĩa tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Các quý cô người Pháp ngại lối phục sức cồng kềnh và ngộp thở với hàng tá trang sức diêm dúa. Họ cũng e ngại phải mặc quá nhiều lớp áo hay xỏ chân vào đôi giày bất tiện. Sự lười biếng, đi cùng óc thẩm mỹ tinh tế giúp các nàng chọn cho mình những bộ cánh được tinh giản nhưng không kém phần thu hút.

Những đặc điểm dễ nhận dạng nhất của họ là chiếc mũ beret đặc trưng của người Pháp, những chiếc áo sơ mi trắng với vài nếp gấp xuề xoà nhưng tuyệt đối sạch sẽ, chiếc áo kẻ sọc xanh navy ngang, cùng những chiếc túi tote đựng những ổ bánh mì baguette....

Để sự lười biếng không biến bạn thành cô gái đơn điệu, màu sắc là yếu tố gần như tiên quyết nhằm hoàn thiện vẻ ngoài. Bảng màu cơ bản gồm trắng, đen, nude, navy, đỏ và nâu cần phủ sóng dày đặc trong tủ đồ của bạn.

Những gam màu trung tính, hợp với nhiều tone da khác nhau, và dễ dàng phối đồ sẽ đảm bảo việc bạn sẽ không "cháy ví" vì tốn tiền mua váy áo. Kiểu áo sơ mi trắng cơ bản, áo raglan có kẻ sọc ngang nhỏ, chiếc quần cigarette với ống quần thẳng ôm sát phần đùi để tạo cảm giác chân thon dài.... đều là những item không quá khó để tìm kiếm mà lại dễ mặc.

Trang Who What Wear đã có buổi phỏng vấn các blogger về phong cách Pháp. Đầu tiên, họ sẽ không bao giờ đi giày quá cao. "Đó là lý do bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ Pháp có đôi giày như Lady Gaga", nhà tạo mẫu Labériane Ponton chia sẻ. Thật vậy! Sự lười biếng khiến các nàng lười xỏ chân vào đôi giày hay sandals cao lênh khênh. Họ chỉ muốn chọn diện giày dép thuận tiện cho việc chạy nhảy, đi lại, lê la khắp các ngõ ngách rồi lại lướt tới chốn công sở thật nhanh.

Ngoài ra, phụ nữ Pháp còn lười mặc áo lót độn đẩy vòng một. Với họ, khuôn ngực nhỏ là biểu hiện của sự thanh tao và gợi cảm. Sự sang trọng trong mắt người Pháp toát lên từ thần thái, thay vì đống logo thương hiệu to đùng hay những hình in ấn rối rắm.

Trang sức cũng cần được tiết chế cho vừa và đủ. Phụ nữ Pháp hạn chế đeo nhiều hơn ba món trang sức cùng lúc, dẫu cho chính bản thân họ cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món đồ lấp lánh này. Thời trang Pháp tinh tế tới vậy mà!

Họ thường trang điểm nhẹ nhàng nhằm tôn lên nét đẹp trời ban. Eyeliner không cần quá sắc sảo, cộng một chút mascara, một chút phấn má cho gò má ửng hồng, cùng chút son bóng hay son đỏ thuần, là ta đã có một makeup look cơ bản. Nếu đã diện bộ cánh nổi bật, họ sẽ chỉ thoa thêm chút son đỏ để tạo điểm nhấn vừa phải. "Chúng tôi không phô trương. Chúng tôi thích sự đơn giản", blogger thời trang người Paris Typhaine Augusto khẳng định.

Còn mái tóc thì sao? Những cô gái Pháp với kiểu tóc Bob/lob ngắn ôm sát mặt và phần mái thưa tự nhiên kiểu cổ điển, phù hợp nhất với những cô nàng với gò má cao và mặt tam giác. Ngoài ra, họ cũng rất thích phong cách "tóc bết" với mái tóc được vuốt dầu dưỡng tạo cảm giác như... lười gội đầu. Dáng tóc dài chấm vai, xoăn xù mì cũng được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Nói tóm lại, phong cách của phái yếu đất Pháp đều bắt đầu và kết thúc bằng một chữ "LƯỜI". Họ lười biếng một cách tinh tế, hoa mỹ. Lười biếng trong giới hạn chấp nhận được, lười biếng một cách... đáng hoan nghênh. Thay vì cất công phục sức cầu kỳ và thừa thãi, họ chọn cách giữ lại những thứ cốt yếu nhất để thắp sáng nhan sắc, lược bỏ những tiểu tiết không cần thiết. Vậy nên, để lười biếng được như các cô gái Pháp, bạn cần "giắt lưng" thêm con mắt thẩm mỹ để phong cách luôn ở ngưỡng đỉnh cao.

Ảnh: Tổng hợp

