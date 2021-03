Muốn đẩy lùi thâm nám, đốm nâu, các chuyên gia khuyên bạn nên sắm 4 lọ toner này

Toner là bước chăm sóc da quan trọng trong chu trình dưỡng da của gái Hàn. Chất toner lỏng nhẹ có khả năng thẩm thấu sâu vào làn da, là bước đệm vừa giúp cải thiện làn da, làm sạch sâu lại giúp những bước dưỡng sau thẩm thấu vào da tốt hơn. Sử dụng thêm toner trong chu trình skincare sẽ giúp làn da được cải thiện. Nếu bạn đang có vấn đề về những vết thâm nám, đốm nâu thì theo các chuyên gia của trang The Klog, dưới đây là một số loại toner có khả năng cải thiện làn da nhanh chóng mà bạn có thể tham khảo thêm.



1. Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner

Loại toner này với độ pH 5.5 có tác dụng cân bằng làn da của bạn một cách hiệu quả. Chiết xuất trà xanh trong sản phẩm có tác dụng làm dịu làn da, kể cả những làn da siêu nhạy cảm đồng thời làm giảm đáng kể sự xuất hiện của chứng tăng sắc tố, cho dù đó là sẹo sau mụn trứng cá, đốm đen hoặc đốm nâu do ánh nắng. Ngoài ra, chiết xuất hoa mẫu đơn và nước cam thảo trong sản phẩm còn hoạt động như chất làm sáng tự nhiên giúp da đều màu và sáng mịn.

Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner

Nơi mua gợi ý: Seoulista; Giá: 590k

2. Isntree Green Tea Fresh Toner



Nếu bạn có làn da dầu hoặc da hỗn hợp, bạn sẽ thích công thức này có sự pha trộn tuyệt vời giữa chiết xuất thực vật và chiết xuất trà xanh không chỉ giúp kiểm soát bã nhờn dư thừa mà còn làm sáng da ngay lập tức. Loại toner này còn giúp kháng viêm, hạn chế sự hình thành mụn, từ đó giúp tránh sự hình thành đốm nâu sau mụn.

Isntree Green Tea Fresh Toner

Nơi mua gợi ý: Sokoglam; Giá: 500k

3. Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner



Vitamin C vốn nổi tiếng nhờ khả năng làm đều màu da và làm sáng da, mang đến làn da mượt mà, căng mọng. Nếu bạn có làn da đang gặp vấn đề với thâm nám, đốm nâu thì bạn rất nên bổ sung sản phẩm chứa thành phần vitamin C vào chu trình skincare, trong đó dòng toner này là gợi ý hay ho đáng tham khảo. Công thức với 88% dịch lọc lên men galactomyces, loại toner này có tác dụng làm sáng, bảo vệ, làm mịn và cấp nước cho da.

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner

Nơi mua gợi ý: Watsons; Giá: 390k

4. Tony Moly Wonder Rice Smoothing Toner



Sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất gạo lên men có khả năng tái tạo làn da, loại bỏ lớp tế bào chết già nua, đánh bay đốm nâu và vết thâm, đem lại làn da căng mọng như trái chín. Thêm vào đó loại toner này còn giúp dưỡng ẩm sâu, bổ sung độ ẩm, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tony Moly Wonder Rice Smoothing Toner