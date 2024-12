Ba mẹ tuổi Quý Dậu 1993 sinh con năm Ất Tỵ 2025 hợp không?

Việc sinh con vào những năm phù hợp với tuổi của cha mẹ có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn lao cho tổ ấm cũng như tạo nên những điều kiện thuận lợi trong sự nghiệp. Đối với những người mang tuổi Quý Dậu, việc lựa chọn năm 2025 để đón chào thành viên mới có thể là quyết định đáng suy nghĩ.

Người bố tuổi Quý Dậu 1993

- Năm sinh dương lịch: 23/01/1993 – 09/02/1994

- Ngũ hành: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

- Cung mệnh: Nam cung Đoài

Người mẹ tuổi Quý Dậu 1993

- Năm sinh dương lịch: 23/01/1993 – 09/02/1994

- Ngũ hành: Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

Con tuổi Ất Tỵ 2025

- Mệnh: Phú Đăng Hỏa (lửa ngọn đèn dầu)

- Mệnh hợp: Mệnh Thổ và Mộc

- Mệnh khắc: Mệnh Thủy và Kim

- Cầm tinh: Con rắn

- Tuổi: Ất Tỵ

- Tam hợp: Dậu – Sửu – Tỵ

- Tứ hành xung: Dần – Thân – Tỵ – Hợi

Ba mẹ tuổi Quý Dậu sinh con năm 2025 có hợp không?

1. Xét về Ngũ hành

Để đánh giá xem việc người tuổi Quý Dậu sinh con trong năm 2025 có thuận lợi hay không, yếu tố Ngũ hành là điểm quan sát đầu tiên. Ngũ hành bao gồm 5 mệnh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Mỗi mệnh trong Ngũ hành này đều có mối quan hệ tương hợp hoặc tương khắc với nhau.

Nếu xét về mối quan hệ giữa mệnh của cha mẹ và mệnh của con cái, khi cả hai hợp nhau, đó là điều tốt, đạt 2 điểm; trái lại, nếu khắc nhau thì không tốt, không có điểm nào; và mối quan hệ không hợp nhưng cũng không khắc thì được xem là trạng thái trung hòa, đạt 1 điểm. Dựa trên nguyên tắc này, người tuổi Quý Dậu có mệnh Kim, còn tuổi Ất Tỵ mang mệnh Hỏa. Do đó, mệnh Kim khắc với mệnh Hỏa, việc sinh con trong trường hợp này sẽ không được đánh giá cao, không nhận được điểm nào.

2. Xét về Thiên Can

Thiên Can là yếu tố thứ hai quan trọng, ảnh hưởng đến việc sinh con năm 2025 của người tuổi Quý Dậu, được tính theo một chu kỳ đặc biệt mỗi 10 năm, trong đó mỗi cặp Thiên Can có thể tương hợp hoặc tương xung với nhau.

Sự tương hợp giữa Thiên Can của cha mẹ và con mang lại điểm tốt (1 điểm); trường hợp tương xung là điều không mong muốn (0 điểm), và nếu không tương hợp nhưng cũng không tương xung, mối quan hệ đó được coi là ổn định, không quá tốt nhưng cũng không quá xấu (0.5 điểm). Với Thiên Can Quý của cha mẹ và Thiên Can Ất của con, chúng ta thấy rằng chúng không tạo nên sự tương hợp cũng như không tương xung lẫn nhau, do đó, mối quan hệ này được xem là cân bằng, đạt 0.5 điểm.

3. Xét về Địa Chi

Địa Chi là yếu tố quan trọng cuối cùng xác định việc người tuổi Quý Dậu sinh con vào năm 2025 có hợp lý hay không, với chu kỳ đặc biệt là 12 năm, mỗi năm tương ứng với một trong 12 con giáp.

Các mối quan hệ trong Địa Chi bao gồm Tương hình, Lục xung, Lục hại, Tứ hành xung, Lục hợp và Tam hợp. Tuổi Quý Dậu mang Địa Chi là Dậu, còn Địa Chi của tuổi Ất Tỵ là Tỵ. Theo các mối quan hệ này, Dậu và Tỵ tạo thành một cặp trong Tam hợp, điều này rất thuận lợi và đạt được số điểm cao nhất (2 điểm).

Tổng kết

Tuổi Dậu và tuổi Tỵ có hòa hợp với nhau không? Chúng thuộc về nhóm tam hợp. Khi gộp ba yếu tố Ngũ hành, Thiên Can và Địa Chi, tổng điểm đạt được là 2.5 điểm, điều này cho thấy tuổi Quý Dậu sinh con vào năm Ất Tỵ - 2025 là khả thi.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm