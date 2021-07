Muốn chọn serum Vitamin C trẻ hóa da, chị em phải nhớ kỹ bộ bí kíp sau

Sẻum Vitamin C mang đến nhiều lợi ích vượt trội, từ ngừa lão hóa cho đến làm sáng da, mờ thâm. Vì vậy đây chính là món skincare mà cô nàng nào cũng nên có trong chu trình dưỡng da mỗi ngày.

Tuy nhiên để chọn được loại serum vitamin C phù hợp thì bạn nên lưu ý cân nhắc. Các yếu tố như loại da, dạng vitamin C, tỷ lệ vitamin C... có vai trò quan trọng giúp sản phẩm phát huy tác dụng. Ngoài ra trước khi sử dụng loại serum Vitamin C mới thì bạn nên bôi thử ra cổ tay để xem da có bị kích ứng với sản phẩm hay không.

Khi sử dụng serum Vitamin C, bạn nên bắt đầu từ sản phẩm có nồng độ thấp để tránh kích ứng. Ngoài ra, cần tăng cường dưỡng ẩm và chống nắng để bảo vệ da. Đừng quên bảo quản serum Vitamin C trong tủ lạnh để tránh bị oxy hóa, khi serum đã chuyển sang màu cánh gián thì không thể tiếp tục sử dụng.

Một số loại serum vitamin C phổ biến mà bạn có thể tham khảo.

Balance Vitamin C Brightening Serum

Nơi mua: Sociolla; Giá: 160k

VariHope 8 Days Pure Vitamin C 13.5%

Nơi mua: Vari:Hope; Giá: 600k

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate