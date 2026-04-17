Mùa hè 2026 vừa mới bắt đầu nhưng "đường đua" bikini của dàn sao và các hot girl Việt đình đám đã sớm bùng nổ với màn tái xuất không thể "cháy" hơn từ Hàn Hằng. Ngay khi những khung hình mới nhất được đăng tải, cô nàng lập tức chiếm trọn spotlight với bộ ảnh thực hiện trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên bãi biển, mang lại cảm giác vừa lãng mạn, quyến rũ rất điện ảnh.

Lần này, bà xã Huyme chọn một set bikini hai mảnh nhỏ xinh với họa tiết chấm bi nâu - trắng, được layering khéo léo cùng áo tank mỏng ôm sát. Cách phối này không chỉ giúp tăng độ an toàn mà còn tạo hiệu ứng thị giác thú vị, khiến tổng thể trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn thay vì chỉ đơn thuần là gợi cảm.

Phom dáng bikini tối giản nhưng ôm trọn cơ thể, tôn lên vòng eo thon, hông nở và đôi chân dài, đều là những điểm vàng đã làm nên thương hiệu của cô. Từ hồ bơi dưới ánh nắng vàng nhẹ đến bờ cát mịn với những con sóng vỗ, mỗi khung hình đều cho thấy sự tính toán trong tạo dáng lẫn tinh thần thời trang ngày càng chín muồi của mẹ bỉm sinh năm 1999.

Bộ ảnh mới của mẹ bỉm nhanh chóng có hơn chục nghìn tương tác.

Đã khoảng nửa năm kể từ khi Hàn Hằng bước sang chương mới của cuộc đời khi cô đón con đầu lòng vào tháng 9/2025. Màn tái xuất này vì thế không chỉ đơn thuần là khoe dáng, mà còn giống như một màn chào sân trở lại với phong độ quen thuộc. Dù được khen ngợi hết lời với vóc dáng "như chưa từng có cuộc sinh nở nào", chính Hàn Hằng lại có một nỗi bận tâm rất chân thật của hội "lần đầu bỉm sữa" chính là việc vạch nâu giữa bụng - đường linea nigra hay còn gọi là vạch thai nghén vẫn còn hiện rõ sau sinh.

Đây là một dạng tăng sắc tố thường gặp trong thai kỳ do thay đổi nội tiết, và không phải lúc nào cũng biến mất ngay sau khi sinh. Với nhiều người, vạch này sẽ mờ dần theo thời gian, nhưng cũng có trường hợp tồn tại lâu hơn như một dấu vết rất riêng của hành trình làm mẹ. Đặt trong tổng thể, chi tiết này thậm chí lại khiến hình ảnh của Hàn Hằng trở nên chân thật và gần gũi hơn, thay vì hoàn hảo một cách vô thực.

Mẹ bỉm lập topic hỏi thăm vì lấn cấn với đường thai nghén trên bụng chưa chịu mờ đi sau sinh.

Nhìn vào nhan sắc mặn mà hiện tại, giới mộ điệu lại nhớ về Hàn Hằng của những năm 2020 từng làm mưa làm gió trên các diễn đàn Trung Quốc nhờ gương mặt sắc sảo và đôi môi gợi cảm. Những bức ảnh chụp ngẫu hứng trong siêu thị khi đó cũng đủ khiến netizen xứ Trung trầm trồ vì thần thái và vóc dáng nổi bật. Xa hơn nữa, thời còn dùng nickname @Cocaine, cô từng được ví như một phiên bản trẻ trung của Angelina Jolie.

Sau gần một thập kỷ hoạt động trong giới influencer, Hàn Hằng giờ đây đã yên bề gia thất nhưng vẫn giữ được sức hút đáng kể với gần 900 nghìn người theo dõi trên Instagram. Hình ảnh của cô ngày càng chỉn chu, sang trọng và có định hướng rõ ràng hơn. Dù thử nghiệm nhiều phong cách, Hàn Hằng vẫn trung thành với những thiết kế bikini tối giản, ôm sát cơ thể, một lựa chọn tưởng chừng an toàn nhưng lại là chìa khóa giúp hot girl này tối đa hóa lợi thế hình thể và duy trì độ nhận diện mỗi lần tái xuất mạng xã hội.

