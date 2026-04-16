Vbiz vừa chứng kiến một màn đáp trả cực gắt từ phía ca sĩ MIN đối với những bình luận khiếm nhã về trang phục biểu diễn của cô trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện soi mói, sự việc đã châm ngòi cho một cuộc thảo luận rộng rãi hơn về sự tồn tại của quần bảo hộ và cái nhìn thiếu văn minh của một bộ phận khán giả nam.

MIN công khai thể hiện sự bức xúc khi bị cánh mày râu soi mói.

Nguồn cơn bắt đầu từ một bình luận cụ thể (được cho là của một nam giới) cố tình lan truyền một khoảnh khắc "lộ hàng" của MIN trên sân khấu. Ngay lập tức, MIN đã đăng một story với thái độ vô cùng gay gắt, chụp lại bình luận này làm bằng chứng, đồng thời viết một đoạn chia sẻ dài vừa giải thích vừa chỉ trích sự thiếu hiểu biết và kém duyên của những người bình luận.

Tạm dịch: Dành cho những ai chưa biết, ca sĩ hay dancer nữ ai cũng có quần bảo hộ. Đấy là phép lịch sự khi chúng tôi đi diễn. Cái này cũng đơn giản giống như mấy cái boxer của các anh vậy thôi. Tôi đã đọc quá nhiều bình luận kiểu này rồi, thế nên là các anh ơi hãy bình thường hóa chuyện này đi. Con gái chúng tôi chẳng thèm mang mấy cái nội y của đàn ông ra bàn tán đâu. Vậy nhé!.

Story cùng những lời lẽ đanh thép của nữ ca sĩ đang nhận được sự chú ý và ủng hộ của số đông.

Ngay sau khi động thái này của MIN được chú ý trên mạng xã hội, số đông nữ giới đã lên tiếng ủng hộ cách phản ứng của cô. Họ cho rằng thái độ khiếm nhã này nên dừng lại và không nên được dung thứ. Đặc biệt, nhiều netizen nhận xét rằng ở ngoài kia còn rất nhiều nam giới chưa biết đến (hoặc giả vờ không biết đến) sự tồn tại của quần bảo hộ. Có lẽ vì thế, mỗi khi chỉ cần thấy thứ gì đó lấp ló bên trong quần short hoặc váy ngắn của nghệ sĩ nữ trên sân khấu, người ta lại vội vã kết luận và lan truyền thông tin như bắt được một khoảnh khắc "động trời":

"Giải thích về sự tồn tại của quần bảo hộ cho mấy người này nghe còn mệt hơn đi diễn", "Giờ có ai mặc váy mà không mặc quần bảo hộ nữa đâu mà soi", "Đã cố tình mặc quần bảo hộ rồi giờ lộ quần bảo hộ cũng bị nói."...

Phái nữ cũng đồng tâm thể hiện quan điểm về chiếc quần bảo hộ là một món đồ cần được biết đến và bình thường hoá.

Dưới góc độ thời trang, quần bảo hộ (safety shorts) không đơn thuần là nội y, mà là một lớp "giáp" văn minh của phái đẹp. Đây là những chiếc quần ngắn, ôm sát, thường làm từ chất liệu co giãn, mặc bên dưới váy hoặc quần short ngắn để ngăn chặn các tình huống hớ hênh ngoài ý muốn, đồng thời tạo sự tự tin cho người mặc khi vận động mạnh. Từ một món đồ mặc bên trong, quần bảo hộ đã trở nên phổ biến đến mức trở thành một phần không thể thiếu của trang phục biểu diễn.

Điển hình tại Kpop, các idol nữ thậm chí còn mặc quần bảo hộ một cách công khai, đôi khi chiều dài của chúng còn vượt hẳn cả chân váy chữ A. Ví dụ rõ nhất chính là Rosé (BLACKPINK), dù diện quần short jeans rách bụi phủi hay những bộ váy dạ hội xẻ tà cao ngút ngàn, Rosé luôn bình thường hóa việc chiếc quần bảo hộ bị nhìn thấy. Thay vì cố gắng che giấu một cách khiên cưỡng, việc để lộ một phần quần bảo hộ là cách xử lý thông minh, giúp nữ nghệ sĩ kiểm soát hoàn toàn sân khấu và ngăn chặn mọi ý đồ khiếm nhã ngay từ đầu.

Quần bảo hộ được các idol Kpop cho phép xuất hiện công khai như một phần của trang phục.

Chủ động để lộ quần bảo hộ như Rosé cũng là cách để khiến những ánh nhìn kém văn minh không còn quá tò mò.

Quay lại với câu chuyện của MIN, sự bức xúc của cô không chỉ là phản ứng cá nhân mà còn là lời nhắc nhở cần thiết cho cách công chúng nhìn vào trang phục biểu diễn. Trong thời trang sân khấu, mỗi chi tiết đều có lý do tồn tại, và quần bảo hộ là một phần của sự chuyên nghiệp chứ không phải thứ để đem ra soi mói hay suy diễn.

Đã đến lúc những món đồ mang tính công năng như vậy được nhìn nhận đúng bản chất, thay vì bị gộp chung vào những định kiến cũ kỹ về "nội y" hay sự hớ hênh. Khi nghệ sĩ được tôn trọng trong cách họ lựa chọn và kiểm soát trang phục, họ mới có thể toàn tâm cho phần trình diễn, thứ đáng lẽ phải là tâm điểm duy nhất trên sân khấu.

