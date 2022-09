Mụn trứng cá trên cơ thể cho bạn biết gì về thói quen lối sống?

Trong hầu hết trường hợp, việc mọc mụn ở các bộ phận trên cơ thể đều do những vấn đề lối sống mà bạn có thể dễ dàng thay đổi. Việc cần làm là tìm ra nguyên nhân gây ra mụn và biện pháp để ngăn chặn nó xuất hiện trong tương lai. Lưu ý, hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ hành động hoặc điều trị nào.



1. Mụn mọc ở vùng miệng

Mụn xung quanh miệng có thể xuất hiện nếu da ở khu vực này bị kích ứng. Một vài lý do dẫn tới điều này có thể là việc thường xuyên bị chạm vào bởi điện thoại di động hoặc một số đồ vật khác như quai mũ bảo hiểm; sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da mặt khác nhau; hay nội tiết tố và di truyền cũng có thể là nguyên nhân. Trước hết, nếu chúng xuất hiện thường xuyên, hãy đến gặp bác sĩ da liễu để được tư vấn và tìm ra phương pháp điều trị thích hợp. Nhưng trong mọi trường hợp, tốt hơn hết là nên phòng ngừa hơn là chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên có thói quen làm sạch da bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ hai lần một ngày. Đồng thời, hãy sử dụng sản phẩm trang điểm được dán nhãn là "không gây mụn" (không gây bít lỗ chân lông) và không chứa dầu, đồng thời bản thân bạn cũng chủ động hạn chế chạm vào da mặt.

2. Mụn mọc trên mũi

Mũi của chúng ta là một trong những khu vực dễ mọc mụn nhất trên khuôn mặt. Đó là vì lỗ chân lông của nó thường lớn hơn, khiến bụi bẩn và vi khuẩn dễ dàng làm tắc nghẽn chúng. Hơn nữa, do vùng da ở đây cũng dễ tiết dầu hơn.Mụn ở mũi có thể bị mọc do chế độ ăn uống, trạng thái tinh thần căng thẳng hoặc do sử dụng một số loại thuốc. Đôi khi nó có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nghiêm trọng hơn. Nhưng nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là do vệ sinh kém. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên thêm một ít Dầu Cây Trà vào thói quen hàng ngày, đây là một phương pháp điều trị rất nhẹ nhàng và hiệu quả chống lại mụn trứng cá, hoặc Natri Sulfacetamide và lưu huỳnh sẽ giúp ngăn vi khuẩn trên da sinh sôi. Trong trường hợp rất nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

3. Mụn mọc trên trán

Yếu tố quan trọng khiến mụn ở đây cũng giống như ở mũi, đều do sự gia tăng của dầu trên da. Nhưng đôi khi, thật khó để tìm ra lý do tại sao điều đó xảy ra. Đặc biệt nếu bạn không dùng một số loại thuốc nhất định và đó không phải là hormone hoặc căng thẳng. Thật thú vị khi biết rằng tóc của chúng ta có thể là nguồn gốc của mụn trứng cá trên trán. Nếu tóc bạn là tóc dầu, dầu có thể bám trên trán và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Các loại gel, gel và sáp khác nhau cũng có thể là nguyên nhân vì chúng thường chứa bơ ca cao hoặc dầu dừa và có thể khiến da bạn thêm nhờn. Một chất tẩy rửa nhẹ nhàng có thể giải quyết vấn đề này. Nếu không hiệu quả, hãy cố gắng tránh bất kỳ sản phẩm dành cho tóc dầu nào và chỉ gội đầu thường xuyên hơn.

4. Mụn mọc ở vùng hàm và cổ

Nếu bạn nghĩ rằng mụn nói chung có thể là do nội tiết tố, thì thực tế không phải như vậy. Khi mức độ hormone nhất định thay đổi, nó có thể dẫn đến tăng nội tiết tố androgen - yếu tố góp phần phổ biến gây ra mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành. Nhưng có một số vùng là chỉ số thực sự của sự dao động nội tiết tố, trong đó có hàm và cổ của chúng ta. Hoàn toàn không sao nếu mụn mọc trong chu kỳ kinh nguyệt. Nó cũng có thể được gây ra do dùng thuốc ngừa thai. Trong trường hợp nghiêm trọng, đó có thể là một tình trạng bệnh lý. Nhưng hầu hết đều có thể giải quyết được vấn đề bằng cách sử dụng chất tẩy rửa không gây mụn, kem dưỡng ẩm và điều trị mụn trứng cá.

5. Mụn mọc trên má

Mụn ở má cũng là một vấn đề rất phổ biến, đặc biệt là khi tất cả chúng ta đều có điện thoại di động. Không chỉ chạm vào mặt mà ngay cả một cuộc nói chuyện điện thoại đơn thuần cũng có thể khiến bạn nổi mụn ở khu vực này. Điện thoại rất dễ lây lan vi khuẩn. Cũng như vỏ gối, ga trải giường bẩn và các vật dụng khác tiếp xúc với da.

Mụn ở má có thể là do nội tiết tố. Nhưng có nhiều khả năng hơn là nó được gây ra bởi một số thói quen lối sống. Vì vậy, chúng có thể được giải quyết bằng một vài thay đổi đơn giản. Như lau sạch điện thoại của bạn trước mỗi lần sử dụng và không mang điện thoại đến bất kỳ nơi nào có mầm bệnh như phòng tắm, nhà vệ sinh. Thay vỏ gối và ga trải giường mỗi tuần cũng là một ý kiến hay, giống như rửa tay thường xuyên.

6. Mụn mọc ở vùng lưng

Mụn trứng cá ở lưng có thể chỉ là do dị ứng với kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng thể, dầu massage và sáp. Nó cũng có thể được gây ra bởi mồ hôi, trộn với dầu và độc tố trên da, làm tắc nghẽn các lỗ chân lông. Đó là lý do tại sao tắm nhanh sau khi tập luyện rất quan trọng. Và rửa lưng đúng cách cũng là một điều cần thiết. Quần áo, chăn, gối bẩn hay mặc đồ quá chật cũng có thể trở thành nguyên nhân chính gây ra mụn ở lưng. Chúng không cho phép làn da của bạn được thở, điều này có thể gây kích ứng khiến lưng bị nổi mụn. Nếu không có nguyên nhân rõ ràng bên ngoài, tốt hơn hết bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống của mình và kiểm tra xem có được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hay không. Căng thẳng cũng có thể là một nguyên nhân.

7. Mụn mọc trên chân

Mụn trứng cá chủ yếu là kết quả của vi khuẩn, bã nhờn và tế bào da chết bị mắc kẹt trong các nang lông và làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Nguyên nhân gây ra mụn ở chân thường là do một số thiết bị thể thao cọ xát vào da hoặc quần áo, áo lót quá chật. Nhưng hãy thận trọng. Mọi người thường có thể nhầm lẫn mụn trứng cá ở chân với các tình trạng tương tự như viêm nang lông, chàm hoặc dày sừng pilaris. Vì vậy, nếu cảm thấy ngứa và đau, tốt hơn hết bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và sử dụng những phương pháp điều trị chuyên nghiệp.

8. Mụn mọc ở vùng ngực

Mụn ở ngực phát triển vì những lý do tương tự như trên lưng và chân của chúng ta. Ví dụ, nếu bạn có làn da nhạy cảm, chất tẩy rửa mạnh có thể làm tắc nghẽn và kích ứng các nang lông. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên lựa chọn các sản phẩm không gây kích ứng, không chứa sulfat và không có hương thơm khi giặt giũ. Mặc quần áo quá chật hoặc không thoáng khí trong quá trình luyện tập thể thao cũng có thể giữ mồ hôi, dầu và vi khuẩn trong lỗ chân lông trên da. Điều này còn xảy ra do sử dụng một số loại kem dưỡng thể có chứa các thành phần ngăn chặn lỗ chân lông. Vì vậy, hãy nhớ tìm kiếm các sản phẩm không có hương thơm và không chứa dầu khi sử dụng. Chúng thường được dán nhãn là không gây mụn, có nghĩa là chúng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.