Từ blazer đến váy ngắn mùa thu đều sành điệu hơn khi phối tất cùng giày cao gót

Tuy nhiên, khi được lựa chọn đúng màu sắc và kiểu dáng, bộ đôi này lại trở thành điểm nhấn thú vị, giúp những đôi giày quen thuộc mang diện mạo mới mẻ hơn. Từ giày mũi nhọn, giày quai hậu đến Mary Jane, chỉ cần thêm một đôi tất phù hợp, tổng thể trang phục đã trở nên cá tính mà vẫn giữ được vẻ nữ tính.

Tất xám và giày đen: Công thức dễ thử nhất

Nếu mới làm quen với kiểu phối này, hãy bắt đầu bằng tất cotton màu xám và giày cao gót màu đen. Hai gam màu trung tính tạo nên sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, không khiến đôi chân bị chia thành quá nhiều mảng màu.

Có thể kéo tất cao gần bắp chân, để chất liệu hơi nhún tự nhiên rồi kết hợp với blazer dáng rộng, chân váy ngắn hoặc quần short. Sự đối lập giữa đôi tất mềm mại, có phần đời thường và đôi giày gót nhọn sắc sảo sẽ mang lại vẻ ngoài hiện đại, phóng khoáng. Một chiếc khăn len choàng đầu hoặc túi xách nhỏ giúp tổng thể thêm chất cổ điển.

Tất trắng và giày màu nổi: Cách tạo điểm nhấn thông minh

Tất trắng là lựa chọn dễ ứng dụng nhất vì có thể kết hợp với nhiều màu giày. Trong ảnh, đôi tất trắng đi cùng giày quai hậu màu đỏ tạo nên điểm nhấn nổi bật trên nền blazer đen và chân váy trắng. Màu đỏ xuất hiện vừa đủ ở phần quai và gót giày, khiến bộ trang phục tối giản trở nên cuốn hút hơn.

Bạn cũng có thể thử giày màu đỏ rượu, hồng phấn hoặc xanh navy. Khi đôi giày đã có màu sắc nổi bật, trang phục nên được tiết chế trong bảng màu đen, trắng, xám hoặc be. Đây là cách giữ sự cân bằng, tránh để tổng thể trở nên rối mắt.

Tất gân phối giày Mary Jane mang vẻ đẹp cổ điển

Giày Mary Jane với phần quai ngang vốn có nét nữ tính và hoài cổ. Khi kết hợp cùng tất cotton dệt gân, đôi giày càng gợi liên tưởng đến phong cách học đường nhưng vẫn đủ thanh lịch để diện xuống phố.

Một đôi tất trắng cổ vừa đi cùng giày Mary Jane màu nâu có thể phối với váy ngắn màu kem, sơ mi rộng hoặc blazer. Nếu muốn diện mạo mềm mại hơn, hãy chọn tất có chi tiết thêu nhỏ, viền cuộn hoặc màu kem thay cho trắng tinh. Những chi tiết nhỏ này giúp bộ trang phục có chiều sâu mà không cần sử dụng quá nhiều phụ kiện.

Chú ý độ dài và độ dày của tất

Để cách phối này không tạo cảm giác nặng nề, độ dài của tất cần tương thích với trang phục. Với váy ngắn hoặc quần short, bạn có thể chọn tất cao qua mắt cá hoặc gần bắp chân. Ngược lại, khi mặc chân váy midi, một đôi tất cổ ngắn sẽ giúp tỷ lệ cơ thể trông cân đối hơn.

Tất cũng không nên quá dày, đặc biệt khi đi cùng giày mũi nhọn hoặc giày ôm sát bàn chân. Chất cotton mềm, dệt gân nhỏ và có độ co giãn vừa phải sẽ tạo cảm giác gọn gàng hơn. Phần cổ tất có thể được kéo thẳng để tăng vẻ chỉn chu hoặc để hơi nhún nếu muốn bộ đồ trông tự nhiên, phóng khoáng.

Tất cotton và giày cao gót là một sự kết hợp tưởng đối lập nhưng lại mở ra nhiều cách làm mới tủ đồ. Bí quyết nằm ở việc chọn bảng màu có sự liên kết, ưu tiên trang phục tối giản và để đôi giày trở thành điểm nhấn. Chỉ với một đôi tất nhỏ, những mẫu giày quen thuộc cũng có thể trở nên thời thượng, thú vị và giàu cá tính hơn.