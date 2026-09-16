"Dâu hào môn" Hà Tăng diện chiếc áo có tiền cũng chưa mua được, ăn vận đơn giản vẫn sang ngời ngời

Không cần váy áo cầu kỳ hay dát đầy hàng hiệu, Hà Tăng vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Phong cách của nữ diễn viên nhiều năm qua vốn gắn liền với sự tối giản, thanh lịch và kín đáo, nhưng luôn có những chi tiết đủ đắt giá để khiến tổng thể trở nên đặc biệt. Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại triển lãm cá nhân Những mùa hoa trong ký ức của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường với một outfit tưởng như rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều điểm đáng chú ý.

Diện trắng - đen tối giản nhưng không hề đơn điệu

Trong sự kiện, Hà Tăng lựa chọn công thức phối đồ kinh điển gồm áo trắng và chân váy đen dài. Nữ diễn viên hoàn thiện diện mạo bằng một cặp kính mắt cùng tông, tạo nên tổng thể gọn gàng, thanh lịch và có phần tối giản. Không sử dụng quá nhiều màu sắc hay phụ kiện, Hà Tăng vẫn toát lên vẻ sang trọng rất đặc trưng. Đây cũng là kiểu ăn vận quen thuộc của cô: không phô trương nhưng luôn được tính toán kỹ về phom dáng, tỷ lệ và chất liệu. Điểm nhấn hàng hiệu nằm ở chiếc túi Gaby Bucket của Saint Laurent, có giá gần 90 triệu đồng. Mẫu túi mang kiểu dáng tương đối cổ điển, không cần logo quá nổi bật nhưng vẫn đủ để nâng tầm bộ trang phục. Nếu chỉ nhìn qua, đây có thể là một outfit trắng - đen quen thuộc. Tuy nhiên, món đồ khiến màn xuất hiện lần này trở nên đáng chú ý lại chính là chiếc áo trắng mà Hà Tăng lựa chọn.

Chiếc áo "có tiền cũng chưa chắc mua được"

Thiết kế Hà Tăng diện sở hữu kiểu tay hến đặc trưng, phần thân áo được tạo phom phồng như quả bí, mang đến vẻ mềm mại nhưng vẫn có cấu trúc rõ ràng. Đây không phải một thiết kế basic thông thường mà là item nằm trong bộ sưu tập mới của Đỗ Mạnh Cường. Đáng chú ý, bộ sưu tập này chỉ vừa được nhà thiết kế giới thiệu trên sàn diễn khoảng 3 tháng trước. Ở thời điểm Hà Tăng xuất hiện, thiết kế vẫn chưa được mở bán chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc nữ diễn viên gần như đã trở thành một trong những người đầu tiên, thậm chí là ngôi sao đầu tiên, đưa mẫu áo này xuất hiện chính thức trước công chúng.

Chính chi tiết này khiến bộ trang phục của Hà Tăng trở nên đặc biệt. Không cần một chiếc váy đắt tiền hay những món trang sức phủ kín người, việc sở hữu và diện trước công chúng một thiết kế còn chưa chính thức mở bán đã đủ tạo nên cảm giác độc quyền. Trong thế giới thời trang, những món đồ chưa được thương mại hóa đôi khi còn gây chú ý hơn cả những sản phẩm có giá niêm yết rõ ràng. Bởi giá trị của chúng không chỉ nằm ở tiền bạc mà còn ở tính hiếm, thời điểm xuất hiện và mối quan hệ giữa người mặc với nhà thiết kế.

Tinh tế hơn cả bản gốc trên sàn diễn

Một điểm thú vị khác nằm ở cách Hà Tăng xử lý thiết kế. So với hình ảnh người mẫu trình diễn trên sàn runway, cô không bê nguyên công thức mà có một chút điều chỉnh để phù hợp với vóc dáng và phong cách cá nhân. Nữ diễn viên kéo phần cổ áo lên cao hơn một chút, sau đó kết hợp cùng chân váy đen dài thay vì giữ nguyên cách phối của người mẫu trên sàn diễn. Sự thay đổi tưởng như nhỏ nhưng lại tạo hiệu ứng đáng kể. Phần áo được nâng cao giúp đường nhìn của cơ thể gọn gàng hơn, trong khi chân váy dài tạo cảm giác đôi chân được kéo dài. Khi hai yếu tố này kết hợp, tổng thể vóc dáng Hà Tăng trông cao ráo, thanh thoát và cân đối hơn. Đây cũng là một trong những điểm làm nên sức hút trong phong cách của Hà Tăng. Cô không nhất thiết phải mặc đúng nguyên bản outfit mà thương hiệu hay nhà thiết kế đưa ra. Thay vào đó, nữ diễn viên thường lựa chọn cách điều chỉnh vừa đủ để món đồ phù hợp với mình.

Đẳng cấp "dâu hào môn" nằm ở sự tiết chế

Hà Tăng từng nhiều lần được nhắc đến với hình ảnh một nàng dâu hào môn có phong cách thời trang kín đáo và tinh tế. Nhưng thay vì sử dụng hàng hiệu theo cách phô trương, cô thường lựa chọn những món đồ có thiết kế đẹp, chất lượng tốt và kết hợp chúng trong một tổng thể tương đối tối giản. Lần xuất hiện này tiếp tục cho thấy rõ công thức ấy. Áo trắng, chân váy đen và kính mắt đều là những món đồ không quá khó để hình dung trong tủ đồ của nhiều phụ nữ. Nhưng khi đặt cạnh một chiếc túi Saint Laurent gần 90 triệu đồng và đặc biệt là mẫu áo chưa được mở bán, diện mạo lập tức có thêm tầng ý nghĩa. Quan trọng hơn, Hà Tăng không cần quá nhiều phụ kiện để chứng minh giá trị của bộ trang phục. Cô để phom áo, chất liệu và tỷ lệ trang phục trở thành tâm điểm. Đây chính là tinh thần của phong cách quiet luxury: càng tiết chế, người mặc càng cần tinh ý trong từng lựa chọn.

Dưới đây là 1 số item mà bạn có thể tham khảo theo:

Áo sơ mi lụa trắng ngà tay hến SIXDO (Off White Silk Blouse)

Nơi mua: SIXDO

Áo sơ mi nữ CARDINA chất thô kẻ tay hến cổ trụ

Nơi mua: CARDINA

SERA - Set áo cổ sen tay hến đính nơ và quần giả váy xếp ly JIMMY

Nơi mua: SERA

Áo Lụa Kem Dáng Lửng Tay Hến Và Chân Váy Ren Dáng Dài Xòe Lume Set

Nơi mua: ZIMEE

Có lẽ đó cũng là lý do những màn xuất hiện của Hà Tăng luôn tạo cảm giác rất "đắt". Không phải vì cô diện bao nhiêu món đồ hiệu, mà bởi mỗi item đều được lựa chọn có chủ đích. Một chiếc áo chưa mở bán, một chiếc túi hàng hiệu, cùng công thức trắng - đen kinh điển, qua cách xử lý của Hà Tăng lại trở thành một diện mạo vừa thanh lịch, vừa độc quyền và đặc biệt khó sao chép hoàn toàn.