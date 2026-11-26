Chỉ cần chọn phom dáng chỉn chu, màu sắc dễ phối và kết hợp khéo với quần jeans, quần âu hay chân váy dài, bạn đã có thể tạo nên diện mạo vừa ấm áp vừa thanh lịch. Những gợi ý dưới đây cũng mang tinh thần old money nhờ bảng màu trầm, thiết kế tối giản và cách phối không cần quá nhiều phụ kiện.

1. Áo khoác dạ dáng ngắn

Thiết kế cổ cao, hàng khuy đơn giản và phom hơi rộng là lựa chọn linh hoạt cho ngày đi làm. Bạn có thể phối cùng áo len cổ lọ, quần jeans ống rộng và giày đen để tạo vẻ ngoài hiện đại. Một chiếc khăn họa tiết quàng hờ trên vai cũng đủ làm bộ trang phục thêm cuốn hút.

2. Áo khoác dạ dáng dài

Áo dạ màu nâu xám, be hoặc camel luôn tạo cảm giác nền nã, sang trọng. Khi mặc đến công sở, hãy phối cùng áo sáng màu và quần ống suông để tổng thể thanh thoát. Nếu chọn áo khoác dáng rộng, những món đồ bên trong nên có phom gọn gàng để tránh cảm giác luộm thuộm.

3. Áo khoác chần bông

Áo chần bông màu tối là gợi ý dành cho những ngày lạnh nhưng vẫn cần di chuyển nhiều. Kiểu áo có đai thắt eo giúp tạo điểm nhấn cho vóc dáng, đồng thời giữ vẻ chỉn chu. Có thể phối cùng quần ôm, chân váy dài hoặc bốt cao cổ; khăn choàng tông xanh trầm sẽ giúp trang phục bớt đơn điệu.

4. Áo phao dáng ngắn

Áo phao màu kem mang đến vẻ trẻ trung, dễ kết hợp với áo len và quần suông đồng màu. Để diện đến văn phòng, bạn nên ưu tiên thiết kế ít chi tiết, bề mặt vải mờ và phom vừa vặn. Một chiếc túi có cấu trúc rõ nét sẽ cân bằng vẻ mềm mại, năng động của áo phao.

5. Áo phao gile

Gile phao phù hợp với những ngày lạnh vừa phải hoặc khi cần mặc nhiều lớp. Hãy khoác ngoài áo len cổ lọ, áo sơ mi hoặc áo dệt kim, sau đó kết hợp với chân váy dài hay quần âu. Tông đen, xám và xanh navy dễ ứng dụng, đồng thời tạo vẻ gọn gàng khi đi làm.

6. Áo khoác dạ sáng màu

Áo khoác dạ ngắn màu trắng kem là lựa chọn giúp bộ đồ mùa đông trông sáng sủa hơn. Thiết kế cổ cao, khuy lớn có thể phối cùng chân váy dài xanh navy, quần âu hoặc jeans tối màu. Một chiếc khăn lụa buộc nhẹ bên hông tạo điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi sự thanh lịch.

7. Gile lông

Gile lông hợp với những ngày không quá lạnh hoặc khi muốn tạo điểm nhấn cho trang phục cơ bản. Bạn có thể mặc ngoài áo len mỏng, phối cùng quần jeans ống loe hoặc quần âu tối màu. Nên chọn tông nâu, be và giữ các món đồ còn lại đơn giản để bộ trang phục trông hài hòa, không quá cầu kỳ.