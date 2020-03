Mùa dịch COVID-19: Bố mẹ có con nhỏ cần nhớ không hoãn tiêm phòng, không nhốt con ru rú trong nhà

Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay, chúng ta không thể bị động chờ đến tháng 9 sang năm để có vắc xin sử dụng mà vẫn phải tiếp tục phòng ngừa trước dịch bệnh. Hạn chế tiếp xúc nơi đông, rửa tay xà phòng thường xuyên, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài... là những nguyên tắc mọi người đã nắm rõ, nhưng có những vấn đề đáng lưu tâm khác mà bố mẹ có con nhỏ vẫn chưa thực sự chú trọng.



Thạc sĩ, Dược sĩ Trương Minh Đạt là một trong những Chuyên gia hàng đầu về Tiêu hóa, Hô hấp và Sữa cho trẻ em với 10 năm kinh nghiệm, sáng lập Trung tâm sức khỏe nhi khoa và Phó viện trưởng viện nghiên cứu Y Dược đã chỉ ra 5 vấn đề các bố mẹ có con nhỏ cần lưu tâm trong mùa dịch COVID-19 này:

1. KHÔNG trì hoãn tiêm phòng

Đến thời điểm tiêm các loại vắc xin như 6in1, phế cầu, sởi, thuỷ đậu, cúm mùa… bố mẹ nên đưa con đi tiêm đầy đủ, không nên trì hoãn. Chúng ta đang dành sự quan tâm lớn, theo dõi nhất cử nhất động của dịch COVID-19, tìm mọi cách để đối phó với virus này thì càng không nên quên đi những cơn dịch bệnh trong quá khứ đã gây ra những tổn thất lớn cho loài người. Nên đừng "khinh cũ", đặc biệt các mũi tiêm phòng phòng các bệnh do virus thì tuyệt đối đừng coi nhẹ. Vì sao? Virus không có thuốc chữa, nên phòng bằng vắc xin là cách khôn ngoan nhất!

Trẻ cần được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.

Cảnh báo thêm thời điểm tháng 3, 4 và tháng 9, 10 là thời điểm dễ mắc cúm mùa. Thử tưởng tượng xem nếu chúng ta phải đối mặt một lúc với cả cúm mùa và virus corona thì sẽ nguy hiểm đến mức nào? Nếu mắc cùng lúc nhiều virus, vi khuẩn thì chúng cộng hưởng tác động xấu đến sức khỏe, nguy cơ tử vong sẽ cao.

2. KHÔNG nhốt trẻ trong nhà cả ngày

Sợ dịch bệnh không ít phụ huynh cứ cho trẻ ở trong nhà cho ăn chắc. Tâm lý này có thể khiến cho miễn dịch suy giảm.

Thứ nhất, con người cần ánh mặt trời. Mặt trời chiếu đến đâu mang sự sống đến đó. Ánh sáng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D3, một vitamin mà các nghiên cứu đã chỉ ra chúng tác động trực tiếp lên miễn dịch của cơ thể theo cơ chế đặc biệt, khác hẳn với vitamin B hay C.

Thứ hai, ở trong phòng kín không khí ít lưu thông sẽ khiến cho các loại vi khuẩn virus gây bệnh càng dễ phát triển. Càng dịch càng nên cho trẻ tắm nắng đầy đủ, hít thở không khí, vệ sinh phòng ốc sạch sẽ, lưu thông thoáng khí.

Ngồi nhà nhiều thì điện thoại, tivi nhiều. Virus COVID-19 thì chưa đến nhưng có nhiều nguy cơ khác lâu dài như giảm phát triển não bộ, nguy cơ tự kỷ, béo phì, rối loạn chuyển hoá, rồi đau mắt. Hãy dành thời gian cho trẻ vận động, hợp lý nhất là vận động ngoài trời.

3. Tuyệt đối KHÔNG lạm dụng corticoid, kháng viêm, kháng histamin...

Corticoid hay còn gọi là kháng viêm có tác dụng chống viêm, chống dị ứng, ức chế miễn dịch. Vì thuốc làm giảm nhanh các triệu chứng, lạm dụng corticoid là hiện tượng khá phổ biến. Tuy nhiên, khi cần chống chọi với virus, thì hệ miễn dịch của cơ thể cần ở trạng thái tỉnh táo nhất, dốc toàn bộ lực lượng nhất. Vì ngoài miễn dịch tự nhiên không còn vũ khí nào giúp cơ thể chống chọi cả. Nhưng không bố mẹ vẫn tự ý cho con dùng Corticoid, chúng ức chế miễn dịch vào những lúc then chốt này.

Trẻ sốt, ho, sổ mũi thông thường đến 85% là do virus mà không cần phải uống gì cũng có thể tự hồi phục. Nếu thường xuyên lạm dụng các thuốc trị triệu chứng sẽ khiến hệ miễn dịch không hoàn thiện, không phát triển tối ưu được.

4. NÊN bổ sung lợi khuẩn cho trẻ

Hãy ngừng việc cho trẻ ăn bánh kẹo, những thực phẩm không có chất dinh dưỡng, đồ ăn đóng hộp, đóng gói… vì trong đó vốn có rất nhiều chất bảo quản, chất tạo màu… Trẻ rất thích ăn đồ ngọt, một phần do đặc thù vị giác, hai là do đường giúp trẻ có nhiều năng lượng cho các hoạt động chuyển hóa, vận động. Nên nếu con bạn thèm ngọt thích đồ ngọt, hãy tìm đến nước mía, mạch nha hoặc đường đỏ. Những loại đường này chưa qua chế biến rất tốt cho nhu cầu năng lượng lớn của cơ thể.

Các thực phẩm lên men như sữa chua giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Lợi khuẩn cũng là một bước tiến mới trong y học hiện đại. Các thực phẩm lên men giàu lợi khuẩn được chứng minh có lợi cho sức khỏe như sữa chua, kim chi, cải muối… Ngoài ra, bổ sung lợi khuẩn qua men vi sinh cũng là cách tốt để tăng cường sức đề kháng mùa corona. Tuy nhiên, muốn có hiệu quả phụ huynh có thể chọn các men vi sinh bao kép hai lớp... Những sản phẩm này thì lợi khuẩn được bảo vệ chống lại yếu tố khắc nghiệt của môi trường, acid dạ dày, dịch tụy... của cơ thể. Đảm bảo tỷ lệ sống của lợi khuẩn đạt trên 90% mới có hiệu quả tốt.

5. NÊN cho trẻ uống thêm vitamin tổng hợp

Có hai nguyên nhân đừng bỏ qua vitamin: Một là vì trẻ là đối tượng dễ có nguy cơ thiếu vitamin cao như A, C, D…; hai là do chế độ ăn của người Việt ăn chín uống sôi, chất lượng thực phẩm suy giảm rất nhiều so với ba chục năm trước.

Rất nhiều chế phẩm vitamin hiện tại được chiết xuất tự nhiên không có chứa chất bảo quản, chất tạo màu… không gây ra tác dụng phụ là sự lựa chọn tốt cho phụ huynh. Hiện nay ở Việt Nam đã được bổ sung miễn phí vitamin A cho trẻ từ 6 tháng - 36 tháng tuổi. Điều đó cho thấy vai trò của vitamin không chỉ dừng lại ở nhu cầu cá nhân, mà đó là những chương trình quốc gia, mang tính chiến lược, phát triển con người, tương lai của đất nước.

Cuộc chiến chống corona là cuộc chiến buộc chúng ta, con cái của chúng ta có sức khỏe tốt nhất. Các bố mẹ hãy chuẩn bị cho con những gì tốt nhất để lỡ có điều gì không may thì chúng ta không phải ân hận.