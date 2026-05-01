Một thắc mắc của người Trung khiến người Việt đồng loạt lật đế dép lên xem

Bài đăng triệu lượt xem và cơn sốt "lật dép" tập thể

Mới đây một tài khoản Threads tại Việt Nam đã chia sẻ lại một tình huống gây thắc mắc cho một cư dân mạng xứ Trung, rằng: Tại sao dòng chữ "made in china" trên đế dép Crocs lại dùng chữ "c" viết thường, trong khi "made in Vietnam" lại được khắc bằng chữ "V" in hoa? Về mặt ngôn ngữ, do "china" trong tiếng Anh cũng có nghĩa là "đồ sứ", do đó nếu không phân biệt bằng cách viết hoa, thì tên quốc gia Trung Quốc (China) có thể bị xem là hành động thiếu tôn trọng.

Hai tấm ảnh chụp cận cảnh trong bài đăng cho thấy sự khác biệt rõ rệt đã ngay lập tức kích hoạt sự tò mò của netizen Việt, thu về hơn 1,6 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn tương tác cho bài đăng này - một con số khổng lồ cho nội dung tưởng như chỉ là chuyện vụn vặt về một chiếc dép nhựa.

Bài đăng đang gây xôn xao cộng đồng đi Crocs ở Việt Nam.

Dù tính xác thực của thông tin từ chủ nhân bài viết trên chưa được kiểm chứng, song, về mặt nội dung đã đủ khiến cộng đồng mạng Việt Nam rộn ràng hơn bao giờ hết. Phía dưới phần bình luận, người người cùng đăng ảnh đế dép của mình như một màn điểm danh tập thể, đồng thời cho thấy bức tranh kết quả muôn hình vạn trạng.

Cụ thể, cộng đồng mạng Việt Nam phát hiện ra thế giới của những đôi dép Crocs không chỉ tồn tại hai trường hợp trùng khớp với bài đăng gốc. Có những người sở hữu đôi Crocs mua tại Trung Quốc hay Hàn Quốc, nhưng khi lật lên lại thấy dòng chữ "made in Vietnam" - thay vì thất vọng, họ lại cảm thấy "vui vui" một cách khó giải thích. Một số khác có những đôi Crocs xuất xứ từ Indonesia hay Việt Nam lại có tên quốc gia viết thường hoàn toàn.

Chữ Việt Nam trên sản phẩm của nhiều người đúng là được in hoa tên quốc gia...

...người khác lại có phiên bản "china" khớp với bài đăng gốc.

Một số phiên bản từ Indonesia và Việt Nam cũng không được viết hoa tên quốc gia..

Sản phẩm order từ Hàn Quốc...

...và Trung Quốc của một số người dùng hoá ra lại được sản xuất ở quê nhà.

Đặc biệt, một nhóm khác rơi vào trạng thái hoang mang khi hoàn toàn không tìm thấy dòng chữ "made in" nào trên đế dép của mình. Lý giải nhận được nhiều sự đồng thuận nhất lúc này là vấn đề nằm ở khuôn đúc. Mỗi lô sản xuất sử dụng các bộ khuôn khác nhau và mỗi nhà máy có thiết kế khuôn riêng biệt. Vì vậy, việc chữ hoa hay chữ thường không phải là quy chuẩn thương hiệu toàn cầu mà chỉ là đặc điểm kỹ thuật của từng khuôn đúc cụ thể.

Sản phẩm mua chính hãng từ store...

...đôi khi không đề cập xuất xứ.

Điều này vô tình khiến nhiều người thắc mắc, hoang mang.

Vị thế "xưởng sản xuất Crocs" lớn nhất thế giới của Việt Nam

Một sự thật mà không phải ai cũng biết: Việt Nam chính là trung tâm sản xuất lớn nhất của Crocs toàn cầu. Năm 2022, sản lượng tại Việt Nam chiếm tới 53% tổng sản lượng toàn thế giới, và con số này từng đạt mức kinh ngạc là 75% vào năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc cứ hai đôi Crocs được bán ra trên thị trường quốc tế thì có hơn một đôi đến từ dải đất hình chữ S.

Kể từ năm 2018, Crocs đã chuyển hoàn toàn sang mô hình gia công bên thứ ba, không còn sở hữu bất kỳ nhà máy riêng nào. Các đối tác sản xuất chính tập trung tại Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia và Bosnia. Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ chi phí lao động cạnh tranh hơn Trung Quốc, hạ tầng và lực lượng nhân công dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực giày dép.

Bên cạnh đó, thuế xuất khẩu cũng là lợi thế chiến lược. Đặc biệt, hàng sản xuất tại Việt Nam khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ chịu mức thuế thấp hơn đáng kể so với hàng từ Trung Quốc. Tính đến năm 2024, trong số 26 nhà máy đối tác của Crocs trên toàn cầu, phần lớn vẫn tập trung tại Việt Nam. Vì vậy, việc bạn mua một đôi dép ở Seoul hay Thượng Hải mà thấy nhãn "made in Vietnam" là điều hoàn toàn bình thường và là dấu hiệu của hàng chính hãng từ cơ sở sản xuất lớn nhất của hãng.

Cuộc chiến phân biệt thật - giả

Có không ít thắc mắc của công chúng về dép Crocs từ trước đến này như: Dép sản xuất ở đâu thì tốt hơn? Câu trả lời là: không có căn cứ để so sánh. Crocs duy trì tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt tại tất cả cơ sở sản xuất bất kể vị trí địa lý. Mọi đôi dép đạt chuẩn, dù ra đời tại Việt Nam hay Trung Quốc, đều sử dụng cùng loại vật liệu độc quyền Croslite, theo cùng một quy trình và hệ thống kiểm định đồng nhất.

Việc dùng quốc gia xuất xứ để phân biệt hàng thật - giả cũng không còn đáng tin cậy. Crocs được sản xuất hợp lệ tại nhiều nơi như Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Bosnia, Mexico, hay kể cả tại Colorado (Mỹ)... Trong khi đó, hàng giả có thể in bất kỳ tên quốc gia nào lên đế dép.

Để phân biệt chính xác, người dùng cần quan sát các chi tiết kỹ thuật: Nút logo trên mặt dép - hàng thật phải có độ bóng và được đúc liền khối (không phải sticker dán); Hàng thật đi kèm móc treo có thương hiệu; Logo và địa chỉ website trên đế dép được khắc chính xác tuyệt đối. Quan trọng nhất, chất liệu Croslite thật có độ đàn hồi đặc trưng, thoáng khí và có khả năng tự định hình theo bàn chân người mang sau một thời gian sử dụng.

Niềm tự hào ẩn sau một chữ "V" in hoa

Làn sóng "lật dép" này tạo ra sức ảnh hưởng lớn có lẽ vì nó đã chạm đúng vào sự tò mò bản năng: Chúng ta đang đi thứ gì trên chân và nó đến từ đâu? Câu trả lời hóa ra lại mang đến một niềm tự hào bất ngờ. Rất có thể đôi Crocs bạn đang mang, dù được mua ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều được làm ra bởi đôi bàn tay của những công nhân Việt Nam trong các nhà máy đang gánh vác hơn một nửa sản lượng toàn cầu.

Chữ "V" in hoa trên đế dép vì thế cũng nên được xem là dấu vết rõ nét của một ngành công nghiệp giày dép đang đứng ở vị trí trọng yếu trên bản đồ sản xuất thế giới, khẳng định vị thế công xưởng uy tín của Việt Nam trong mắt các thương hiệu tỷ đô.

Ảnh chụp màn hình, Internet