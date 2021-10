Một nữ diễn viên 31 tuổi đi mài da 1 lần/tháng để gìn giữ nhan sắc

Jennifer Lawrence là một nữ diễn viên nổi tiếng và cực kỳ tài năng. Cô đã giành được tượng vàng Oscar cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" khi đảm nhận vai chính trong bộ phim "Silver Linings Playbook" (Tạm dịch: Tình Yêu Tìm Lại). Ngoài sự nghiệp diễn xuất rực rỡ, Jennifer Lawrence còn luôn tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp, có sự hòa trộn của nét sắc sảo, quyến rũ và không kém phần ngọt ngào. Thêm một điều ấn tượng nữa về Jennifer Lawrence, đó là làn da của cô trông rất mịn màng, khỏe khoắn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Và để có được làn da đẹp, trẻ lâu, nữ diễn viên 31 tuổi đã rất chú trọng đến việc skincare mỗi ngày với các bí kíp tuyệt hay, và còn áp dụng một thủ thuật chăm sóc đặc biệt, đó là mài da vi điểm.

1. Bôi retinol mỗi tối

Jennifer Lawrence nghĩ việc thay đổi, nâng cấp các sản phẩm skincare là rất quan trọng, nhưng có một điều mà nữ diễn viên vô cùng kiên định, đó là: "Tôi dùng retinol trước khi bôi kem dưỡng vào mỗi buổi tối". Jennifer Lawrence nhấn mạnh thêm: "Sản phẩm retinol được khuyến cáo là không nên dùng mỗi tối, nhưng tôi thì lại làm ngược lại". Bằng việc bôi retinol đều đặn trước khi đi ngủ, làn da của Jennifer Lawrence có thể được cải thiện sâu sắc hơn, hiệu quả chống lão hóa cũng được tăng cường.

2. Bôi kem dưỡng ban đêm vào ban ngày

Jennifer Lawrence không chỉ "phá luật" khi dùng retinol, quy trình skincare của nữ diễn viên còn có một sự đột phá khác bất ngờ hơn nữa: "Tôi sở hữu làn da cực kỳ khô, nên tôi dùng kem ban đêm cho cả ban ngày". Ngoài ra, Jennifer Lawrence còn dùng mặt nạ đậm đặc, và dầu dưỡng để cung cấp độ ẩm hào phóng mỗi khi làn da rơi vào tình trạng "khát khô".

3. Nghiêm túc bôi kem chống nắng mỗi ngày

Jennifer Lawrence biết rõ rằng kem chống nắng chính là sản phẩm chống lão hóa đỉnh nhất: "Vào ban ngày, tôi luôn dùng kem chống nắng". Jennifer Lawrence còn có một nguyên tắc chọn kem chống nắng rất hay, đó là: "Tôi luôn chắc chắn sản phẩm chống nắng mình dùng có chứa zinc (kẽm)". Lý do là bởi, các bác sĩ da liễu thường yêu thích kem chống nắng vật lý hơn, chúng dịu nhẹ đối với làn da. Bên cạnh kem chống nắng chứa zinc oxide - lựa chọn chân ái của Jennifer Lawrence, chị em có thể tìm đến sản phẩm chứa titanium dioxide. Cả hai đều có tác dụng bảo vệ da khỏi các tia UV gây hại.

4. Dùng phương pháp mài da microdermabrasion

"Tôi thường đi mài da vi điểm khoảng 1 tháng/lần", Jennifer Lawrence cho hay. Vậy phương pháp này là gì mà được Jennifer Lawrence áp dụng để cải thiện, gìn giữ nhan sắc?

*Định nghĩa mài da vi điểm - microdermabrasion

Mài da vi điểm là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu, có tác dụng làm mới tổng thể cấu trúc và tông da. Phương pháp này có thể cải thiện những tổn thương gây ra bởi ánh mặt trời, loại bỏ nếp nhăn từ nông đến sâu, đốm nâu, sẹo mụn, nám và một số các vấn đề về da khác.

Khi thực hiện thủ thuật này, chuyên gia/bác sĩ sẽ dùng một dụng cụ có bề mặt mài mòn, nhẹ nhàng loại bỏ lớp dày nằm ở ngoài cùng làn da, nhờ vậy mà da bạn sẽ được trẻ hóa.

Mài da vi điểm được coi là phương pháp an toàn với hầu hết mọi loại da. Và bạn có thể lựa chọn phương pháp này nếu gặp phải một số vấn đề như: nếp nhăn, tăng sắc tố da (đốm nâu), lỗ chân lông to, mụn đầu đen, mụn và sẹo mụn, rạn da, da xỉn màu, cấu trúc da sần sùi, kém đều màu, nám và tổn thương do ánh nắng…

Hình ảnh làn da trước và sau khi mài da vi điểm.

*Cần chuẩn bị gì trước khi mài da vi điểm

Mài da vi điểm là phương pháp không mẫu thuật, xâm lấn tối thiểu. Do đó, bạn sẽ không phải chuẩn bị nhiều trước khi thực hiện.

Dẫu vậy, tốt nhất là bạn vẫn nên thảo luận với các chuyên gia uy tín để xem mài da vi điểm có thực sự phù hợp với làn da của bạn, bao gồm cả việc trao đổi với bác sĩ/chuyên gia về những phương pháp làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ bạn từng áp dụng, tình trạng bệnh về da (nếu có) và tiền sử dị ứng.

Bạn sẽ được khuyên là tránh phơi nắng, dùng kem nhuộm da rám nắng, hoặc tẩy lông trong khoảng 1 tuần trước khi trị liệu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể được khuyến cáo ngưng dùng kem tẩy da chết, mặt nạ ít khoảng 3 ngày trước khi tiến hành mài da.

*Mài da vi điểm được tiến hành thế nào?

Thủ thuật microdermabrasion thường được thực hiện trong vòng 1 tiếng đồng hồ, và do chuyên gia được cấp phép tiến hành. Phương pháp này không cần gây mê hoặc gây tê.

Chuyên gia sẽ sử dụng một thiết bị cầm tay để phun các hạt, đồng thời mài mòn lớp ngoài cùng của vùng da cần điều trị. Sau khi bào mòn xong, làn da của bạn sẽ được bôi kem dưỡng ẩm cũng như kem chống nắng để xoa dịu, bảo vệ lớp da mới được trị liệu.

Hình ảnh chuyên gia tiến hành mài da vi điểm (Clip: The Social Brooke).

*Tác dụng phụ sau khi mài mòn da vi điểm

Những phản ứng phụ của thủ thuật mài da vi điểm thường gặp bao gồm: đau nhẹ, sưng hoặc mẩn đỏ. Thế nhưng, các biểu hiện này sẽ biến mất chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi điều trị. Bạn sẽ được khuyên bôi kem dưỡng ẩm để giảm thiểu tối đa tình trạng khô tróc. Hiện tượng da bầm tím cũng có thể xảy ra do lực hút của dụng cụ mài mòn trong quá trình trị liệu.

Làn da của bạn có thể gặp tình trạng đỏ ửng trong và sau quá trình mài da vi điểm.

*Cần chú ý gì sau khi mài da vi điểm?

Bạn sẽ không cần phải chờ phục hồi hay nghỉ ngơi sau khi mài da vi điểm, thay vào đó là có thể tiếp tục luôn các hoạt động thường ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình skincare, bạn cần chú trọng đến dưỡng ẩm cho da, và sử dụng những món chăm da dịu nhẹ. Trong vòng ít nhất một ngày, bạn nên tránh dùng các sản phẩm trị mụn. Cuối cùng, bôi kem chống nắng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng sau khi trị liệu. Làn da của bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn với ánh nắng trong vài tuần sau khi thực hiện mài mòn da vi điểm.

*Chi phí mài da vi điểm

Tại Mỹ, chi phí trung bình để thực hiện một lần mài da vi điểm sẽ rơi vào khoảng 3,8 triệu đồng. Còn tại Việt Nam, giá dịch vụ microdermabrasion là khoảng 6,3 triệu đồng một liệu trình với 5 lần mài da vi điểm.

Nguồn: Yahoo, Healthline

Ảnh: Internet