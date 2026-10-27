Một người tử vong do bệnh dại, phát hiện thêm trẻ bị chó cắn

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai (CDC Đồng Nai), địa phương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại sau khi bị chó thả rông nghi mắc dại cắn khoảng 2 tháng trước đó. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 4 trường hợp tử vong do bệnh này.

Người tử vong là anh Đ.G. (27 tuổi, dân tộc Xtiêng), làm nghề làm rẫy, sinh sống tại xã Đa Kia. Khoảng 2 tháng trước khi phát bệnh, anh bị một con chó thả rông cắn vào ngón áp út bàn tay trái trong lúc bẫy con vật. Vết thương được xác định thuộc độ III, nhưng anh không xử lý vết thương và không tiêm vaccine phòng dại.

Theo điều tra dịch tễ, trước đó con chó này đã cắn 4 con chó nuôi của gia đình, sau đó cả 4 con đều chết. Con chó nghi mắc dại bị bắt và giết thịt, sau đó bán cho người dân địa phương.

Ngày 15/10, anh G. xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn và khó nuốt, sau đó không thể ăn uống. Ngày 18/10, anh được đưa đến cơ sở y tế và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh dại. Do tình trạng nặng, gia đình xin đưa anh về nhà và anh tử vong ngày 19/10.

Qua điều tra mở rộng, CDC Đồng Nai phát hiện thêm một trường hợp phơi nhiễm là bé Đ.Y. (sinh năm 2020), bị chính con chó nghi mắc dại cắn vào vùng ngực cùng ngày với anh G. Trẻ chưa được xử lý vết thương ban đầu và chưa tiêm vaccine phòng dại.

Ngoài ra, tại khu vực liên quan còn có chó, mèo thả rông, chưa được quản lý chặt chẽ và tiêm phòng đầy đủ. CDC Đồng Nai cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm liên quan đến việc giết mổ, tiêu thụ chó nghi mắc dại, đồng thời yêu cầu khẩn trương rà soát những người có tiếp xúc với con vật.

Ngành Y tế phối hợp với chính quyền và cơ quan thú y địa phương triển khai các biện pháp khoanh vùng, vệ sinh, khử khuẩn khu vực liên quan; rà soát người có nguy cơ phơi nhiễm, tư vấn tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo chỉ định. Các địa phương cũng được đề nghị rà soát đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng bổ sung.

Ngành Y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn phù hợp và đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá nguy cơ, tư vấn tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại khi có chỉ định. Không tự điều trị bằng các phương pháp dân gian hoặc chờ con vật xuất hiện triệu chứng mới đi tiêm. Bệnh dại gần như luôn gây tử vong khi đã xuất hiện triệu chứng lâm sàng, nhưng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu xử trí phơi nhiễm kịp thời.