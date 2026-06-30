Sở hữu vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng đường cong quyến rũ, Solar (MAMAMOO) nhiều lần khiến người hâm mộ trầm trồ mỗi khi khoe hình thể. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini bên bờ biển, khoe vòng eo thon gọn và phần lưng săn chắc không chút mỡ thừa. Đằng sau thân hình đáng ngưỡng mộ ấy là chế độ ăn uống được kiểm soát khoa học cùng quá trình duy trì thói quen tập luyện đều đặn.

Trên trang cá nhân, Solar chia sẻ nhiều hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng với biểu tượng cây dừa. Trong loạt ảnh, thành viên MAMAMOO diện bikini, tự tin tạo dáng giữa khung cảnh biển xanh. Thiết kế đơn giản giúp nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng cân đối, đặc biệt là vòng eo nhỏ gọn cùng phần cơ thể săn chắc, khỏe khoắn.

Solar khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc với bikini. (Ảnh: Instagram)

Trước đó, Solar từng tiết lộ hành trình giảm cân của bản thân thông qua video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết cô đã giảm khoảng 3kg trong vòng 3 tuần, từ 50,5kg xuống còn 47,6kg nhờ kết hợp chế độ ăn uống phù hợp.

Thực đơn giảm cân của Solar: Ít calo nhưng vẫn đủ chất

Trong quá trình giảm cân, Solar lựa chọn những món ăn có lượng calo vừa phải nhưng giàu chất xơ và protein để duy trì cảm giác no lâu. Vào bữa sáng, cô ăn táo phết bơ đậu phộng kết hợp cùng salad và phô mai burrata. Đây là sự kết hợp giữa carbohydrate từ trái cây, chất béo tốt từ bơ đậu phộng cùng protein từ phô mai, giúp cung cấp năng lượng cho ngày mới.

Táo vốn là loại quả quen thuộc trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là pectin – một loại chất xơ hòa tan có khả năng hỗ trợ cảm giác no và giúp đường huyết tăng chậm hơn sau khi ăn. Trong khi đó, bơ đậu phộng chứa chất béo không bão hòa cùng một lượng protein nhất định, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn.

Ảnh: Instagram.

Salad cũng là món ăn thường xuyên xuất hiện trong thực đơn giảm cân nhờ lượng calo thấp nhưng giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Việc kết hợp thêm phô mai burrata giúp bữa ăn có thêm protein, tránh tình trạng chỉ ăn rau khiến cơ thể thiếu hụt dưỡng chất.

Ảnh: Instagram.

Đến bữa trưa, Solar lựa chọn đậu phụ poke – món ăn vừa giàu protein thực vật vừa cung cấp chất xơ. Các món poke thường kết hợp cùng cơm gạo lứt, ngũ cốc hoặc các loại carbohydrate hấp thụ chậm, nhờ đó giúp cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động mà không gây cảm giác quá nặng bụng.

Buổi tối, nữ ca sĩ ăn 3 quả trứng luộc cùng nước chanh. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu cần thiết cho quá trình duy trì và phục hồi cơ bắp. Đây cũng là lý do trứng thường xuất hiện trong thực đơn của nhiều người tập luyện để xây dựng vóc dáng săn chắc.

Ảnh: Instagram.

Muốn body săn chắc cần cân bằng dinh dưỡng và tập luyện

Theo ước tính, thực đơn giảm cân mà Solar từng áp dụng cung cấp khoảng 1.000-1.200 kcal mỗi ngày. Đây là mức năng lượng tương đối thấp, có thể hỗ trợ giảm cân nếu phù hợp với thể trạng và mức độ vận động của từng người.

Tuy nhiên, để sở hữu vóc dáng săn chắc thay vì chỉ giảm cân đơn thuần, việc bổ sung đủ protein và kết hợp tập luyện là yếu tố quan trọng. Nếu cắt giảm calo quá nhiều nhưng không cung cấp đủ dưỡng chất, cơ thể có thể mất cơ, khiến vóc dáng trở nên thiếu săn chắc.

Bên cạnh những món ăn giàu protein như trứng, đậu phụ, cá hay thịt nạc, có thể bổ sung thêm các nguồn carbohydrate tốt như khoai lang, gạo lứt, yến mạch cùng chất béo lành mạnh từ bơ, các loại hạt hoặc dầu olive để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

(Ảnh: Instagram)

Hành trình giữ dáng của Solar cho thấy giảm cân không nhất thiết đồng nghĩa với việc nhịn ăn khắc nghiệt. Một chế độ ăn thông minh, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng cùng thói quen vận động đều đặn mới là yếu tố giúp cơ thể duy trì sự khỏe mạnh và vóc dáng đẹp lâu dài.