Một ngày tối sầm với Dương Domic

Tối 13/12, trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi mùa 2, Dương Domic đã có màn xuất hiện thu hút sự chú ý nhưng tiếc là không đến từ lý do tích cực. Trên sóng truyền hình, lớp nền tối sầm với sự cách biệt rõ ràng giữa hai vùng da mặt và cổ của nam ca sĩ đã khiến người xem không khỏi chú ý. Một bài đăng nhanh chóng viral với hơn 100 nghìn lượt xem với chủ đề: lọ kem nền sai màu của Dương Domic đang khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Không chỉ màu kem nền khiến visual tối đi vài tone, mái tóc nâu không được tạo kiểu kỹ càng cũng khiến Anh Trai này xuống sắc thấy rõ. Thay vì mái tóc được vuốt gọn gàng hay tạo kiểu cá tính như thường lệ, lần này tóc Dương Domic trông khá rối và thiếu sự chỉn chu. Sự kết hợp giữa lớp nền tối màu, mái tóc không được styling tốt đã tạo nên một tổng thể visual kém sắc.

Bên dưới phần bình luận, các khán giả cũng thừa nhận chi tiết này khiến họ phải chú ý và không khỏi tỏ ý chê trách: "Tôi còn tưởng ông ấy để mặt mộc", "Dùng phấn khối làm kem nền hả trời", "Như mới xuống đồng làm ruộng"...

Bên cạnh đó cũng có ý kiến thông cảm cho nam ca sĩ, vì lý do chạy show từ sớm khiến Dương Domic không có đủ thời gian dặm lại makeup, khiến lớp nền xuống tone sau vàu giờ.

Đây không phải lần đầu tiên lớp nền của Dương Domic gặp vấn đề. Giọng ca Mất Kết Nối được xem là thường xuyên rơi vào tình trạng "ngắt kết nối" với lớp nền của mình trên sân khấu. Bởi chỉ trong vài tháng qua, câu chuyện dở khóc dở cười tương tự cũng đã xảy ra đôi ba lần.

Có lần, vì kem nền quá lệch tông - sáng và vàng vọt hơn so với màu da tự nhiên, cộng với đôi lông mày bị kẻ đậm khiến tổng thể visual của Dương Domic trở nên kém sắc. Không chỉ vậy, mái tóc tẩy màu vàng được tạo kiểu cộng với chất lượng video thấp đã khiến Dương Domic được netizen nhận xét trông giống... Jack.

Một lần khác, nam ca sĩ trẻ đã bị tóm dính khoảnh khắc lớp nền trôi tuột cùng mồ hôi, mặt mũi bóng nhẫy dầu như thể anh vừa mới tắm bùn. Khoảnh khắc này nhanh chóng được netizen chụp lại và chia sẻ rầm rộ như một "tai nạn nghề nghiệp" đau nhất với visual của Dương Domic.

Công bằng mà nói, vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm hoặc khi biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu mạnh, không chỉ Dương Domic mà các "đỉnh lưu" khác cũng gặp phải trường hợp tương tự. WEAN, HURRYKNG hay RHYDER đều không phải ngoại lệ khi đều từng rơi gặp phải tình trạng mồ hôi nắm tay kem nền rời đi, để lại mặt mộc. Khuôn mặt nhễ nhại, lớp nền chảy tong tỏng dưới ánh đèn sân khấu đã tạo nên những khoảnh khắc khó đỡ được netizen ghi lại làm tư liệu lịch sử, đồng thời cũng là lời nhắc nhở cho các ekip makeup: hãy đầu tư vào sản phẩm lâu trôi và kỹ thuật set nền tốt hơn đối với các Anh Trai.