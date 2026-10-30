Mới đây, 1 đoạn video hậu trường của sự kiện ghi lại khoảnh khắc dàn mỹ nhân Cbiz liên tục nhường nhau vị trí đứng cạnh Cổ Lực Na Trát khiến dân tình xôn xao, hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

Không ai dám đứng cạnh Cổ Lực Na Trát trong hậu trường Vogue Thịnh Điển. (Nguồn: TikTok)

Phản ứng có phần lúng túng của những gương mặt đình đám như Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Dương Siêu Việt đẩy qua đẩy lại, chẳng ai muốn chủ động tiến sát bên cạnh Na Trát khiến nhiều ý kiến cho rằng vì nhan sắc và khí chất của mỹ nhân Tân Cương có thể dễ dàng "lấn át" bất kì ai. Khoảnh khắc vốn chỉ là một màn sắp xếp đội hình chụp ảnh bỗng viral, được ví như phản ứng chân thực khi phải đứng cạnh 1 đại mỹ nhân.

Bạch Lộc, Mạnh Tử Nghĩa và Dương Siêu Việt không ai dám đứng cạnh Cổ Lực Na Trát.

Thái độ gây tranh cãi của Bạch Lộc cũng trở thành tâm điểm.

Cổ Lưc Na Trát đứng center trong 2 bức hình hậu trường của Vogue Forces of Fashion 2026.

Tại Vogue Forces of Fashion 2026 diễn ra ở Tô Châu ngày 23/10, Cổ Lực Na Trát xuất hiện với tạo hình được ví như nàng tiên bướm trong bộ Haute Couture của Alexis Mabille. Nữ diễn viên diện đầm cúp ngực tông xanh lam chuyển sắc tím, phần thân váy được tạo nên từ nhiều lớp vải mỏng xếp tầng, gợi liên tưởng đến đôi cánh bướm đang bung nở.

Chất liệu voan xuyên thấu cùng phom váy bồng nhẹ khiến mỗi chuyển động đều tạo cảm giác mềm mại, bay bổng. Trong khi trang phục mang sắc thái mộng mơ, mái tóc búi cao gọn gàng lại giúp đường nét khuôn mặt và phần cổ, vai của Na Trát được tôn lên rõ rệt. Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt, kết hợp làn da sáng và những đường nét sắc sảo, hoàn thiện hình ảnh vừa kiêu sa vừa có phần lạnh lùng.

Điểm khiến Na Trát dễ dàng thu hút ánh nhìn nằm ở kiểu nhan sắc có độ tương phản mạnh: đôi mắt to, sống mũi cao, đường nét gương mặt rõ ràng cùng thần thái sắc lạnh. Khi đứng một mình trước ống kính, cô mang vẻ đẹp lộng lẫy, có phần xa cách; khi xuất hiện giữa dàn mỹ nhân, những đường nét nổi bật ấy vẫn tạo được dấu ấn riêng. Không cần tạo dáng quá cầu kỳ, chỉ với góc nghiêng hay ánh nhìn trực diện, nữ diễn viên đã dễ dàng đem đến cảm giác như đang chụp hình quảng bá cho một chiến dịch thời trang cao cấp. Chính lợi thế này khiến Na Trát thường được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của nhóm mỹ nhân Tân Cương, bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á và Cáp Ni Khắc Tư.

Tạo hình đầy lộng lẫy và kiêu sa của Cổ Lực Na Trát tại Vogue Thịnh Điển.

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Cổ Lực Na Trát còn thường xuyên gây chú ý nhờ những màn xuất hiện được đầu tư về mặt thời trang. Nữ diễn viên nhiều lần lựa chọn các thiết kế cao cấp có phom dáng cầu kỳ, kỹ thuật đính kết tinh xảo và bảng màu giàu tính thị giác. Thay vì đóng khung trong hình tượng mỹ nhân dịu dàng, Na Trát có thể biến hóa giữa vẻ đẹp cổ điển, quý phái với phong cách quyến rũ, sắc lạnh. Những bộ váy dạ hội ôm sát, thiết kế cúp ngực hay trang phục có phần tà bay bổng đều giúp cô phô diễn lợi thế hình thể và đường nét thanh tú.

Mỗi lần Na Trát xuất hiện với một tạo hình thực sự phù hợp, những bức ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của cô thường nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Sức hút ấy không chỉ đến từ trang phục mà còn nằm ở cách cô thể hiện chúng: Thần thái tự tin, ánh mắt có điểm nhấn và khả năng giữ dáng trước ống kính. Khi ngoại hình vốn nổi bật được đặt trong những thiết kế có tính thẩm mỹ cao, hiệu ứng thị giác càng trở nên rõ rệt. Đây cũng là lý do Na Trát trở thành một trong những mỹ nhân luôn được chờ đợi tại mỗi thảm đỏ.

Mỗi màn xuất hiện của mỹ nhân Tân Cương đều tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên MXH.

Ảnh: Instagram, Weibo.