Một kiểu chân váy đang "soán ngôi" chân váy xếp ly nhỏ, khiến chị em phát mê vì quá sang trọng tinh tế

Chân váy xếp ly nhỏ bắt đầu nổi lên khoảng hơn 3 năm trước, và vẫn hót hòn họt từ dạo đó tới tận bây giờ. Kiểu chân váy này đặc biệt ở chỗ, ngay cả khi chị em diện theo cách đơn giản, vẻ ngoài vẫn rất ấn tượng, đồng thời giữ được sự thanh lịch và tinh tế. Những tưởng, chân váy xếp ly sẽ giữ vững phong độ dẫn đầu xu hướng. Tuy nhiên vào mùa xuân năm nay, có một phiên bản khác lại nhăm nhe "soán ngôi" chân váy xếp ly nhỏ, đó là chân váy xếp ly to bản.

Chân váy xếp ly to bản chiếm sóng trong nhiều tấm hình street style của hội sành mốt. Và độ hot của chân váy xếp ly to bản là hoàn toàn có lý do. Sau một thời gian dài chân váy xếp ly nhỏ "làm mưa làm gió", phiên bản "chị em" này thực sự mang đến một làn gió mới cho phong cách của hội sành mốt. Các set đồ của họ trở nên tươi mới, cuốn mắt hơn nhờ sự xuất hiện của mẫu chân váy xếp ly bản to này.

Kiểu chân váy xếp ly to bản không cầu kỳ, diêm dúa, nhưng vẫn đủ để tạo nên điểm nhấn nổi bật cho tổng thể trang phục.

Cái hay của chân váy xếp ly to bản so với chân váy xếp ly nhỏ chính là nét cổ điển. Đây chính là lý do, hội sành điệu khi diện chân váy xếp ly to bản đều toát lên sự sang trọng, yêu kiều. Chân váy xếp ly to bản có nhiều biến tấu cho chị em lựa chọn. Để hoàn thiện những set trang phục thanh lịch và chuẩn chuyên nghiệp diện đến công sở, bạn hãy ưu tiên chân váy xếp ly dáng midi. Khi đi chơi hoặc hẹn hò, chân váy xếp ly bản to, dáng ngắn sẽ mang đến vẻ ngoài hết sức tươi trẻ, ngọt ngào cho bạn.

Sự linh hoạt trong cách chọn màu sắc cũng sẽ giúp style của bạn đột phá khi diện chân váy xếp ly. Nói một cách khác, thay vì chỉ mặc chân váy xếp ly đen, trắng, hãy để mắt tới cả những mẫu mã có màu pastel hay phủ họa tiết hoa, họa tiết kẻ, chấm bi…, style của chị em sẽ không bao giờ nhàm chán.

Cách mix&match chân váy xếp ly to cũng vô cùng đơn giản. Hội sành mặc thường diện item này cùng áo blouse tay bồng, áo sơ mi để tạo nên set trang phục nữ tính, bay bổng. Chân váy xếp ly to còn hợp mix cùng áo thun, áo len tăm hay tank top, và với cách kết hợp này, vẻ ngoài của chị em sẽ toát lên sự trẻ trung, phóng khoáng, nhưng cũng chẳng kém phần nữ tính. Cuối cùng như không kém phần quan trọng, đó là thủ tục chọn giày dép. Chân váy xếp ly to bản không kén giày dép mix cùng. Tuy nhiên, để vẻ ngoài trông tinh tế và sang trọng hết cỡ, đừng bỏ qua những mẫu giày như loafer, mule, sandal quai mảnh nhé!

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/mot-kieu-chan-vay-dang-soan-ngoi-chan-vay-xep-ly-nho-khien-chi-em-phat-me-vi-qua-sang-trong-tinh-te-20220326174728602.chn