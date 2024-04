Buổi triển lãm From the Heart to the Hands của Dolce & Gabbana đang thu hút mọi sự chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám từ u sang Á. Sự kiện đình đám này nhằm tri ân những đóng góp cũng như những tác phẩm thời trang kinh điển xuyên suốt sự nghiệp của “cặp bài trùng" Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Dù thời tiết ở Milan lúc này rất lạnh giá nhưng cũng không thể ngăn được màn "lên đồ" đẹp mắt, chất chơi của dàn sao. Đặc biệt, sự xuất hiện đầy ấn tượng của Moon Ga Young đã chiếm trọn spotlight show diễn với outfit không thể nào cháy hơn.



Thảm đỏ quy tụ nhiều tên tuổi trong làng giải trí thế giới

Moon Ga Young thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện với diện mạo all-black cực slay với áo xuyên thấu đính kèm nơ, phối với blazer ôm eo cùng tất lưới sexy, khoe trọn vóc dáng quyến rũ, gợi cảm. Nữ diễn viên vẫn tủng thành với kiểu tóc ép thẳng, điểm xuyết bằng trang sức cũng giúp outfit nàng đại sứ thêm sang chảnh, lấp lánh

Nữ thần xuất hiện trên thảm đỏ với khí chất ngời ngời đầy tự tin và thần thái hút hồn

Nhan sắc của Moon Ga Young qua ống kính "hung thần" Getty Images vẫn vô cùng xuất sắc, slay ngất ngây. Đôi chân thon dài của cô quả thực là bảo bối "ăn điểm"

Do Young đốn tim fan với vẻ ngoài bad boy trong bộ suit "full cây đen" và áo xẻ sâu quyến rũ

2 đại diện Hàn Quốc "nổi bần bật" trong khung hình, cùng hợp lực tạo nên "bộ đôi visual"